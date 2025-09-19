Итоги петербургских галерей на Cosmoscow: какие работы и за сколько покупали на арт-ярмарке?

Anna Nova Gallery

Чьи работы показывали?

Дениса Патракеева, Ильи Федотова-Федорова и Димы Филиппова. А еще — Юлдус Бахтиозину на стенде TEO и Анну Андржиевскую в VIP-зоне.

Какими были продажи:

Картина Федотова-Федорова«Покров Волфии» ушла за 1 755 000, работа «Знак дыхания» Патракеева — за 1 500 000, а графика Филиппова из серии «Время земли» — за 310 000 рублей.

«Для нас эта ярмарка прошла особенно удачно — сумма сделок превысила 6,2 миллионов рублей. И мы, конечно, не планируем останавливаться, а рассчитываем на постпродажи! Радует, что наряду с постоянными коллекционерами растет интерес и со стороны новых зрителей, только начинающих знакомство с современным искусством. На нашем стенде хитами стали работы Димы Филиппова: например, его графика ушла в коллекцию Наталии Опалевой уже в день превью. Произведения Дениса Патракеева и Ильи Федотова-Федорова также пополнили знаковые частные коллекции. И, кажется, продажи не планируют останавливаться!»