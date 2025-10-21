23 октября в Кабаре «Шум» открывается «Путешествие к источнику эха» — совместный выставочный проект с образовательной платформой Bigcity.art. Это одновременно и ода светской жизни, и попытка визуально передать дихотомию пространства, где скоротечное веселье и забытие разбивается о реальность предстоящего дня. На картинах — знакомые каждому «пятничные сюжеты»: веселые вакханалии, томные разговоры и «поплывшие» натюрморты. Они предстают «зеркалами зыбкой реальности» и приглашают внимательнее всмотреться в себя и познакомиться с теневой стороной.

Концепция вдохновлена тезисами из одноименной нон-фикшн книги Оливии Лэнг, в которой британская писательница анализируют жизни шести писателей-алкоголиков и размышляет о зависимости и творчестве.