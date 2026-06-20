Евгений Водолазкин: «Я попытался представить, что не исчезает после смерти». Большой русский писатель — о любви как вечной памяти, поиске души и пластиковой бутылке

Вы все время ставите пределы своим героям. У вас есть лекарь, который не в состоянии вылечить болезнь. Музыкант, который больше не может играть. Или путешественник во времени, который не в силах вернуть жизнь. А сейчас — сыщик душ, который потерялся там, где искал.

Я пишу о человеке без своего главного интереса, занятия или того, что ему кажется предназначением. Что все-таки в нем есть в качестве сухого остатка? Если все уходит, что остается? Душа. Она содержит то лучшее, что в человеке было. И вот это, видимо, и будет воскрешаться в человеке — его самое лучшее.

Вы писатель, что от вас останется без романов? Если вам поставить предел, что будет дальше?

Я бы, наверное, пошел в какой-­нибудь скит. Если бы у меня не стало писательства и нау­ки, то я был бы созерцателем. Причем созерцать можно не только то, что видишь, а еще и то, что уже попало в тебя. Поскольку человек к шестидесяти годам много чего видел. Он превращается в губку, напитанную этим миром. И иногда такие люди больше не нуждаются в объективной действительности. Они сами — действительность, и способны это чувствовать. И есть большой спектр занятий и интересов, которыми можно жить после всего.

А какие у вас отношения с собственным даром? Можете не писать? И как вы входите в состояние письма

Писательство — это определенный род энергии. Эта энергия приходит и уходит. Писательство — это не навеки. Есть писатели, которые создали один выдающийся текст, а потом либо ничего выдающегося не писали, либо вообще ничего не писали. Допустим, Шолохов и «Тихий Дон». Или Грибоедов. Таких примеров много.

Люди перестают писать по-разному. Честертон в книге о Фоме Аквинском объясняет все многочисленные открытия Фомы тем, что тот был «самым умным человеком Средневековья». И с этим трудно не согласиться.

Так вот, Фома писал гениальные богословские труды, а потом вдруг перестал. К нему пришли ученики и спросили: «Почему ты ничего не пишешь?» И он ответил: «Я видел то, в сравнении с чем все мои слова — как солома». Так сказал самый умный человек Средневековья.