«Жаркие, летние, твои»: Каким вышел второй сезон сериала «Белый лотос»?

На HBO (в России — в «Амедиатеке») стартовал новый сезон «Белого лотоса» — драмеди про пороки, пассивную агрессию и привилегии «богатых и странных». Шоу вновь балансирует между кринжем и почти греческой трагедией (или итальянской оперой), заходит на территорию детектива и оставляет послевкусие из флэшбеков, как удачный пляжный отпуск в жаркой стране. Рассказываем, почему, несмотря на некоторые самоповторы, сериал вновь получился по-настоящему захватывающим.
Теплое, теплое море, жаркое солнце, синие, синие волны — и пляж: не пустынный, а утыканный лежаками и зонтиками. Это сицилийское побережье — городок Таормина. Здесь расположен еще один филиал сети фешенебельных отелей «Белый лотос», знакомых нам по первому сезону. Блондинка с идеальной прической и лучезарной улыбкой расхваливает двум вновь прибывшим американкам местные условия: сервис идеальный, еда и вино божественны, покидать этот рай не хочется, но, увы, они с мужем сегодня уже уезжают. Пожелав новым знакомым отличного отдыха, она отправляется последний раз искупаться в море перед отъездом, где внезапно натыкается на плавающий труп.
Как и в первом сезоне, бездыханное тело здесь — чеховское ружье, которое, впрочем, выстреливает сразу, а не в конце, и становится детективным движком, арка какого персонажа (а, может, даже и нескольких) завершится смертью. А выбрать есть из кого — действие отматывается на неделю назад к моменту, когда все основные герои прибывают на остров на катере или ждут его на берегу.
Во-первых, это три поколения семьи Ди Грассо — живущих в Лос-Анджелесе американцев с итальянскими корнями, решивших половить тени забытых предков на Сицилии. Это 80-летний дедушка (Ф. Мюррей Абрахам) с проблемами с координацией, флиртующий (по его мнению) со всеми юными портье и официантками, отец чуть за 50 (Майкл Империоли из «Сопрано»), рассорившийся с женой из-за многочисленных измен, и 20-тилетний сын (Адам ДиМарко) — профеминист и выпускник Стенфорда с глазами олененка.
Во-вторых, двое бывших соседей по комнате в колледже с женами. Самоуверенный и недалекий финансист (Тео Джеймс), его глянцевая супруга-домохозяйка (Мэган Фэйхи) — та самая блондинка, что найдет труп; недавно выгодно продавший свою компанию гик (Уилл Шарп) и его всем недовольная партнерша-интеллектуалка с тяжелым характером, адвокат по трудовым спорам (Обри Плаза).
В-третьих, деструктивная и перманентно несчастная миллионерша Таня — персонаж из первого сезона и украшение сериала (играющая ее актриса Дженнифер Кулидж все также бесподобна). Она вышла замуж за еще одного героя гавайской части «Белого лотоса» Грега (Джон Грайз), который теперь попрекает ее съеденными макарон и панна-коттой и вновь ведет подозрительные разговоры по телефону шепотом. А еще ненавидит ее ассистентку (Хейли Лу Ричардсон), и так замученную постоянными токсичными просьбами своей работодательницы.
Местные персонажи на этот раз не только персонал гостиницы во главе с жесткой управляющей Валентиной (Сабрина Импаччииаторе), но и эскортница Миа (Беатрис Гранно) и ее лучшая подруга Лючия (Симона Табаско), рассуждающие о том, «что у путан всегда печальный конец». Вполне в духе сюжетов оперы — например, «Мадам Баттерфляй» Пуччини. За историей несчастливой судьбы гейши Чио-Чио-Сан, кстати, будет следить Таня ближе к концу сезона, отправившись в театр с новыми друзьями. Но это, пожалуй, не намек на то, что же произойдет в финале. К пятой серии (столько давали критикам на предпросмотр) из шести кажется, что трагичная гибель может ожидать чуть ли не любого из героев.
Режиссер и сценарист Майк Уайт планировал свой проект как мини-сериал. Превратить его в антологию, продлив на второй сезон, решили после невероятного успеха у зрителей (и критиков — свидетельство тому пять наград «Эмми»). В этом есть своя логика — можно представить, что это отпуск в новой стране, чьи традиции проступают как культурные штампы вроде желания Тани быть, как муза Антониони Моники Витти (на секундочку!) или звучащих на фоне «хитов итальянской эстрады».
Неудивительно при этом, что некоторые темы и комичные ситуации в продолжении шоу дублируются. Впрочем, не все. Рассуждений о белых привилегиях стало чуть меньше (разве что в разговоре про Пуэрто-Рико), секса и иронии по его поводу — больше. Количества кринжа тоже, кажется, минимизировали (но не исключили полностью), как и, увы, число шуток. Хотя подтрунивание над «Тедом Лассо» и концом времен вы точно оцените высоко, как и весь сезон, вновь получившийся яркой и увлекательной сатирой. Не только про «безумно богатых американцев», но и вообще всех нас.
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