В Музее Анны Ахматовой стартует выставка «Хармс. Жизнь не фокус» — с артефактами «оравы» обэриутов и выступлением «Упсала-цирка»

«Единственная обыденность, которую Хармс мог терпеть, — это обыденность чуда», — декларируют в Фонтанном Доме и приглашают в мир абсурда и творческого хулиганства. По заветам поэта, достаем с антресолей зеленые брюки, красную рубаху и шляпу, похожую на самовар или надеваем пиджак без брюк — и участвуем в конкурсе двойников легендарного обэриута.
18 октября в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме открывается выставка «Хармс. Жизнь не фокус». Ее посвятили не только самому поэту-обэриуту, но и его «ораве»: Николаю Олейникову, Николаю Заболоцкому, Александру Введенскому, Якову Друскину и Леониду Липавскому. Задача проекта — показать, почему авангардисты и участники Объединения реального искусства решили оставаться «странными» — теми, кто в штормовую эпоху 1920–1940-х годов продолжал воспевать гротеск и абсурд, эскапизм и отказ от традиционного искусства.
В пространстве Фонтанного Дома построили «застывший город», в котором столкнулись новаторская поэзия и ужасы действительности. Среди самых ярких экспонатов представят рисунки 15-летнего Хармса, записи снов Якова Друскина, поэтические экспромты, фотографии «творческих хулиганств» и многое другое. Выставка объединит интерактивные зоны: можно полежать на мягком плоту с книгами, изучить «Правила жизни» обэриутов, найти Большую Медведицу в чашке и послушать телефон.
В день открытого вернисажа (18 октября) в саду музея ожидается интерактивная программа: жонглирование (не булыжниками), прыжки через скакалку от артистов «Упсала-цирка», мастер-класс по созданию супрематических галстуков, открытый микрофон с поэзией обэриутов, фрагменты спектакля «Хобариуты» и наш ответ Голливуду — конкурс двойников Хармса.
В музее покажут перформанс «Бам» по пьесе Хармса «Елизавета Бам». А в конце вечера состоится розыгрыш призов.
Внимание! Пускают двойников Даниила Хармса в абсурдных костюмах. Приветствуется и умение показывать фокусы.
6+
