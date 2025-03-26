«Искусство важнее науки»: Татьяна Черниговская, Николай Комягин, Юрий Сапрыкин и другие о роли традиции

Что будет с человеком, если лишить его культурного каркаса?

Татьяна Черниговская: С ним случится Альцгеймер, потому что традиция — это память. Если личности или обществу отшибает память — все, пиши пропало. Наш мозг если чего-нибудь и не умеет, то и не учится. Он так устроен: все, что в него попадает через глаза, уши, нос, кожу, в нем остается. Причем мозг не только реагирует на то, что в него попало, а самостоятельно создает миры: искусство, философию, науку.

Есть один лингвист Стивен Пинкер, он говорит, что искусство, как десерт. Его может и не быть, ничего не изменится. Но это глубочайшая ошибка. Если не будет искусства (то есть того самого культурного каркаса), не будет ничего, не будет самой цивилизации. Я как ученый точно могу сказать: искусство важнее науки. Мы знаем много примеров, когда художники и поэты понимали вещи, до которых еще несколько десятилетий добиралась наука.

Традиция заложена в нашем геноме. Мы такие — умеем создавать миры. Есть много существ на земле, у которых мозг точно не меньше нашего, но никто из них не творит, а мы творим.

Для чего нужны традиции?

Николай Комягин: Традиция — это костыль нашего мышления, к которому мы прибегаем, чтобы осмыслить свою смертность. У Шопенгауэра в тексте «Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа» есть мысль, что мы не будем жалеть о кошке, которая изображена на древнеегипетском полотне. Почему? Эта кошка существует в том смысле, что продолжается как вид. С человеком также: он побеждает смерть, когда мы мыслим индивида как вид. Традиция — тот же способ преодолеть время, стать ему соразмерным. Этим же занимается наука и искусство. Это все костыли, при всем уважении к слову «костыль».

Согласен, что мы сами продуцируем миры: создаем этические законы, уголовный кодекс и так далее. Проблема в том, человек постепенно забывает, что все это создал сам. Традиция таким образом становится тоталитарна по отношению к человеку: подавляет и разрушает его. Мы становимся ее объектами. Важно помнить, что традиция — то, что мы искусственно создали, то есть ее можно пересматривать.

Татьяна Черниговская: Если традиции — это костыль, то что будет, если его убрать?

Николай Комягин: Мы упадем.

Татьяна Черниговская: Вас это устраивает?

Николай Комягин: Нет, я не призываю бросать костыли. Я лишь прошу, когда мы создаем вещи, давать им правильные имена. Костыль необходим инвалиду, а люди и есть инвалиды. Это нормально.