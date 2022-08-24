Больше драконов, меньше шуток: Каким получился «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов»?

С точки зрения масштабности всего происходящего старт нового сериала выглядит очень хорошо, ведь за первую серию, например, отвечает шоураннер Мигель Сапочник: для «Игры престолов» он снял несколько эпизодов, среди которых эталонная в плане экшена «Битва бастардов». Драконы, давшие название сериалу, сильно отличаются друг от друга и весьма похожи на живых существ, рыцарский турнир сделан в лучших традициях боевиков, а локации для разных сцен по-прежнему подобраны очень хорошо.

Среди скрывающихся за упомянутыми париками актеров выделяется Мэтт Смит, многим известный как один из докторов в сериале «Доктор Кто», здесь же скорее продолжающий играть Филиппа из первых сезонов «Короны» — под именем Дэймона, брата короля Визериса I. В роли самого короля — актер и режиссер из британского независимого кино Эдди Консидайн, а его Десницу играет Рис Иванс (Распутин из недавнего «King’s Man: Начало»).