В DiDi Gallery построят мастерскую художника Данила Дэге

Выставка-диалог проходит на двух площадках, демонстрируя как новые работы, так и известные произведения из частной коллекции.
23 октября на Васильевском острове открывается персональная выставка петербургского художника Данила Дэге «Ты, да я, да псинка» — двухчастный проект, который пройдет одновременно в DiDi Gallery и в Vasilievsky Hotel. Экспозиция представит ретроспективу произведений последних лет, чтобы продемонстрировать развитие авторского стиля.
Первую часть выставки курирует DiDi Gallery вместе с коллекционером Натальей Шумаковой. В Vasilievsky Hotel представят работы Дэге из ее частного собрания. Центральным экспонатом стала большая бумажная инсталляция — десятки чистых листов на стене, складывающихся в графичный портрет «псинки». Эту работу художник воссоздал по мотивам оригинала, который был сделан в Тбилиси, когда он уезжал из своей мастерской.
Вторая часть проекта в камерной галерее на Большом проспекте представит новую серию живописи и скульптур, над которыми Данил Дэге работал последние полгода в Петербурге. В этих работах он отходит от буйства красок и паттернов, переоткрывая для себя минимализм и недосказанность. А на втором этаже воссоздадут петербургскую мастерскую художника — она завершит очередной цикл в его творчестве и станет «метафорой вечного поиска — художественного и личного».
Данил Дэге — петербургский художник-самоучка, преимущественно работает с графикой и живописью. Для его произведений характерны насыщенная палитра цветов с комплементарными сочетаниями, искаженная перспектива, наивные сюжеты, внимание к приметам обыденности. Новые идеи у автора часто появляются вначале как «цветовые пятна», к которым он добавляет линии, а сюжет подстраивается под цветовое решение. Данил — участник ярмарок современного искусства blazar (2023), Санкт-Петербургской ярмарки 1703 (2024) и экспонент выставки «Жизнь замечтальных собак» в Государственном Русском музее (2025). Последний персональный проект «Полосатая гостиная» прошел в 2024 году в DiDi Gallery. Работы Данила представлены в частных коллекциях по всему миру и в собрании Фонда Музея Фаберже в Санкт-Петербурге.
Персональная выставка Данила Дэге «Ты, да я, да псинка» открыта с 23 октября по 12 декабря 2025 года в DiDi Gallery на Большом проспекте, 62.
6+
Комментарии (0)