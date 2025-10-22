Первый портрет Анны Павловой и зимний Левитан! Малоизвестные работы классиков из частного собрания покажут в Антикварной галерее «Петербург»

31 октября в Антикварной галерее «Петербург» на Невском, 54 открывается выставка с шедеврами живописи Исаака Левитана, советского импрессиониста Сергея Виноградова, Станислава Жуковского и многих других. Работы музейного значения — портреты, пейзажи и жанровая живопись — происходят из Фонда реалистического искусства коллекционера Валерия Пустарнакова.

Покажут произведениями выпускников Императорской Академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества, имена которых «вошли в историю отечественного изобразительного искусства». В основном, это малоизвестные работы 1880-х — 1940-х годов, часть из которых не появлялись на широкой публике.