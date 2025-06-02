Каким получился утраченный (и случайно найденный!) роман Эдуарда Лимонова «Москва майская»?

Почему книгу издали только сейчас?

Публикации утраченных текстов практически не случаются: уж если рукопись пропала, то чаще всего безвозвратно. Как известно, Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», а у Хемингуэя украли чемодан, в котором хранились почти все его неопубликованные произведения, в том числе о Первой мировой войне.

Находки, конечно, бывают, но крайне редко. Так, в 2012-м обнаружили неизвестную сказку Ганса Христиана Андерсена «Сальная свеча», а в 2015-м — книгу «Пойди, поставь сторожа» Харпер Ли. Из последнего вспоминается посмертный роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе» и новелла Гюнтера Грасса «Каменная месса». Так что случай с неожиданно обретенной «Москвой майской» Эдуарда Лимонова выглядит как отложенная мистификация. Словно умерший пять лет назад писатель, сделавший скандал и миф стилем жизни, решил таким образом напомнить о себе.

По официальной версии считалось, что рукопись 1986 года сгорела. Как рассказывал сам Лимонов, уезжая в Россию из Франции, он оставил свою библиотеку на хранение приятелю Мишелю Бидо, тот сложил все в коробки и перенес в подвал. Дальше события развивались как в скверном анекдоте: Бидо отправляется в путешествие и просит приглядеть за домом своего знакомого — бывшего капрала Иностранного легиона, который начинает топить камин ненужными, на его взгляд, бумагами. Среди них, как предполагал Лимонов, оказалась и «Москва майская». В книге «Русский психо» он позже напишет: «Что взять с капрала Иностранного легиона, ему же надо было растапливать камин».

В конце 2024 года рукопись чудным образом нашлась в США, в архиве советского писателя-диссидента Андрея Синявского. Искали, к слову, не ее, а поэтический вариант романа «Это я — Эдичка», о котором Лимонов упоминал в одном из рассказов. Поэму не обнаружили, но в описании архивных материалов обратили внимание на англоязычное Moskva maiskaia. И случилась сенсация!

Предположительно, рукопись сохранила жена Синявского — Мария Розанова. Она была одной из первых читательниц романа и, кстати, могла отсоветовать Лимонову его публиковать. То ли композиция ей показалась рыхлой, то ли она пожалела героев повествования, тогда еще живых и вполне реальных людей, выведенных в романе под собственными именами.

Сам же писатель в одном из интервью заявлял, что ему книга показалась слабой, поэтому он и не издал ее сразу, в 1980-е. Но как бы там ни было, сомнений в том, что текст — лимоновский, не возникло. Стилистика «Москвы майской» соответствует произведениям парижского периода писателя: когда были созданы «Подросток Савенко», «Укрощение тигра в Париже» и «Молодой негодяй».