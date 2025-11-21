Писатель Виктор Пелевин — о непубличности, детстве, критике и эго

О непубличности

«Мой образ жизни для писателя является совершенно стандартным. Многие избегают публичности. Это скорее правило, чем исключение. Теоретически писатель может быть еще и литературным тусовщиком, но мне кажется, что это будет неудачный гибрид. Знаете, как летающий экскаватор — в принципе можно построить такую машину, но вряд ли она будет хорошо копать и хорошо летать».

«Я ни от кого не прячусь — просто стараюсь держаться сферы людей с близкими интересами. В программе "Угадай мелодию" их увидеть довольно сложно. Но это происходит главным образом потому, что мелодию они давно угадали и приняли ответные меры».

О критике

«Если коротко суммировать то, что писала обо мне критика все эти годы, получится примерно следующее: я начал с грошовых придумок, написанных отвратительным языком, и с тех пор стремительно деградирую, с каждым годом опускаясь все ниже и ниже».

«Иногда читаю про себя статьи. Бывает, что облает какой-нибудь газетный дурак, расстроишься. Hо через полчаса проходит».

«То, что со стороны выглядит как перебранка между критиком и писателем, есть на самом деле форма симбиоза. Это вовсе не сведение счетов. Это игра, веселая и совершенно беззлобная — во всяком случае, с моей стороны. То, что вы называете "разборкой", в толстых журналах называют "литературным процессом", и каждый русский писатель должен внести в него свой посильный вклад. Вот и я вношу».

«Писатель — это человек, который отвечает перед текстом, который он пишет, а не перед читателями или критиками».