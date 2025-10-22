Первый портрет Анны Павловой и зимний Левитан! Малоизвестные работы классиков из частного собрания покажут в Антикварной галерее «Петербург»

Это редкие артефакты реалистической живописи из коллекции Валерия Пустарнакова.
31 октября в Антикварной галерее «Петербург» на Невском, 54 открывается выставка с шедеврами живописи Исаака Левитана, советского импрессиониста Сергея Виноградова, Станислава Жуковского и многих других. Работы музейного значения — портреты, пейзажи и жанровая живопись — происходят из Фонда реалистического искусства коллекционера Валерия Пустарнакова.
Покажут произведениями выпускников Императорской Академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества, имена которых «вошли в историю отечественного изобразительного искусства». В основном, это малоизвестные работы 1880-х — 1940-х годов, часть из которых не появлялись на широкой публике.
Павел Шмаров, "Женский портрет"
«Музейное значение» соберет реалистическую живопись Искаака Левитана, Абрама Архипова, Иллариона Прянишникова, Николая Богданова-Бельского, Сергея Виноградова, Станислава Жуковского, Степана Колесникова, Аркадия Рылова, Арнольда Лаховского, Аркадия Пластова, Павла Шмарова и других художников.
Центральным звеном экспозиции станет «жемчужина» Фонда Валерия Пустарнакова — редкий для творчества Левитана заснеженный пейзаж «Последние зимние дни» (1880-е). Еще одна редкость — первый (!) портрет примы-балерины Мариинского театра Анны Павловой (1900-1910-е) художника Павла Шмарова.
Степан Колесников, "Зимняя поездка", 1930-е.
Антикварная галерея «Петербург» (1998) — магазин-салон вначале располагался на Фурштатской, 42, а в 1991 переехал на актуальный Невский, 54. Старейшая антикварная галерея города, более 30 лет представляет русскую живопись и разнообразные предметы декоративно-прикладного искусства. Работает и как выставочный зал, где экспонируются произведения из частных собраний.
Выставка «Музейное значение. Левитан, Виноградов, Жуковский и другие художники из Фонда реалистического искусства В. Пустарнакова» открыта с 31 октября по 21 декабря 2025 года в Антикварной галерее «Петербург» на Невском проспекте, 54.
6+
