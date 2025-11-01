18 главных выставок ноября в Петербурге: художники года по версии Cosmoscow «Провмыза», первый портрет Анны Павловой и «орава» Хармса

«Человек — Жизнь — Вселенная. Конфликт сопоставлений», МИСП (6+)

Выставку откроют в честь 10-летия Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. В центре кураторского внимания — идея человека как центра вселенной. Его образ представят через разные физические и духовные проявления — от грехопадения до поиска смысла жизни. А через подтемы («Автопортрет», «Семья», «Адам и Ева», «Трапеза», «Блуждание», «Сон», «Смерть») проанализируют логику бытия в целом.

В экспозицию войдут более 150 произведений — картины, скульптура, объекты, инсталляции. Их будет сопровождать дополненная реальность. Среди авторов: Олег Целков, Андрей Бартенев, Нико Пиросмани и Гелий Коржев!

С 14 ноября по 8 марта

Подробнее здесь