18 главных выставок ноября в Петербурге: художники года по версии Cosmoscow «Провмыза», первый портрет Анны Павловой и «орава» Хармса

А также — деревянный некрополь Нестора Энгельке в Jessica Gallery, туман в версии Евгения Гранильщикова в Anna Nova, обложки легендарных рок-альбомов в Art of Foto и очаровательные собаки Данила Дэге. Рассказываем, на какие выставки сходить в последний месяц осени.
ГЛАВНОЕ
Провмыза. Семена (фрагмент). 2025
«Семена», Левашовский хлебозавод (12+)
Монументальный фотографический триптих арт-дуэта из Нижнего Новгорода «Провмыза» в начале сентября можно было увидеть на ярмарке современного искусства Cosmoscow-2025 (стенд, на котором они были представлены, выиграл в номинации «Художники года»!). Но для показа в Петербурге придумали новое экспозиционное решение. Сюжет «Семян» разворачивается вокруг собирательного женского образа, фигуры Матери, окруженной десятками детей. В нем художники одновременно обращаются к барочной иконографии и отказываются от излишнего антропоцентризма.
Со 2 по 9 ноября
Подробнее здесь
Евгений Гранильщиков. Mist (фрагмент).
Mist, Anna Nova (12+)
Первая в Петербурге персональная выставка Евгения Гранильщикова пройдет в недавно отметившей двадцатилетие галерее под кураторством историка искусства и критика, создателя «Художественного журнала» Виктора Мизиано. В фотоработах, графике, инсталляции и видеоарте автор обращается к теме неопределенности (название переводится с английского как туман), в которой пытается найти осколки личного и коллективного опыта.
С 7 ноября по 11 января
Подробнее будет здесь
Виталий Тюленев. Весенний ветер. 1992
«Человек — Жизнь — Вселенная. Конфликт сопоставлений», МИСП (6+)
Выставку откроют в честь 10-летия Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. В центре кураторского внимания — идея человека как центра вселенной. Его образ представят через разные физические и духовные проявления — от грехопадения до поиска смысла жизни. А через подтемы («Автопортрет», «Семья», «Адам и Ева», «Трапеза», «Блуждание», «Сон», «Смерть») проанализируют логику бытия в целом.
В экспозицию войдут более 150 произведений — картины, скульптура, объекты, инсталляции. Их будет сопровождать дополненная реальность. Среди авторов: Олег Целков, Андрей Бартенев, Нико Пиросмани и Гелий Коржев!
С 14 ноября по 8 марта
Подробнее здесь
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Данил Даге. Orange dog. 2025
«Ты, да я, да псинка», DiDi Gallery и выставочное пространство Vasilievsky Hotel (6+)
Персональная выставка Данила Дэге проходит сразу на двух площадках. В Vasilievsky Hotel показывают работы из частного собрания коллекционера Натальи Шумаковой. Центральный экспонат — линеарный портрет собаки, нарисованный на множестве отдельных листов. Инсталляция воссоздает работу, которую художник сделал когда-то, чтобы справиться с грустью от очередного переезда из мастерской в Тбилиси.
Во второй, галерейной, части тоже много песелей и людей с собачками. Здесь можно посмотреть на новые работы Дэге, в которых он экспериментирует с несвойственным ему раньше минимализмом. А на втором этаже — тотальная инсталляция, реконструирующая еще одну оставленную мастерскую: на этот раз петербургскую.
До 12 декабря
Подробнее здесь
Фрагмент экспозиции «Черепа»
«Черепа», Jessica Gallery (18+)
Персональная выставка одного из участников арт-группы «Север-7», топорописца и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2025 Нестора Энгельке. Специально для проекта художник создал серию деревянных объектов — монументальных черепов гигантских животных и мифических тварей, свидетелей исчезнувшей цивилизации. В первом зале галереи — тотальная инсталляция-некрополь из памятников «бренности бытия, тщетности, недолговечности и временности существования». Во втором — фирменные «деревописные» картины Энгельке, в которых он переосмысляет классические сюжеты и иконографии.
До 14 декабря
Подробнее здесь
Фрагмент экспозиции «Когда я лягу, я лягу в землю»
«Когда я лягу, я лягу в землю», Sobo Gallery (12+)
Персональная выставка Алины Бровиной построена на двойной рифме: между античным мифом о Дидоне и Энее, пересказанном Овидием, барочной оперой Генри Перселла развивающейся вокруг того же сюжета и своей личной истории любви и расставания (по иронии судьбы с экс-избранником она познакомились как раз во время постановки этого музыкального спектакля).
Художница переосмысляет тело и землю не как ресурс, который может быть завоеван Энеем, а женственную природу саму в себе. Вместо скульптур из твердых материалов появляются мягкие объекты из текстиля, бельевые ткани и акварели.
До 29 ноября
Подробнее здесь
Кристина Башкова. Спускайся, Прометей. 2024
«Тако Бум», «Петербург-концерт» (18+)
Выставка открывает второй сезон проекта «Салон красоты», созданного художником Романом Кругловым в ноябре 2024-го. «Тако Бум» отчасти рифмуется с первой экспозицией «Салона» — «Шаверма по-питерски». Искусство перемещается в зону реальной кухни, которая перестала существовать (когда-то здесь располагался «La Cucaracha» — первый мексиканский ресторан в Петербурге, закрывшийся в 2014-м). Представленные на выставке художники в основном рассуждают о петербургской сцене, добавляя к этим размышлениям модус рекурсии.
До 6 декабря
Подробнее здесь
Фрагмент экспозиции «Петрович»
«Петрович», НеНеМу (16+)
Выставка сына и отца — Лукаса и Петра Швецовых под кураторством Александра Дашевского — это диалог между двумя представителями одной династии. При этом Лукасу удается избежать «проклятия» петербургских родов, где, как правило, «у великого деда бледный сын и недостойный внук». Деконструируя невскую мифологию, он уворачивается от тени отца — живописца, перформера и известного enfant terrible местной художественной сцены. Результат вглядывания художников друг в друга можно в течение двух дней увидеть в одной из самых маленьких галерей города.
С 31 октября по 1 ноября
Подробнее здесь
Юлия Мортис. fresh cavaliers. 2025
«Путешествие к источнику эха», «Шум» (18+)
На стенах кабаре показывают работы резидентов арт-объединений «Север-7» и Parazit. Кураторы выбрали знакомые каждому «пятничные» сюжеты: веселые дружеские вакханалии, томные разговоры и «поплывшие» натюрморты. Источник вдохновения — одноименная выставке книга британской писательницы Оливии Лэнг, в которой та анализируют жизни шести писателей-алкоголиков и размышляет о зависимости и творчестве.
До конца 2025 года
Подробнее здесь
Иван Покидышев. Маленькое, незначительное, красивое событие. 2023
«Странствующие в темноте», Эрарта (16+)
Персональная выставка Ивана Покидышева — художника, который создает произведения в технике инфракрасной термографии (тепловизорная камера улавливает излучение объекта, и изображение возникает за счет тепла тела). Этот медиум автор использует, чтобы строить свой визуальный язык на основе «еще не скомпрометированных знаков».
С 21 ноября по 8 февраля
Подробнее здесь
Джордж Доу. Портрет императора Николая I. 1828
«В зеркале судьбы. Русский исторический портрет», Михайловский замок Русского музея (6+)
В экспозицию войдут более 300 работ XVIII — первой половины XIX веков. Это портреты императоров, полководцев, государственных деятелей и представителей культуры. Чтобы показать, что портрет — не только картина, но и репрезентация судьбы, полотна сопроводят биографическими справками в духе ЖЗЛ.
С 18 ноября
Подробнее будет здесь
Фрагмент экспозиции «Хармс. Жизнь не фокус»
«Хармс. Жизнь не фокус», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (6+)
Экспозиция представляет условный, застывший город. В его декорациях Хармс и другие поэты-обэриуты (Николай Олейников, Николай Заболоцкий, Александр Введенский, Яков Друскин и Леонид Липавский), а также их персонажи сталкиваются с ленинградской действительностью 1920-1940-х. Обыденность воспринимается как кошмар, поэтому герои выбирают оставаться странными, нелепыми, «нетакусями» и писать абсурдистские тексты. Среди экспонатов — рисунки 15-летнего Хармса, а также записи снов 60-летнего Друскина, в которых он видит друзей молодыми, а еще — фотофиксации «творческих хулиганств».
До 7 декабря
Подробнее здесь
Вячеслав Михайлов. Спас нерукотворный. 2006
«Библейские сюжеты. Вячеслав Михайлов. Живопись, графика», Музей истории религии (16+)
На выставке представят около 30 произведений, в которых через религиозные сюжеты раскрывается трагизм человеческой судьбы в целом. В работах сочетаются традиционные приемы петербургской живописной школы и уникальные поиски Вячеслав Михайлова. Например, использование спирта в качестве растворителя, дающее особенно активные контрасты света и тени, и многослойный левкасовый грунт, создающий узнаваемую фактуру.
До 30 ноября
Подробнее здесь
Павел Шмаров. Портрет Анны Павловой. 1900-1910-е
«Музейное значение. Левитан, Виноградов, Жуковский и другие художники из Фонда реалистического искусства В. Пустарнакова», Антикварная галерея «Петербург» (6+)
На выставке покажут малоизвестные (или вовсе незнакомые) широкой публике работы знаменитых художников. Среди хайлайтов экспозиции — «Последние зимние дни» Исаака Левитана (пейзаж, изображающий нетипичное для художника время года) и портрет Анны Павловой кисти Павла Шмарова (первое живописное изображение балерины!).
С 31 октября по 21 декабря
Подробнее здесь
Олег Кудряшов
Олег Кудряшов, «КВ.7» (6+)
Более 200 графических и живописных абстракций покажут на первой для Петербурга персональной выставке художника. Автор концепции экспозиции — архитектор Александр Бродский, для которого Кудряшов был учителем — тот впервые увидел его работы в 13 лет и испытал «острый холод в корнях волос, ощущение высочайшей точности попадания искусства в самое сердце». Неудивительно: виртуозный мастер гравюры Кудряшов — человек непростой судьбы, в биографии которого тяжелое детство, эмиграция, болезнь и смерть любимой жены, но все эти переживания он выражал в экспрессивных абстракциях.
До 25 января
Подробнее здесь
Андрей Вилли Усов. Последний концерт. Последний кадр. 1995
«Бессонница», Art of Foto (0+)
Персональная выставка фотографа Андрея Усова (ака Вилли). Экспозиция строится вокруг снимков героев Ленинградского рок-клуба , благодаря которым автор прославился как оформитель обложек культовых альбомов. Например, его кадры использовали музыканты «Зоопарка». Их дополняют поэтические пейзажи Петербурга, кадры со съемочных площадок и портреты.
До 23 ноября
Подробнее здесь
Николай Васильев. Калеки по работе. 2019
«Николай Васильев. Ретроспектива», «Свиное рыло» (18+)
В ретроспективе участника группы «Колдовские художники» представят все медиумы, с которыми он работает. Это традиционная живопись, в которой Васильев наследует переосмысленной ленинградской школе живописи, тейп-арт — техника создания работ с помощью скотча, а также промтография в сотрудничестве с искусственным интеллектом. Кстати, если вы видели забавные ролики, в которых сильно пьющие и, судя по всему, бездомные мужчины говорят о своей любви к петербургской арт-сцене, знайте — их тоже сделал Васильев с помощью нейросетей!
С 5 по 23 ноября
Подробнее здесь
Юлия Толшина. Бабушкины сказки. 2025
«Бабушкины сказки», катакомбы Петрикирхе (16+)
Первый персональный проект художницы Юлии Толшиной, которая дебютировала на арт-сцене Петербурга в прошлом году, поучаствовав в фестивале «Туда не знаю куда». В этот раз она зашла на территорию Александра Цикаришвили и обратилась к архетипу бабушки. Правда, работает с ним в собственной манере — деревянные скульптуры, вокруг которых строится инсталляция, родом из театра клоунады.
Со 2 по 6 ноября
Подробнее здесь
