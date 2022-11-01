«Жаркие, летние, твои»: Каким вышел второй сезон сериала «Белый лотос»?

Теплое, теплое море, жаркое солнце, синие, синие волны — и пляж: не пустынный, а утыканный лежаками и зонтиками. Это сицилийское побережье — городок Таормина. Здесь расположен еще один филиал сети фешенебельных отелей «Белый лотос», знакомых нам по первому сезону. Блондинка с идеальной прической и лучезарной улыбкой расхваливает двум вновь прибывшим американкам местные условия: сервис идеальный, еда и вино божественны, покидать этот рай не хочется, но, увы, они с мужем сегодня уже уезжают. Пожелав новым знакомым отличного отдыха, она отправляется последний раз искупаться в море перед отъездом, где внезапно натыкается на плавающий труп.

Как и в первом сезоне, бездыханное тело здесь — чеховское ружье, которое, впрочем, выстреливает сразу, а не в конце, и становится детективным движком, арка какого персонажа (а, может, даже и нескольких) завершится смертью. А выбрать есть из кого — действие отматывается на неделю назад к моменту, когда все основные герои прибывают на остров на катере или ждут его на берегу.