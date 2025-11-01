Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

18 главных выставок ноября в Петербурге: художники года по версии Cosmoscow «Провмыза», первый портрет Анны Павловой и «орава» Хармса

А также — деревянный некрополь Нестора Энгельке в Jessica Gallery, туман в версии Евгения Гранильщикова в Anna Nova, обложки легендарных рок-альбомов в Art of Foto и очаровательные собаки Данила Дэге. Рассказываем, на какие выставки сходить в последний месяц осени.

Главное
Что еще посмотреть

ГЛАВНОЕ

Провмыза. Семена (фрагмент). 2025
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галереи MYTH

Провмыза. Семена (фрагмент). 2025

«Семена», Левашовский хлебозавод (12+)

Монументальный фотографический триптих арт-дуэта из Нижнего Новгорода «Провмыза» в начале сентября можно было увидеть на ярмарке современного искусства Cosmoscow-2025 (стенд, на котором они были представлены, выиграл в номинации «Художники года»!). Но для показа в Петербурге придумали новое экспозиционное решение. Сюжет «Семян» разворачивается вокруг собирательного женского образа, фигуры Матери, окруженной десятками детей. В нем художники одновременно обращаются к барочной иконографии и отказываются от излишнего антропоцентризма.

Со 2 по 9 ноября

Подробнее здесь

Евгений Гранильщиков. Mist (фрагмент).
Изображение предоставлено Собака.ru галереей Anna Nova

Евгений Гранильщиков. Mist (фрагмент).

Mist, Anna Nova (12+)

Первая в Петербурге персональная выставка Евгения Гранильщикова пройдет в недавно отметившей двадцатилетие галерее под кураторством историка искусства и критика, создателя «Художественного журнала» Виктора Мизиано. В фотоработах, графике, инсталляции и видеоарте автор обращается к теме неопределенности (название переводится с английского как туман), в которой пытается найти осколки личного и коллективного опыта.

С 7 ноября по 11 января

Подробнее будет здесь

Виталий Тюленев. Весенний ветер. 1992
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой МИСП

Виталий Тюленев. Весенний ветер. 1992

«Человек — Жизнь — Вселенная. Конфликт сопоставлений», МИСП (6+)

Выставку откроют в честь 10-летия Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. В центре кураторского внимания — идея человека как центра вселенной. Его образ представят через разные физические и духовные проявления — от грехопадения до поиска смысла жизни. А через подтемы («Автопортрет», «Семья», «Адам и Ева», «Трапеза», «Блуждание», «Сон», «Смерть») проанализируют логику бытия в целом.

В экспозицию войдут более 150 произведений — картины, скульптура, объекты, инсталляции. Их будет сопровождать дополненная реальность. Среди авторов: Олег Целков, Андрей Бартенев, Нико Пиросмани и Гелий Коржев!

С 14  ноября по 8 марта

Подробнее здесь

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Данил Даге. Orange dog. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru DiDi Gallery

Данил Даге. Orange dog. 2025

«Ты, да я, да псинка», DiDi Gallery и выставочное пространство Vasilievsky Hotel (6+)

Персональная выставка Данила Дэге проходит сразу на двух площадках. В Vasilievsky Hotel показывают работы из частного собрания коллекционера Натальи Шумаковой. Центральный экспонат — линеарный портрет собаки, нарисованный на множестве отдельных листов. Инсталляция воссоздает работу, которую художник сделал когда-то, чтобы справиться с грустью от очередного переезда из мастерской в Тбилиси. 

Во второй, галерейной, части тоже много песелей и людей с собачками. Здесь можно посмотреть на новые работы Дэге, в которых он экспериментирует с несвойственным ему раньше минимализмом. А на втором этаже — тотальная инсталляция, реконструирующая еще одну оставленную мастерскую: на этот раз петербургскую.

До 12 декабря

Подробнее здесь

Фрагмент экспозиции «Черепа»
Изображение предоставлено Собака.ru Jessica Gallery

Фрагмент экспозиции «Черепа»

«Черепа», Jessica Gallery (18+)

Персональная выставка одного из участников арт-группы «Север-7», топорописца и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2025 Нестора Энгельке. Специально для проекта художник создал серию деревянных объектов — монументальных черепов гигантских животных и мифических тварей, свидетелей исчезнувшей цивилизации. В первом зале галереи — тотальная инсталляция-некрополь из памятников «бренности бытия, тщетности, недолговечности и временности существования». Во втором — фирменные «деревописные» картины Энгельке, в которых он переосмысляет классические сюжеты и иконографии.

До 14 декабря

Подробнее здесь

Фрагмент экспозиции «Когда я лягу, я лягу в землю»
Изображение предоставлено Собака.ru Sobo Gallery

Фрагмент экспозиции «Когда я лягу, я лягу в землю»

«Когда я лягу, я лягу в землю», Sobo Gallery (12+)

Персональная выставка Алины Бровиной построена на двойной рифме: между античным мифом о Дидоне и Энее, пересказанном Овидием, барочной оперой Генри Перселла развивающейся вокруг того же сюжета и своей личной истории любви и расставания (по иронии судьбы с экс-избранником она познакомились как раз во время постановки этого музыкального спектакля).

Художница переосмысляет тело и землю не как ресурс, который может быть завоеван Энеем, а женственную природу саму в себе. Вместо скульптур из твердых материалов появляются мягкие объекты из текстиля, бельевые ткани и акварели.

До 29 ноября

Подробнее здесь

Кристина Башкова. Спускайся, Прометей. 2024
Изображение предоставлено Собака.ru «Салоном Красоты»

Кристина Башкова. Спускайся, Прометей. 2024

«Тако Бум», «Петербург-концерт» (18+)

Выставка открывает второй сезон проекта «Салон красоты», созданного художником Романом Кругловым в ноябре 2024-го. «Тако Бум» отчасти рифмуется с первой экспозицией «Салона» — «Шаверма по-питерски». Искусство перемещается в зону реальной кухни, которая перестала существовать (когда-то здесь располагался «La Cucaracha» — первый мексиканский ресторан в Петербурге, закрывшийся в 2014-м). Представленные на выставке художники в основном рассуждают о петербургской сцене, добавляя к этим размышлениям модус рекурсии.

До 6 декабря

Подробнее здесь

Фрагмент экспозиции «Петрович»
Изображение предоставлено Собака.ru НеНеМу

Фрагмент экспозиции «Петрович»

«Петрович», НеНеМу (16+)

Выставка сына и отца — Лукаса и Петра Швецовых под кураторством Александра Дашевского — это диалог между двумя представителями одной династии. При этом Лукасу удается избежать «проклятия» петербургских родов, где, как правило, «у великого деда бледный сын и недостойный внук». Деконструируя невскую мифологию, он уворачивается от тени отца — живописца, перформера и известного enfant terrible местной художественной сцены. Результат вглядывания художников друг в друга можно в течение двух дней увидеть в одной из самых маленьких галерей города.

С 31 октября по 1 ноября

Подробнее здесь

Юлия Мортис. fresh cavaliers. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Кабаре «Шум»

Юлия Мортис. fresh cavaliers. 2025

«Путешествие к источнику эха», «Шум» (18+)

На стенах кабаре показывают работы резидентов арт-объединений «Север-7» и Parazit. Кураторы выбрали знакомые каждому «пятничные» сюжеты: веселые дружеские вакханалии, томные разговоры и «поплывшие» натюрморты. Источник вдохновения — одноименная выставке книга британской писательницы Оливии Лэнг, в которой та анализируют жизни шести писателей-алкоголиков и размышляет о зависимости и творчестве.

До конца 2025 года

Подробнее здесь

Иван Покидышев. Маленькое, незначительное, красивое событие. 2023
Изображение предоставленно Иваном Покидышевым

Иван Покидышев. Маленькое, незначительное, красивое событие. 2023

«Странствующие в темноте», Эрарта (16+)

Персональная выставка Ивана Покидышева — художника, который создает произведения в технике инфракрасной термографии (тепловизорная камера улавливает излучение объекта, и изображение возникает за счет тепла тела). Этот медиум автор использует, чтобы строить свой визуальный язык на основе «еще не скомпрометированных знаков».

С 21 ноября по 8 февраля

Подробнее здесь

Джордж Доу. Портрет императора Николая I. 1828
Изображение предоставлено Собака.ru Русским музеем

Джордж Доу. Портрет императора Николая I. 1828

«В зеркале судьбы. Русский исторический портрет», Михайловский замок Русского музея (6+)

В экспозицию войдут более 300 работ XVIII — первой половины XIX веков. Это портреты императоров, полководцев, государственных деятелей и представителей культуры. Чтобы показать, что портрет — не только картина, но и репрезентация судьбы, полотна сопроводят биографическими справками в духе ЖЗЛ.

С 18 ноября

Подробнее будет здесь

Фрагмент экспозиции «Хармс. Жизнь не фокус»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Анны Ахматовой

Фрагмент экспозиции «Хармс. Жизнь не фокус»

«Хармс. Жизнь не фокус», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (6+)

Экспозиция представляет условный, застывший город. В его декорациях Хармс и другие поэты-обэриуты (Николай Олейников, Николай Заболоцкий, Александр Введенский, Яков Друскин и Леонид Липавский), а также их персонажи сталкиваются с ленинградской действительностью 1920-1940-х. Обыденность воспринимается как кошмар, поэтому герои выбирают оставаться странными, нелепыми, «нетакусями» и писать абсурдистские тексты. Среди экспонатов — рисунки 15-летнего Хармса, а также записи снов 60-летнего Друскина, в которых он видит друзей молодыми, а еще — фотофиксации «творческих хулиганств». 

До 7 декабря

Подробнее здесь

Вячеслав Михайлов. Спас нерукотворный. 2006
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Государственного музея истории религии

Вячеслав Михайлов. Спас нерукотворный. 2006

«Библейские сюжеты. Вячеслав Михайлов. Живопись, графика», Музей истории религии (16+)

На выставке представят около 30 произведений, в которых через религиозные сюжеты раскрывается трагизм человеческой судьбы в целом. В работах сочетаются традиционные приемы петербургской живописной школы и уникальные поиски Вячеслав Михайлова. Например, использование спирта в качестве растворителя, дающее особенно активные контрасты света и тени, и многослойный левкасовый грунт, создающий узнаваемую фактуру.

До 30 ноября

Подробнее здесь

Павел Шмаров. Портрет Анны Павловой. 1900-1910-е
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Антикварной галереи «Петербург»

Павел Шмаров. Портрет Анны Павловой. 1900-1910-е

«Музейное значение. Левитан, Виноградов, Жуковский и другие художники из Фонда реалистического искусства В. Пустарнакова», Антикварная галерея «Петербург» (6+)

На выставке покажут малоизвестные (или вовсе незнакомые) широкой публике работы знаменитых художников. Среди хайлайтов экспозиции — «Последние зимние дни» Исаака Левитана (пейзаж, изображающий нетипичное для художника время года) и портрет Анны Павловой кисти Павла Шмарова (первое живописное изображение балерины!).

С 31 октября по 21 декабря

Подробнее здесь

Олег Кудряшов
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Полутора комнат"

Олег Кудряшов

Олег Кудряшов, «КВ.7» (6+)

Более 200 графических и живописных абстракций покажут на первой для Петербурга персональной выставке художника. Автор концепции экспозиции — архитектор Александр Бродский, для которого Кудряшов был учителем — тот впервые увидел его работы в 13 лет и испытал «острый холод в корнях волос, ощущение высочайшей точности попадания искусства в самое сердце». Неудивительно: виртуозный мастер гравюры Кудряшов — человек непростой судьбы, в биографии которого тяжелое детство, эмиграция, болезнь и смерть любимой жены, но все эти переживания он выражал в экспрессивных абстракциях.

До 25 января

Подробнее здесь

Андрей Вилли Усов. Последний концерт. Последний кадр. 1995
Изображение предоставлено Собака.ru Art of Foto

Андрей Вилли Усов. Последний концерт. Последний кадр. 1995

«Бессонница», Art of Foto (0+)

Персональная выставка фотографа Андрея Усова (ака Вилли). Экспозиция строится вокруг снимков героев Ленинградского рок-клуба , благодаря которым автор прославился как оформитель обложек культовых альбомов. Например, его кадры использовали музыканты «Зоопарка». Их дополняют поэтические пейзажи Петербурга, кадры со съемочных площадок и портреты.

До 23 ноября

Подробнее здесь

Николай Васильев. Калеки по работе. 2019
Изображение предоставлено галереей "Свиное Рыло"

Николай Васильев. Калеки по работе. 2019

«Николай Васильев. Ретроспектива», «Свиное рыло» (18+)

В ретроспективе участника группы «Колдовские художники» представят все медиумы, с которыми он работает. Это традиционная живопись, в которой Васильев наследует переосмысленной ленинградской школе живописи, тейп-арт — техника создания работ с помощью скотча, а также промтография в сотрудничестве с искусственным интеллектом. Кстати, если вы видели забавные ролики, в которых сильно пьющие и, судя по всему, бездомные мужчины говорят о своей любви к петербургской арт-сцене, знайте — их тоже сделал Васильев с помощью нейросетей!

С 5 по 23 ноября

Подробнее здесь

Юлия Толшина. Бабушкины сказки. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Марией Грабаревой

Юлия Толшина. Бабушкины сказки. 2025

«Бабушкины сказки», катакомбы Петрикирхе (16+)

Первый персональный проект художницы Юлии Толшиной, которая дебютировала на арт-сцене Петербурга в прошлом году, поучаствовав в фестивале «Туда не знаю куда». В этот раз она зашла на территорию Александра Цикаришвили и обратилась к архетипу бабушки. Правда, работает с ним в собственной манере — деревянные скульптуры, вокруг которых строится инсталляция, родом из театра клоунады.

Со 2 по 6 ноября

Подробнее здесь

