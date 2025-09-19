Итоги петербургских галерей на Cosmoscow: какие работы и за сколько покупали на арт-ярмарке?

Каждый год в сентябре в Москве проходит одно из главных российских арт-событий. Мы попросили галереи города рассказать, каким для них был опыт участия в ярмарке Cosmoscow в 2025-м: кто из их пула художников стал любимцем публики и коллекционеров и о каких суммах сделок удалось договориться.
Стенд галереи Anna Nova
Anna Nova Gallery
Чьи работы показывали?
Дениса Патракеева, Ильи Федотова-Федорова и Димы Филиппова. А еще — Юлдус Бахтиозину на стенде TEO и Анну Андржиевскую в VIP-зоне.
Какими были продажи:
Картина Федотова-Федорова«Покров Волфии» ушла за 1 755 000, работа «Знак дыхания» Патракеева — за 1 500 000, а графика Филиппова из серии «Время земли» — за 310 000 рублей.
«Для нас эта ярмарка прошла особенно удачно — сумма сделок превысила 6,2 миллионов рублей. И мы, конечно, не планируем останавливаться, а рассчитываем на постпродажи! Радует, что наряду с постоянными коллекционерами растет интерес и со стороны новых зрителей, только начинающих знакомство с современным искусством. На нашем стенде хитами стали работы Димы Филиппова: например, его графика ушла в коллекцию Наталии Опалевой уже в день превью. Произведения Дениса Патракеева и Ильи Федотова-Федорова также пополнили знаковые частные коллекции. И, кажется, продажи не планируют останавливаться!»
Marina Gisich Gallery
Чьи работы показывали?
Кирилла Челушкина, Виталия Пушницкого, Керима Рагимова, Виктории Бегальской и Александра Вилкина и других. Плюс отдельный стенд Marina Gisich Projects с соло-проектом Дмитрия Грецкого и Евгении Кац.
Какими были продажи:
Диапазон цен от 1500 до 100 000 евро. Хитом продаж стали мыльные пирамиды Семена Мотолянца.
«В этом году наше путешествие на Cosmoscow оказалось сверхнасыщенным: нам удалось показать практически всех художников галереи в рамках одного стенда. За время ярмарки мы сменили на нем девять экспозиций! Прежде чем приступить к этой перформативной смене развески, мы провели особую подготовку в Петербурге: каждый стенд прорепетировали в основном пространстве галереи. Такая авантюра — лучший способ еще раз отметить 25-летие Marina Gisich Gallery».
Вадим Михайлов. Здесь все слезы мои и вся боль. 2025
Myth Gallery
Чьи работы показывали?
Вадима Михайлова, Егора Федоричева и арт-группы «ПРОВМЫЗА».
Какими были продажи:
Практически все работы Федоричева из серии «Натюрморт с проспектом» отправились как в музейные, так и частные коллекции.
«В этом году мы поставили цель — реализовать проект в жанре инсталляции, и в итоге остались довольны, как он осуществился! Тотальные высказывания на ярмарках — всегда риск, но мы пошли на него намеренно и очень рады, что коллекционеры разделили с нами эту задумку».
Стенд DiDi Gallery
DiDi Gallery
Чьи работы показывали?
Соло-стенд ленинградского нонконформиста Леонида Борисова.
Какими были продажи:
Объект «Новое оружие» отправился в музейное собрание за 1 800 000 рублей.
«Ретроспективный показ одного автора позволил и зрителям, и коллекционерам получить наиболее полное впечатление о художнике и его наследии. Ярмарка показала, что интерес к неофициальному советскому искусству стабильно высок».
Стенд KGallery
KGallery
Чьи работы показывали?
Художников круга Владимира Стерлигова и Павла Кондратьева: Александра Носова, Валентины Поваровой, Владимира Жукова.
Какими были продажи:
Крест из серии «Космогония» Валентины Поваровой купили в первый час работы ярмарки. Другим хитом стали абстрактные и полуабстрактные пастели Александра Носова.
«Выделить работы, которые привлекали больше всего внимания у коллекционеров, достаточно сложно. Многие, безусловно, интересовались двумя полотнами, размещенными на центральной стене стенда — абстрактной композицией 1977 года самого Павла Кондратьева и большим крестом Валентины Поваровой, его ближайшей соратницы. Некоторые, напротив, подолгу разглядывали работы Владимира Жукова, выполненные в тонкой, почти монохромной, колористической гамме».
Стенд галереи Sobo
Sobo Gallery
Чьи работы показывали?
Арт-группы «Цветы Джонджоли» и Юлии Мортиис из серии «ukrytiye».
Какими были продажи:
Cтоимость работ варьировалась от 30 000 до 850 000 рублей. Больше всего покупали работы Мортиис на флисе и ситце — в технике живописи по горячему воску.
«В этом году мы впервые участвовали в ярмарке как коммерческая галерея. Это был очень интересный опыт, и мы довольны результатами. Как и в 2025-м, можно было выделить четыре-пять участников, которые показывают осмысленные стенды с «зубастым» искусством, а не торговой случайной развеской. Это любимая галерея «Х.Л.А.М.», PA gallery, Myth Gallery, fabula, а еще стенд группы Parazit».
Художники Амгалан Ринчинэ, Йэн Сур, Александр Мортаев и куратор Полина Слепенкова на фоне стенда СССХ
СССХ
Чьи работы показывали?
Йэн Сур, Амгалана Ринчинэ, Александра Мортаева.
Какими были продажи:
Самым продаваемым художником стал Ринчинэ, получивший премию Chupa Chups. Самые дорогие сделки — две работы Мортаева из серии «Лес», ушедшие по 350 000 рублей.
«Для нас, как для дебютантов, участие в Cosmoscow стало настоящим вызовом. Было сверхважно представить себя и соответствовать уровню ярмарки. Результатами мы очень довольны. Так, работы художницы Йэн Сур вошли в коллекцию Наталии Опалевой — коллекционера года на Cosmoscow».
Стенд Nikolay Evdokimov Gallery
Nikolay Evdokimov Gallery
Чьи работы показывали?
Фото Алексея Боголепова, инсталляцию «Пикник» и несколько новых серий Дмитрия Сироткина, живопись Андрея Семенова.
Какими были продажи:
Работу Дмитрия Сироткина «Олимп», монтирующуюся на потолок или стену, купили за 450 000 рублей. Холст «Мальчик, кормящий уточек» Андрея Семенова ушел за 550 000, а матовая пластификация Алексея Боголепова «ХОРС» за 235 000.
«Ярмарка постепенно возвращает себе былой лоск. Нынешняя площадка довольно удобна — отдаленность от Красной площади и Кремля сильно упрощает логистику. Плюс в Гостином дворе (где Cosmoscow проходила раньше. — Прим. ред.) гранитный пол с рисунком, а здесь — ровный бетон. Ничего не может быть лучше для репрезентации современного искусства. В 2025-м было просторно, ярмарку разнесли на два этажа, что позволило сделать широкие аллеи, и не было так душно».
Jessica Gallery
Чьи работы показывали?
Было два стенда. Один — групповой, где были представлены Вера Светлова, Нестор Энгельке, Илья Гришаев и Грехт, другой — монографический с matiush first.
«Ярмарка этого года понравилась — в целом, мы довольны ее результатами!»
Стенд PARAZIT Gallery
PARAZIT Gallery
Чьи работы показывали?
Владимира Козина с рельефами из автомобильной резины, Колю Садовника со скульптурой из керамо-мраморных блоков и абстрактной живописью. Анонимный коллективный Parazitический проект «Зеленая ветка» на основе ИИ.
Какими были продажи:
Планкетки Садовника покупали по 50 000 — 70 000 рублей, работы из проекта «Зеленая ветка» стоили от 80 000 до 930 000.
«Коллекционеры интересовались и покупали Садовника: текстовые планкетки с поэзией Бурича. Срубали ветки по небольшому прайсу. Мечтали о Козине».
Стенд Pop-Up Gallery
Pop-Up Gallery
Чьи работы показывали?
Ранние (восьмидесятых-девяностых) работы Дмитрия Врубеля — автора мурала «Братский поцелуй» на Берлинской стене и проект CANULAR, созданный Стасом Фальковым в 2025 году специально для стенда.
Какими были продажи:
Основным хайлайтом стала работа Дмитрия Врубеля «Вика и алкаши», которая ушла за 2 500 000 в первый час работы Cosmoscow.
«Ярмарка для нас — это всегда большой праздник. Если сравнивать с прошлым годом, в этом все было организовано гораздо круче. Команда провела грандиозную работу над ошибками. Нельзя сказать, что все было совершенно гладко, но вопросы решались быстро и безболезненно. Это было непросто, но мы очень довольны, что оказались на главном арт-событии года в России».
