Губернатор Петербурга Александр Беглов впервые ответил на критику в адрес Смольного из-за плохой уборки снега и мусора. По его мнению, в городе развернута настоящая «кампания по дискредитации властей», а все происходящее — «полнейший саботаж».
Александр Беглов
О критике властей Петербурга:
Идет полнейший саботаж... Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, все, я пас? Не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я не беру «на лапу».
Также Беглов отметил, что изучением кампании по дискредитации властей уже занимаются компетентные органы. Организовали же ее, по мнению губернатора, влиятельные люди, которые могут налом проплачивать определенные вещи».
Ранее одним из «заказчиков» той самой «кампании по дискредитации властей» ряд СМИ назвали бизнесмена Евгения Пригожина. Сам он свою причастность к «полнейшему саботажу» опроверг.
Евгений Пригожин
О своей непричастности к «кампании по дискредитации властей»:
Посмотрите по сторонам, если на дорогах грязь и гололед, то СМИ про это пишут, если во дворах переполненные помойки, СМИ об этом также напишут. Я не занимаюсь критикой губернатора, и я не собираюсь оправдываться, на меня и так повесили всех собак. Видимо, кому-то это удобно.
Подчеркиваю, я вообще не интересуюсь петербургской повесткой. Сначала писали, что мои политтехнологи занимаются выборами Беглова, в которых, смею вас заверить, я не участвовал. Теперь рассказывают о некоем негативном влиянии каких-то СМИ на информационную повестку города. Надеюсь, я вас не удивлю, если скажу, что к большинству петербургских СМИ я не имею никакого отношения.
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