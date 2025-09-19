Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Итоги петербургских галерей на Cosmoscow: какие работы и за сколько покупали на арт-ярмарке?

Каждый год в сентябре в Москве проходит одно из главных российских арт-событий. Мы попросили галереи города рассказать, каким для них был опыт участия в ярмарке Cosmoscow в 2025-м: кто из их пула художников стал любимцем публики и коллекционеров и о каких суммах сделок удалось договориться. 

Стенд галереи Anna Nova
Anna Nova Gallery

Стенд галереи Anna Nova

Anna Nova Gallery

Чьи работы показывали?

Дениса Патракеева, Ильи Федотова-Федорова и Димы Филиппова. А еще — Юлдус Бахтиозину на стенде TEO и Анну Андржиевскую в VIP-зоне.

Какими были продажи:

Картина Федотова-Федорова«Покров Волфии» ушла за 1 755 000, работа «Знак дыхания» Патракеева — за 1 500 000, а графика Филиппова из серии «Время земли» — за 310 000 рублей.

«Для нас эта ярмарка прошла особенно удачно — сумма сделок превысила 6,2 миллионов рублей. И мы, конечно, не планируем останавливаться, а рассчитываем на постпродажи! Радует, что наряду с постоянными коллекционерами растет интерес и со стороны новых зрителей, только начинающих знакомство с современным искусством. На нашем стенде хитами стали работы Димы Филиппова: например, его графика ушла в коллекцию Наталии Опалевой уже в день превью. Произведения Дениса Патракеева и Ильи Федотова-Федорова также пополнили знаковые частные коллекции. И, кажется, продажи не планируют останавливаться!» 

Стенды Marina Gisich Gallery
Marina Gisich Gallery

Стенды Marina Gisich Gallery

Стенды Marina Gisich Gallery
Marina Gisich Gallery

Стенды Marina Gisich Gallery

Marina Gisich Gallery

Чьи работы показывали?

Кирилла Челушкина, Виталия Пушницкого, Керима Рагимова, Виктории Бегальской и Александра Вилкина и других. Плюс отдельный стенд Marina Gisich Projects с соло-проектом Дмитрия Грецкого и Евгении Кац.

Какими были продажи:

Диапазон цен от 1500 до 100 000 евро. Хитом продаж стали мыльные пирамиды Семена Мотолянца.

«В этом году наше путешествие на Cosmoscow оказалось сверхнасыщенным: нам удалось показать практически всех художников галереи в рамках одного стенда. За время ярмарки мы сменили на нем девять экспозиций! Прежде чем приступить к этой перформативной смене развески, мы провели особую подготовку в Петербурге: каждый стенд прорепетировали в основном пространстве галереи. Такая авантюра — лучший способ еще раз отметить 25-летие Marina Gisich Gallery».

Вадим Михайлов. Здесь все слезы мои и вся боль. 2025
Myth Gallery

Вадим Михайлов. Здесь все слезы мои и вся боль. 2025

Myth Gallery

Чьи работы показывали?

 Вадима Михайлова, Егора Федоричева и арт-группы «ПРОВМЫЗА».

Какими были продажи:

Практически все работы Федоричева из серии «Натюрморт с проспектом» отправились как в музейные, так и частные коллекции.

«В этом году мы поставили цель — реализовать проект в жанре инсталляции, и в итоге остались довольны, как он осуществился! Тотальные высказывания на ярмарках — всегда риск, но мы пошли на него намеренно и очень рады, что коллекционеры разделили с нами эту задумку».

Стенд DiDi Gallery
DiDi Gallery

Стенд DiDi Gallery

DiDi Gallery

Чьи работы показывали?

Соло-стенд ленинградского нонконформиста Леонида Борисова.

Какими были продажи:

Объект «Новое оружие» отправился в музейное собрание за 1 800 000 рублей.

«Ретроспективный показ одного автора позволил и зрителям, и коллекционерам получить наиболее полное впечатление о художнике и его наследии. Ярмарка показала, что интерес к неофициальному советскому искусству стабильно высок».

Стенд KGallery
KGallery

Стенд KGallery

KGallery

Чьи работы показывали?

Художников круга Владимира Стерлигова и Павла Кондратьева: Александра Носова, Валентины Поваровой, Владимира Жукова.

Какими были продажи:

Крест из серии «Космогония» Валентины Поваровой купили в первый час работы ярмарки. Другим хитом стали абстрактные и полуабстрактные пастели Александра Носова.

«Выделить работы, которые привлекали больше всего внимания у коллекционеров, достаточно сложно. Многие, безусловно, интересовались двумя полотнами, размещенными на центральной стене стенда — абстрактной композицией 1977 года самого Павла Кондратьева и большим крестом Валентины Поваровой, его ближайшей соратницы. Некоторые, напротив, подолгу разглядывали работы Владимира Жукова, выполненные в тонкой, почти монохромной, колористической гамме».

Стенд галереи Sobo
Sobo Gallery

Стенд галереи Sobo

Sobo Gallery

Чьи работы показывали?

Арт-группы «Цветы Джонджоли» и Юлии Мортиис из серии «ukrytiye».

Какими были продажи:

Cтоимость работ варьировалась от 30 000 до 850 000 рублей. Больше всего покупали работы Мортиис на флисе и ситце — в технике живописи по горячему воску.

«В этом году мы впервые участвовали в ярмарке как коммерческая галерея. Это был очень интересный опыт, и мы довольны результатами. Как и в 2025-м, можно было выделить четыре-пять участников, которые показывают осмысленные стенды с «зубастым» искусством, а не торговой случайной развеской. Это любимая галерея «Х.Л.А.М.», PA gallery, Myth Gallery, fabula, а еще стенд группы Parazit».

Художники Амгалан Ринчинэ, Йэн Сур, Александр Мортаев и куратор Полина Слепенкова на фоне стенда СССХ
СССХ

Художники Амгалан Ринчинэ, Йэн Сур, Александр Мортаев и куратор Полина Слепенкова на фоне стенда СССХ

СССХ

Чьи работы показывали?

Йэн Сур, Амгалана Ринчинэ, Александра Мортаева.

Какими были продажи:

Самым продаваемым художником стал Ринчинэ, получивший премию Chupa Chups. Самые дорогие сделки — две работы Мортаева из серии «Лес», ушедшие по 350 000 рублей.

«Для нас, как для дебютантов, участие в Cosmoscow стало настоящим вызовом. Было сверхважно представить себя и соответствовать уровню ярмарки. Результатами мы очень довольны. Так, работы художницы Йэн Сур вошли в коллекцию Наталии Опалевой — коллекционера года на Cosmoscow». 

Стенд Nikolay Evdokimov Gallery
Nilolay Evdokimov Gallery

Стенд Nikolay Evdokimov Gallery

Nikolay Evdokimov Gallery

Чьи работы показывали?

Фото Алексея Боголепова, инсталляцию «Пикник» и несколько новых серий Дмитрия Сироткина, живопись Андрея Семенова.

Какими были продажи:

Работу Дмитрия Сироткина «Олимп», монтирующуюся на потолок или стену, купили за 450 000 рублей. Холст «Мальчик, кормящий уточек» Андрея Семенова ушел за 550 000, а матовая пластификация Алексея Боголепова «ХОРС» за 235 000. 

«Ярмарка постепенно возвращает себе былой лоск. Нынешняя площадка довольно удобна — отдаленность от Красной площади и Кремля сильно упрощает логистику. Плюс в Гостином дворе (где Cosmoscow проходила раньше. — Прим. ред.) гранитный пол с рисунком, а здесь — ровный бетон. Ничего не может быть лучше для репрезентации современного искусства. В 2025-м было просторно, ярмарку разнесли на два этажа, что позволило сделать широкие аллеи, и не было так душно».

Стенды Jessica Gallery
Jessica Gallery

Стенды Jessica Gallery

Стенды Jessica Gallery
Jessica Gallery

Стенды Jessica Gallery

Jessica Gallery

Чьи работы показывали?

Было два стенда. Один — групповой, где были представлены Вера Светлова, Нестор Энгельке, Илья Гришаев и Грехт, другой — монографический с matiush first.

«Ярмарка этого года понравилась — в целом, мы довольны ее результатами!»

Стенд PARAZIT Gallery

Стенд PARAZIT Gallery

PARAZIT Gallery

Чьи работы показывали?

Владимира Козина с рельефами из автомобильной резины, Колю Садовника со скульптурой из керамо-мраморных блоков и абстрактной живописью. Анонимный коллективный Parazitический проект «Зеленая ветка» на основе ИИ.

Какими были продажи:

Планкетки Садовника покупали по 50 000 — 70 000 рублей, работы из проекта «Зеленая ветка» стоили от 80 000 до 930 000.

«Коллекционеры интересовались и покупали Садовника: текстовые планкетки с поэзией Бурича. Срубали ветки по небольшому прайсу. Мечтали о Козине».

Стенд Pop-Up Gallery
Pop-Up Gallery

Стенд  Pop-Up Gallery

Pop-Up Gallery

Чьи работы показывали?

Ранние (восьмидесятых-девяностых) работы Дмитрия Врубеля — автора мурала «Братский поцелуй» на Берлинской стене и проект CANULAR, созданный Стасом Фальковым в 2025 году специально для стенда.

Какими были продажи:

Основным хайлайтом стала работа Дмитрия Врубеля «Вика и алкаши», которая ушла за 2 500 000 в первый час работы Cosmoscow. 

«Ярмарка для нас — это всегда большой праздник. Если сравнивать с прошлым годом, в этом все было организовано гораздо круче. Команда провела грандиозную работу над ошибками. Нельзя сказать, что все было совершенно гладко, но вопросы решались быстро и безболезненно. Это было непросто, но мы очень довольны, что оказались на главном арт-событии года в России».

