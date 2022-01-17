«Протест превращается в оскорбление»: Пиотровский высказался по поводу скандального клипа Шнурова про критику коммунальных проблем Петербурга

«Все известно и хорошо видно, что на наш город, на его выходцев ведется широкая атака, это политика. Печально, когда для нее используются такие обычные беды для города — мороз, снег, вывоз мусора. Это очень важные проблемы, но здесь тоже есть красные линии и печально, что такие красные линии переходятся. Печально, когда Сергей Владимирович Шнуров соединяет мат с очень близкой сердцу каждого петербуржца замечательной лирической песней «Город над широкой Невой». И таким образом некий протест, может быть, даже вполне осознанный, превращается в оскорбление. А оскорблений в последнее время что-то становится слишком много в нашей жизни», — заявил Пиотровский.

Ранее сообщалось, что новый клип музыкальной группировки Сергея Шнурова «Ленинград» на песню «Пока так», опубликованный вечером 15 января, уже посмотрели почти 1 миллион человек. Композиция и видеоряд на нее посвящены проблемам плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге.

Напомним, в начале года, когда вступила в силу мусорная реформа, петербуржцы столкнулись с новой проблемой — невывоз мусора. Они массово жаловались и показывали в соцсетях кадры с переполненными баками. Было возбуждено почти 40 административных дел в связи с этим, а штрафов выписали на более чем 4,5 млн рублей. Последствия мусорного коллапса могут быть весьма неприятными. Так, жители Купчино столкнулись с нашествием крыс из-за мусорного коллапса.