О своей непричастности к «кампании по дискредитации властей»:

Посмотрите по сторонам, если на дорогах грязь и гололед, то СМИ про это пишут, если во дворах переполненные помойки, СМИ об этом также напишут. Я не занимаюсь критикой губернатора, и я не собираюсь оправдываться, на меня и так повесили всех собак. Видимо, кому-то это удобно.

Подчеркиваю, я вообще не интересуюсь петербургской повесткой. Сначала писали, что мои политтехнологи занимаются выборами Беглова, в которых, смею вас заверить, я не участвовал. Теперь рассказывают о некоем негативном влиянии каких-то СМИ на информационную повестку города. Надеюсь, я вас не удивлю, если скажу, что к большинству петербургских СМИ я не имею никакого отношения.