Искусство

Вечеринку заказывали? В Кабаре «Шум» покажут последствия «Путешествия к источнику эха» на работах резидентов «Север-7» и Parazit

«Это история о поиске отражений — своих, чужих, городских», — делятся в Кабаре.

Антон Левин
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кабаре "Шум"

23 октября в Кабаре «Шум» открывается «Путешествие к источнику эха» — совместный выставочный проект с образовательной платформой Bigcity.art. Это одновременно и ода светской жизни, и попытка визуально передать дихотомию пространства, где скоротечное веселье и забытие разбивается о реальность предстоящего дня. На картинах — знакомые каждому «пятничные сюжеты»: веселые вакханалии, томные разговоры и «поплывшие» натюрморты. Они предстают «зеркалами зыбкой реальности» и приглашают внимательнее всмотреться в себя и познакомиться с теневой стороной. 

Концепция вдохновлена тезисами из одноименной нон-фикшн книги Оливии Лэнг, в которой британская писательница анализируют жизни шести писателей-алкоголиков и размышляет о зависимости и творчестве. 

Андрей Семенов, "Вечер пятницы"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кабаре "Шум"

Андрей Семенов, "Амстердамское мороженое"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кабаре "Шум"

В экспозиции — живопись, графика и объекты из металла восьми петербургских художников: выпускников-академистов, лауреатов премии «Инновация», участников групп «Север-7» и «PARAZIT». Среди них: Эмилия Санги, Николай Бакулев, Андрей Семенов, Иван Чемакин, Антон Левин, Юлия Мортис, Александра Баландина, Николай Гарькун. Кураторами выступили Анастасия Жолудева, Елизавета Зиновьева, Наталья Карасева.

Николай Гарькун, "Натюрморт"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кабаре "Шум"

Юлия Мортис, fresh cavaliers
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кабаре "Шум"

Александра Баландина, объекты из серии "Один кусок"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кабаре "Шум"

В программе открытия выставки — пиано-сопровождение с музыкой импрессионистов и концерт Сергея Сагдея.

Выставка «Путешествие к источнику эха» открыта с 23 октября до конца 2025 года в Кабаре «Шум» на улице Маяковского, 52.

