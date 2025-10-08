Педагогическая поэма: как Киллиан Мерфи превратил драму «Стив» в свой актерский бенефис (даже убедительнее, чем в «Оппенгеймере»!)

Великобритания, 1996 год, школа для проблемных подростков «Стэнтон Вуд». Мальчикам-ученикам по 16-17 лет, и академических знаний они явно не жаждут — зато хотят хамить учителям, драться между собой, слушать драм-н-бейс вперемешку с Тупаком Шакуром и, особо не скрываясь, покуривать запрещенные вещества (осуждаем. — Прим.ред.).

Все это безобразие вместе с коллегами пытается контролировать директор по имени Стив (Мерфи) — вежливый мужчина с красивыми грустными глазами и седой щетиной. Отдельные дружеские отношения у него завязываются с умным, но колючим парнем Шаем (Джей Ликурго), но как помочь тому вырасти приличным человеком — вопрос сложный.

Тем временем в один из дней на директора сваливается все разом. Школьники снова устраивают шумные конфликты с потасовками и вообще ведут себя как попало, а в заведение приезжают снимать фильм телевизионщики, чтобы приставать с вопросами к педагогам и к ученикам и фиксировать местный быт вплоть до жилых комнат (хотя им это запрещают). Параллельно на горизонте появляется член парламента с предвыборной агитацией (за что получает от подростков порцию оскорблений), а инвесторы озвучивают очень плохую новость: школу в красивом особняке через полгода закроют, здание уже продали и все его обитатели вскоре окажутся на улице.