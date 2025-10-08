Педагогическая поэма: как Киллиан Мерфи превратил драму «Стив» в свой актерский бенефис (даже убедительнее, чем в «Оппенгеймере»!)

На Netflix вышел «Стив» — фильм о британской школе для трудных подростков, которой с переменным успехом пытается рулить герой Киллиана Мерфи. Рассказываем, почему эта картина — одна из лучших актерских работ в карьере оскаровского лауреата.
Великобритания, 1996 год, школа для проблемных подростков «Стэнтон Вуд». Мальчикам-ученикам по 16-17 лет, и академических знаний они явно не жаждут — зато хотят хамить учителям, драться между собой, слушать драм-н-бейс вперемешку с Тупаком Шакуром и, особо не скрываясь, покуривать запрещенные вещества (осуждаем. — Прим.ред.).
Все это безобразие вместе с коллегами пытается контролировать директор по имени Стив (Мерфи) — вежливый мужчина с красивыми грустными глазами и седой щетиной. Отдельные дружеские отношения у него завязываются с умным, но колючим парнем Шаем (Джей Ликурго), но как помочь тому вырасти приличным человеком — вопрос сложный.
Тем временем в один из дней на директора сваливается все разом. Школьники снова устраивают шумные конфликты с потасовками и вообще ведут себя как попало, а в заведение приезжают снимать фильм телевизионщики, чтобы приставать с вопросами к педагогам и к ученикам и фиксировать местный быт вплоть до жилых комнат (хотя им это запрещают). Параллельно на горизонте появляется член парламента с предвыборной агитацией (за что получает от подростков порцию оскорблений), а инвесторы озвучивают очень плохую новость: школу в красивом особняке через полгода закроют, здание уже продали и все его обитатели вскоре окажутся на улице.
Актер Киллиан Мерфи уже в третий раз работает с режиссером Тимом Милантсом — до этого он снимался у него в «Острых козырьках» и «Мелочах жизни». И в «Стиве» он идеально попадает в роль человека с самыми альтруистическими намерениями, но уже на грани нервного срыва (а иногда — и за ней). Совершенно искреннее желание помочь подопечным смешивается с безграничным чувством усталости от своей полезной, но сложной работы — неудивительно, что несколько раз за фильм он буквально проговаривает это вслух. Мерфи прикладывает недюжинные усилия для создания образа: тихий интеллигентный учитель по щелчку превращается в замученного жизнью берсерка, топит проблемы в алкоголе или воплощает собой полную растерянность, не зная, как жить дальше.
Впрочем, в актерском ансамбле достаточно и других ярких персонажей — не менее хорош и Шай-Ликурго, у которого своя семейная катастрофа из-за отношений с матерью и отчимом, у любимицы Ларса фор Триера Эмили Уотсон запоминающаяся роль местного психолога, а Трейси Ульман из «Трейси принимает вызов» играет правую руку Стива. Да и команда молодых актеров смотрится на ура: хотя их герои перманентно косплеят шумных гиперактивных приматов, эмпатия к ним все-таки чувствуется.
А еще режиссер Милантс виртуозно работает с ручной камерой, любит длинные однокадровые планы, а зритель постоянно куда-то идет вместе с персонажами или выглядывает у них из-за спины. Нельзя сказать, что «Стив» ставит какие-то принципиально новые вопросы — например, телевизионщики прямым текстом заявляют тему своего фильма: «Нужны ли вообще такие школы? Действительно ли подростков можно исправить или после окончания они все равно отправятся прямиком в тюрьму, и это бесполезный труд?»
Ответа нет — ни 30 лет назад (время действия картины), ни сейчас. Однако эффектно сыгранное и снятое заявление, что с взрослеющими детьми нужно разговаривать и видеть в них личностей (об этом же снят хит этого года — «Переходный возраст», к слову, тоже британский) точно лишним не будет.
18+
