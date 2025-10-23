Олег Кудряшов (1932) — российский и британский живописец, график, скульптор и мультипликатор. С детства посещал художественные студии, а позднее учился анимации. В 1961 году вступил в Московский союз художников, но оставался в стороне от официальной художественной жизни, работая в пределах андеграунда. В 1974 эмигрировал в Лондон. Не имея возможности вывезти свои работы, он сжег тысячи произведений, созданных за предыдущие 20 лет. Спустя почти 25 лет (в 1997) вернулся в Москву.

Известен виртуозным мастерством техники сухой иглы, которую часто миксовал с гуашью и акварелью. С 70-х создает объемные рельефы и конструкции, созданные из разрезанных и сложенных оттисков гравюр. Работы Олега Кудряшова хранятся в коллекциях ведущих музеев мира, среди которых: Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Тейт Модерн, Национальная галерея искусства в Вашингтоне, Музей Виктории и Альберта и многих других.

Выставка «Олег Кудряшов. Из коллекции Юрия Петухова» открыта с 24 октября 2025 года по 25 января 2026 года в «КВ.7» музея «Полторы комнаты» на Литейном проспекте, 24, парадная 1.

