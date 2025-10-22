Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Первый портрет Анны Павловой и зимний Левитан! Малоизвестные работы классиков из частного собрания покажут в Антикварной галерее «Петербург»

Это редкие артефакты реалистической живописи из коллекции Валерия Пустарнакова.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Антикварной галереи «Петербург»

31 октября в Антикварной галерее «Петербург» на Невском, 54 открывается выставка с шедеврами живописи Исаака Левитана, советского импрессиониста Сергея Виноградова, Станислава Жуковского и многих других. Работы музейного значения — портреты, пейзажи и жанровая живопись — происходят из Фонда реалистического искусства коллекционера Валерия Пустарнакова.

Покажут произведениями выпускников Императорской Академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества, имена которых «вошли в историю отечественного изобразительного искусства». В основном, это малоизвестные работы 1880-х — 1940-х годов, часть из которых не появлялись на широкой публике.

Павел Шмаров, "Женский портрет"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Антикварной галереи «Петербург»

Павел Шмаров, "Женский портрет"

«Музейное значение» соберет реалистическую живопись Искаака Левитана, Абрама Архипова, Иллариона Прянишникова, Николая Богданова-Бельского, Сергея Виноградова, Станислава Жуковского, Степана Колесникова, Аркадия Рылова, Арнольда Лаховского, Аркадия Пластова, Павла Шмарова и других художников. 

Центральным звеном экспозиции станет «жемчужина» Фонда Валерия Пустарнакова — редкий для творчества Левитана заснеженный пейзаж «Последние зимние дни» (1880-е). Еще одна редкость — первый (!) портрет примы-балерины Мариинского театра Анны Павловой (1900-1910-е) художника Павла Шмарова.

Степан Колесников, "Зимняя поездка", 1930-е.
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Антикварной галереи «Петербург»

Степан Колесников, "Зимняя поездка", 1930-е.

Антикварная галерея «Петербург» (1998) — магазин-салон вначале располагался на Фурштатской, 42, а в 1991 переехал на актуальный Невский, 54. Старейшая антикварная галерея города, более 30 лет представляет русскую живопись и  разнообразные предметы декоративно-прикладного искусства. Работает и как выставочный зал, где экспонируются произведения из частных собраний. 

Выставка «Музейное значение. Левитан, Виноградов, Жуковский и другие художники из Фонда реалистического искусства В. Пустарнакова» открыта с 31 октября по 21 декабря 2025 года в Антикварной галерее «Петербург» на Невском проспекте, 54.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: