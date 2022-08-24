Больше драконов, меньше шуток: Каким получился «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов»?

На HBO стартовал приквел «Игры престолов» «Дом Дракона», который сразу установил исторический рекорд платформы — там его посмотрели 9,99 миллионов человек. Кинокритик Иван Пугин рассказывает, каким получился проект (спойлер — эффектным!) и чего ему все же не хватает.
Больше трех лет прошло с окончания «Игры престолов», и вот наконец-то вышел первый эпизод «Дома Дракона», приквела к главному хиту HBO 2010-х и одному из самых важных сериалов современности. За это время произошло очень много всего: некоторые заранее намеченные спин-оффы «Игры престолов» сначала были заказаны, а потом отменены, другие появились только на бумаге, но один, судя по сюжету, самый интересный, все-таки дошел до экранов.
В нем рассказывается о «Пляске драконов» — гражданской войне в Вестеросе примерно за 200 лет до событий основного сериала. В этой войне по обе стороны фронта будут представители династии Таргариенов, а значит, уже с первых кадров, помимо драконов, на экране в изобилии парики с типичным для Таргариенов цветом волос (в оригинальном сериале такой носила Эмилия Кларк, она же Дейенерис и кхалиси).
С точки зрения масштабности всего происходящего старт нового сериала выглядит очень хорошо, ведь за первую серию, например, отвечает шоураннер Мигель Сапочник: для «Игры престолов» он снял несколько эпизодов, среди которых эталонная в плане экшена «Битва бастардов». Драконы, давшие название сериалу, сильно отличаются друг от друга и весьма похожи на живых существ, рыцарский турнир сделан в лучших традициях боевиков, а локации для разных сцен по-прежнему подобраны очень хорошо.
Среди скрывающихся за упомянутыми париками актеров выделяется Мэтт Смит, многим известный как один из докторов в сериале «Доктор Кто», здесь же скорее продолжающий играть Филиппа из первых сезонов «Короны» — под именем Дэймона, брата короля Визериса I. В роли самого короля — актер и режиссер из британского независимого кино Эдди Консидайн, а его Десницу играет Рис Иванс (Распутин из недавнего «King’s Man: Начало»).
Сериалу при этом как будто не хватает немного души. Совсем недавно закончился «Лучше звоните Солу», приквел к другому великому сериалу современности — «Во все тяжкие». Он получился не менее интересным, чем оригинальный во многом потому, что над ним работали те же шоураннеры, режиссеры и сценаристы, сохранившие дух и букву истории учителя химии, внезапно ставшего наркобароном. Бениофф и Вайс, более 8 лет работавшие над «Игрой престолов» для HBO, заключили семизначные контракты с Netflix на новые проекты стриминг-гиганта и «Домом Дракона» не занимались. Да, один из шоураннеров Мигель Сапочник ранее снимал серии из этой вселенной, но одно дело — срежиссировать очень эффектную битву в темноте, а другое — заставить зрителя сопереживать происходящему на экране и смеяться над шутками.
«Игра престолов» стала великим сериалом именно из-за этого сочетания действия в огромном количестве локаций и разговоров, причем последние были зачастую интересней первых. «Дом Дракона» же пока выглядит очень старательным проектом, сделанным почти по канону Джорджа Р.Р. Мартина, но не искрящий так, как шутки Тириона над интеллектом Джона Сноу или уравновешенностью Дейнерис. Тем интереснее будет смотреть дальше — в лучшем случае нас ждет сразу несколько сезонов.
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