Со 2 по 9 ноября в Левашовском хлебозаводе показывают специальный проект «Семена» арт-группы «Провмыза» из частного собрания Ефима Муромцева — основателя бренда Art de Vivre. В первой версии ее представили в сентябре на стенде «Художников года» по версии Cosmoscow-2025 в Москве. Работа создавалась при поддержке Cosmoscow Foundation, модного Дома Ushatava, MYTH Gallery и Галереи 9Б.

По задумке, работая над монументальным четырехметровым полотном авторы исследовали малоизученную «перформативную скульптуру» — форму искусства, которая существует на стыке классической пластики и современных практик, может включать интерактивные и кинетические элементы, а также провоцировать создание событийного пространства.

«Полифоническая структура сцепленных тел в пространстве уподобляется хору, который "борется с собственным распадом" (У. Хасс. «В теле хора»). И сопутствующие этой борьбе попытки установить баланс между гармонией и хаосом нельзя ни выдумать, ни изменить», — комментирует дуэт.

История «Семен» разворачивается вокруг женщины — собирательного образа Матери, фигуру которой окружают десятки детей. Одновременно это и отсылка к классической средневековой и барочной иконографии, а с другой стороны — свергает человека с постамента и возвращает в мир мистический теоцентризм.

2 ноября проект откроется с artist-talk при участии Галины Мызниковой и соосновательницей MYTH Ольга Профатило, принимавшей участие в создании работы. Участница арт-дуэта раскроет концептуальные основы «Семян» и сложный многоэтапный путь их реализации.

«Провмыза» — арт-дуэт из Нижнего Новгорода в 1990-х начинали с арт-интервенций в местное центральное телевидение — были авторами и режиссерами программы ОСТВ («Очень Странное Телевидение»). Название группы — это скрещение фамилий ее участников Галины Мызниковой и Сергея Проворова. В 2005 году показалипроект в российском павильоне на Венецианской биеннале — сенситивную инсталляцию Idiot Wind: зрителей сдувал ветер, разносящий детские голоса. В портфолио «Провмызы» выставки в Музее Людвига в Кельне, Институте современного искусства KW в Берлине, Центре Помпиду в Париже, Биеннале движущихся изображений в Женеве.

