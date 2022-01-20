Власти Петербурга заявили о катастрофической нехватке дворников

О проблемах при уборке снега на пресс-конференции рассказали вице-губернатор Анатолий Повелий, глава жилкома Олег Зотов и председатель комблага Василий Пониделко. Повелий отметил, что помимо повальных снегопадов и температурных качелей, в Петербурга столкнулись с катастрофической нехваткой рабочей силы, пишет ТАСС.

«Людей в пиджаках и галстуках хватает, а что касается людей в оранжевых жилетах и тех, кто управляет сложной техникой на дорогах, — здесь у нас серьезный дефицит, мы должны это признать», — сказал вице-губернатор.

Он заявил, что при заключении контрактов на уборку внутриквартальных территорий районы и муниципалитеты не могут проверить реальную численность рабочей силы у подрядчиков. Позже выясняется, что на бумаге завышено количество штата: «Отчитывались по 200 там, где было 40 или вообще никого не было».

Олег Зотов отметил, что у управляющих компаний по нормативам не хватает порядка 10 тысяч дворников, но норматив не учитывает возможные способы механизации труда.

Напомним, альпинисты прыгают по крыше Политеха, чтобы вызвать сход снега. Посмотрите видео, как это происходило.

А еще в петербургские больницы поступает рекордное количество пациентов с травмами из-за гололеда. Медики отмечают, что скорая помощь выезжала за субботу и воскресенье столько же, сколько обычно бывает вызовов за две недели.