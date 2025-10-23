В экспозиции — более 200 произведений, а также восстановленная мастерская художника.
24 октября в пространстве «КВ.7» в доме Мурузи открывается первая персональная петербургская выставка классика послевоенного искусства Олега Кудряшова.
Идея и концепция принадлежит архитектору Александру Бродскому, для которого художник был учителем: «работы впервые увидел в тринадцать лет и испытал "острый холод в корнях волос, ощущение высочайшей точности попадания искусства в самое сердце"».
Экспозиция не только соберет более 200 произведений Кудряшова, но и воссоздаст аутентичную атмосферу его мастерской, соберет любимые материалы автора: цинковые доски, иглы, пилы, карандаши и офортный станок, на котором создавались крупноформатные оттиски. Все экспонаты предоставлены коллекционером Юрием Петуховым — хранителем наследия Кудряшова.
В искусствознании принято относить этого автора в ряды преемников авангарда. Однако сам Кудряшов считал себя реалистом и продолжателем широкой художественной традиции. Его творчество развивалось на стыке графики и скульптуры, а самыми известными работами считаются трехмерные композиции из гравюр.
«Мой любимый материал для гравюры — индустриальный цинк, материал неприветливый и грубый. Рисуя иглой, всегда вижу под четкими линиями на цинке и чувствую, и знаю, какого тона линию я делаю, и отношусь к гравюре как к живописи на холсте, как к рисунку углем», — делился художник.
Олег Кудряшов (1932) — российский и британский живописец, график, скульптор и мультипликатор. С детства посещал художественные студии, а позднее учился анимации. В 1961 году вступил в Московский союз художников, но оставался в стороне от официальной художественной жизни, работая в пределах андеграунда. В 1974 эмигрировал в Лондон. Не имея возможности вывезти свои работы, он сжег тысячи произведений, созданных за предыдущие 20 лет. Спустя почти 25 лет (в 1997) вернулся в Москву.
Известен виртуозным мастерством техники сухой иглы, которую часто миксовал с гуашью и акварелью. С 70-х создает объемные рельефы и конструкции, созданные из разрезанных и сложенных оттисков гравюр. Работы Олега Кудряшова хранятся в коллекциях ведущих музеев мира, среди которых: Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Тейт Модерн, Национальная галерея искусства в Вашингтоне, Музей Виктории и Альберта и многих других.
Выставка «Олег Кудряшов. Из коллекции Юрия Петухова» открыта с 24 октября 2025 года по 25 января 2026 года в «КВ.7» музея «Полторы комнаты» на Литейном проспекте, 24, парадная 1.
6+
Комментарии (0)