Что мы узнали об Эдуарде Лимонове из его нового (!) сборника «Я не хочу быть простым человеком»?

Издательство «Альпина.Проза» продолжает вскрывать пласты неизвестного Лимонова! Вслед за сенсационной публикацией утраченного романа «Москва майская» впервые выходят его ранние рассказы, письма и дневниковые записи (архивная редкость!). Почему реальная жизнь одного из самых скандальных авторов ХХ века превратилась в большой миф? И как создавалась его литературная мультивселенная? Специально для Собака.ru книжный блогер Михаил Титов первым прочитал новинку и дал ответы на эти вопросы.
Московский период Лимонова — с 1967 по 1974 год — очерчен в библиографии писателя лишь пунктиром. Тем ценнее, что «Я не хочу быть простым человеком» заполняет лакуны, оставшиеся после прочтения «Москвы майской» (романа-путеводителя Лимонова по богемной столице 1960-х, впервые опубликованного в 2025-м. — Прим.ред.).
В новом сборнике появляются неожиданные детали: у кого писатель бывал, с кем и что ел-пил, кому читал стихи, кто и как к нему относился. Описано все — вплоть до интимных моментов: «Как о преступности, мечтаю о физической близости с Еленой» (Еленой Щаповой, второй женой писателя. — Прим.ред.).
По сути, перед нами короткие фрагменты и подробные отчеты, перемежающиеся рассуждениями «за жизнь», признаниями в любви, томлениями, самокопанием и заочными спорами (например, с Бродским и Окуджавой!). И все это читается как роман! В записях второй половины 1971 года есть ключевые пункты, необходимые для напряженного сюжета — любовь и бедность, страдания и рефлексия, инаковость и противопоставление себя миру: «Ребенок в 28 лет! Вот до чего довели меня мои книги!»
Здесь Эдичка только в самом начале большого пути в литературу, но уже четко определяет образ своего лирического героя: «…Он одинокий в своем грубом тяжелом народе, бедный интеллектуал и неврастеник, герой сумасшетший, тонкий утонченный, благоухающий. Исключение. Элита. Вот он каков. Гонимый…» (сохранена авторская орфография. — Прим.ред.).
Этой формуле Лимонов будет следовать всю жизнь, и она же объясняет многое в его творчестве: и нарочитую поляризацию оценок, и готовность превращать биографию в художественный текст. Уверенность в собственной исключительности стала стержнем, вокруг которого создавалась его мультивселенная: «... Один я занимаюсь настоящим делом и веду настоящую жизнь. Все иное — ложность и суета. Все иное в моей стране, кроме меня, — глупость и издержки…».
Интересно, что сборник построен так, что реальные дневниковые записи плавно перетекают в раннюю прозу, которую легко принять за продолжение мемуаров. Например, рассказ «Автопортрет без Елены» по интонации и подаче почти неотличим от предыдущих дневниковых страниц. Тут только вполне гоголевские даты вроде «31 весны» выдают прозаическую условность. В результате вся книга воспринимается как единый текст, где документальное и вымышленное переплетены настолько тесно, что читатель становится участником игры с реальностью.
При таком сходстве материала постоянно задаешься вопросом: насколько Лимонов искренен в своих записях? Если они готовились к публикации еще самим автором в 1970-1980-е, как утверждается в предисловии, то дневники — уже не просто фиксация момента, а часть продуманного образа.
В этом-то и заключается специфика лимоновского автофикшена: он не столько рассказывает о себе, сколько создает себя как героя. И в сборнике мы четко видим, откуда вытекают истоки его писательской эстетики: как бытовая неустроенность, бедность и личные драмы превращаются в художественный материал. Апогеем неразделимости мифа и автобиографии позже станет «Это я — Эдичка!». Манифест новой искренности, в котором бунтарская энергия объединится с пронзительной интонацией.
Вообще, я люблю дневниковые записи великих. В них интересно следить за временем и тем, как человек меняется на протяжении жизни. В случае со сборником Лимонова я задумался: увидел ли я человека в его развитии? Узнал ли что-то принципиально новое о писателе и о его 1970-х, особенно после «Москвы майской», которая по большей части закрывала белые пятна московского периода жизни писателя? Однозначного ответа я не нашел.
Вроде бы в них что-то есть, но как будто уже читанное. Быть может, для ясности нам стоит дождаться публикации остальной базы записей. Издательство заявило, что дневников у Лимонова — на десятки тысяч страниц. Так что продолжение точно последует.
Текст: Михаил Титов
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