Муниципальные депутаты потребовали отставки Беглова из-за парка «Тучков буян»

«Мы, муниципальные депутаты Санкт-Петербурга, представляющие интересы жителей, призываем губернатора Александра Беглова подать немедленно в отставку, если проект парка «Тучков буян» не будет реализован в той концепции, которую согласовали горожане — без судебного квартала!» — сказано в коллективном обращении.

Депутаты напомнили, что Беглов в своей предвыборной кампании 2019 года обещал петербуржцам создать парк в центре города и не строить на его территории здания Верховного суда и судебного департамента.

«Сейчас становится очевидным, что проект парка изменен, а мнение жителей растоптано. Если подобное произойдет, то считаем, что такому чиновнику не место в кресле губернатора!» —заявили муниципальные депутаты.

Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Его планировали возвести к 2021 году, однако в мае 2020-го проект был заморожен. Реализация концепции и создание общественного пространства тогда отложили как минимум до 2022 года.

Эксперты сравнивали проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию планировалось отвести территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название должна была получить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.

10 января стало известно о том, что парк «Тучкой буян» может не появиться в Петроградском районе. Президент России Владимир Путин, еще в 2019 году одобривший проект, распорядился отменить его, чтобы возвести на этом месте судебный квартал для Верховного суда. Позже в Смольном опровергли это, заявив, что проект еще находится в разработке. Против застройки территории для будущего парка выступили активисты и градозащитники Петербурга. Также они убеждены, что переезд Верховного суда из Москвы на любой из этих участков недопустим. Публикуем полный текст обращения.

А 12 января заявляли, что на набережной между Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью появится как парк «Тучков буян», так и судебный квартал. О том, что проекты строительства двух объектов совместят в один, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.