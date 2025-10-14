В Музее Анны Ахматовой стартует выставка «Хармс. Жизнь не фокус» — с артефактами «оравы» обэриутов и выступлением «Упсала-цирка»

В пространстве Фонтанного Дома построили «застывший город», в котором столкнулись новаторская поэзия и ужасы действительности. Среди самых ярких экспонатов представят рисунки 15-летнего Хармса, записи снов Якова Друскина, поэтические экспромты, фотографии «творческих хулиганств» и многое другое. Выставка объединит интерактивные зоны: можно полежать на мягком плоту с книгами, изучить «Правила жизни» обэриутов, найти Большую Медведицу в чашке и послушать телефон.

В день открытого вернисажа (18 октября) в саду музея ожидается интерактивная программа: жонглирование (не булыжниками), прыжки через скакалку от артистов «Упсала-цирка», мастер-класс по созданию супрематических галстуков, открытый микрофон с поэзией обэриутов, фрагменты спектакля «Хобариуты» и наш ответ Голливуду — конкурс двойников Хармса.

В музее покажут перформанс «Бам» по пьесе Хармса «Елизавета Бам». А в конце вечера состоится розыгрыш призов.

Внимание! Пускают двойников Даниила Хармса в абсурдных костюмах. Приветствуется и умение показывать фокусы.

6+