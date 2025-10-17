В DiDi Gallery построят мастерскую художника Данила Дэге

Первую часть выставки курирует DiDi Gallery вместе с коллекционером Натальей Шумаковой. В Vasilievsky Hotel представят работы Дэге из ее частного собрания. Центральным экспонатом стала большая бумажная инсталляция — десятки чистых листов на стене, складывающихся в графичный портрет «псинки». Эту работу художник воссоздал по мотивам оригинала, который был сделан в Тбилиси, когда он уезжал из своей мастерской.

Вторая часть проекта в камерной галерее на Большом проспекте представит новую серию живописи и скульптур, над которыми Данил Дэге работал последние полгода в Петербурге. В этих работах он отходит от буйства красок и паттернов, переоткрывая для себя минимализм и недосказанность. А на втором этаже воссоздадут петербургскую мастерскую художника — она завершит очередной цикл в его творчестве и станет «метафорой вечного поиска — художественного и личного».