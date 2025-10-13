Топорописец Нестор Энгельке построил в Jessica Gallery палеонтологический парк с останками мифических существ

Потомственный выпускник архитектурного факультета петербургской Академии художеств и один из участников арт-группы «Север-7», художник, топорописец и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2025 собрал настоящее арт-кладбище.
С 12 октября в сверхсовременной Jessica Gallery в гавани Финского заливе показывают «Черепа» Нестора Энгельке. Специально для проекта художник создал серию деревянных объектов — практически монументов исчезнувшей цивилизации гигантских животных мутантов и мифических тварей. Экспозиция развернулась на оба зала галереи. В первом построили тотальную инсталляцию-кладбище с серией черепов — памятников «бренности бытия, тщетности, недолговечности и временности существования». А во втором — представили отдельные арт-объекты и деревописные картины автора, созданные с отсылками на классические иконографические сюжеты. Среди них: диптих с распятием освежеванных туш прямиком с картин голландцев XVI века, столик из опилок на мотив memento mori и многое другое.
О проекте:
Разочаровавшись в академизме, Нестор выбросил холст и масло, взял в руки русский топор, и им словно пробивает нашу действительность, высекая русскую хандру из северной столицы. Балансирую на грани китча и мемной культуры, Нестор препарирует историю искусств размашистым ударом топора. В новом проекте «Черепа» художник обращается к образу оккультных мест захоронений или палеонтологического парка будущего, когда наши потомки будут находить среди строительного мусора останки мифических животных. Времена и эпохи стираются, но образ черепа красной нитью проходит через них, он всегда реалистичен и узнаваем, как его ни назови : череп, черепочек,черепок, черепочище, черепнидзе…
Нестор Энгельке (1983) — художник и архитектор. Окончил архитектурный факультет Института имени Репина (Академия художеств). В 2003 году стал сооснователем арт-группы «Север-7» вместе с Александром Цикаришвили и Леонидом Цхэ. Художник вырубает штрихи и линии на деревянной поверхности и тем самым создает «обратные рельефы». Сам Энгельке определяет свою технику терминами протоживопись и протоскульптура, где основная мысль в возвращению к истокам искусства. Художник переосмысляет многие классические сюжеты. Например, в серии «Деревянные голландские портреты», художник вступает в диалог с наследием Рембрандта и других авторов. Цикл был целиком приобретен коллекционером Денисом Химиляйне. А на прошлом выпуске Cosmoscow стал одним из художников лучшего стенда 2024 года и представил скульптуру лося в скафандре. Работы Нестора Энгельке находятся в собраниях осударственных и частных институций, включая: Государственный Русский музей, Музее современного искусства в Антверпене M HKA, Музей искусства Санкт-Петербурга, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.
Выставка Нестора Энгельке «Черепа» открыта с 12 октября по 14 декабря 2025 года в Jessica Gallery в квартале Брусницын, на Кожевенной, 30.
18+
Комментарии (0)