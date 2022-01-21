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«Я не трус и не беру "на лапу"»: Беглов ответил на критику в адрес Смольного и назвал ее «полнейшим саботажем»

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Губернатор Петербурга Александр Беглов впервые ответил на критику в адрес Смольного из-за плохой уборки снега и мусора. По его мнению, в городе развернута настоящая «кампания по дискредитации властей», а все происходящее — «полнейший саботаж».

Sofia Dudova / Shutterstock.com

Александр Беглов

О критике властей Петербурга:

Идет полнейший саботаж... Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, все, я пас? Не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я не беру «на лапу».  

Также Беглов отметил, что изучением кампании по дискредитации властей уже занимаются компетентные органы. Организовали же ее, по мнению губернатора, влиятельные люди, которые могут налом проплачивать определенные вещи».

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Ранее одним из «заказчиков» той самой «кампании по дискредитации властей» ряд СМИ назвали бизнесмена Евгения Пригожина. Сам он свою причастность к «полнейшему саботажу» опроверг.

Евгений Пригожин

О своей непричастности к «кампании по дискредитации властей»:

Посмотрите по сторонам, если на дорогах грязь и гололед, то СМИ про это пишут, если во дворах переполненные помойки, СМИ об этом также напишут. Я не занимаюсь критикой губернатора, и я не собираюсь оправдываться, на меня и так повесили всех собак. Видимо, кому-то это удобно.

Подчеркиваю, я вообще не интересуюсь петербургской повесткой. Сначала писали, что мои политтехнологи занимаются выборами Беглова, в которых, смею вас заверить, я не участвовал. Теперь рассказывают о некоем негативном влиянии каких-то СМИ на информационную повестку города. Надеюсь, я вас не удивлю, если скажу, что к большинству петербургских СМИ я не имею никакого отношения.

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