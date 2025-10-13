Топорописец Нестор Энгельке построил в Jessica Gallery палеонтологический парк с останками мифических существ

Нестор Энгельке (1983) — художник и архитектор. Окончил архитектурный факультет Института имени Репина (Академия художеств). В 2003 году стал сооснователем арт-группы «Север-7» вместе с Александром Цикаришвили и Леонидом Цхэ. Художник вырубает штрихи и линии на деревянной поверхности и тем самым создает «обратные рельефы». Сам Энгельке определяет свою технику терминами протоживопись и протоскульптура, где основная мысль в возвращению к истокам искусства. Художник переосмысляет многие классические сюжеты. Например, в серии «Деревянные голландские портреты», художник вступает в диалог с наследием Рембрандта и других авторов. Цикл был целиком приобретен коллекционером Денисом Химиляйне. А на прошлом выпуске Cosmoscow стал одним из художников лучшего стенда 2024 года и представил скульптуру лося в скафандре. Работы Нестора Энгельке находятся в собраниях осударственных и частных институций, включая: Государственный Русский музей, Музее современного искусства в Антверпене M HKA, Музей искусства Санкт-Петербурга, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка Нестора Энгельке «Черепа» открыта с 12 октября по 14 декабря 2025 года в Jessica Gallery в квартале Брусницын, на Кожевенной, 30.

18+