«Это история о поиске отражений — своих, чужих, городских», — делятся в Кабаре.
Антон Левин
23 октября в Кабаре «Шум» открывается «Путешествие к источнику эха» — совместный выставочный проект с образовательной платформой Bigcity.art. Это одновременно и ода светской жизни, и попытка визуально передать дихотомию пространства, где скоротечное веселье и забытие разбивается о реальность предстоящего дня. На картинах — знакомые каждому «пятничные сюжеты»: веселые вакханалии, томные разговоры и «поплывшие» натюрморты. Они предстают «зеркалами зыбкой реальности» и приглашают внимательнее всмотреться в себя и познакомиться с теневой стороной.
Концепция вдохновлена тезисами из одноименной нон-фикшн книги Оливии Лэнг, в которой британская писательница анализируют жизни шести писателей-алкоголиков и размышляет о зависимости и творчестве.
В экспозиции — живопись, графика и объекты из металла восьми петербургских художников: выпускников-академистов, лауреатов премии «Инновация», участников групп «Север-7» и «PARAZIT». Среди них: Эмилия Санги, Николай Бакулев, Андрей Семенов, Иван Чемакин, Антон Левин, Юлия Мортис, Александра Баландина, Николай Гарькун. Кураторами выступили Анастасия Жолудева, Елизавета Зиновьева, Наталья Карасева.
В программе открытия выставки — пиано-сопровождение с музыкой импрессионистов и концерт Сергея Сагдея.
Выставка «Путешествие к источнику эха» открыта с 23 октября до конца 2025 года в Кабаре «Шум» на улице Маяковского, 52.
18+
