«Выдающийся оратор петербургский губернатор»: Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное Беглову

Музыкант, фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров продолжает критиковать губернатора Петербурга Александра Беглова. В этот раз он посвятил главе города стихотворение и опубликовал его в Instagram.
В стихотворении он называет губернатора «выдающимся оратором». Поводом для этого стал ответ Беглова на критику властей из-за плохой уборки снега и мусора. Губернатор уверен, что происходящее — «полнейший саботаж», а сам он не трус и «на лапу» не берет. «Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина», — сказал он.
Шнуров увидел в этом заявлении уход от темы.
Ты ему про грязь и мусор. Воздух взял он ртом безусым.
За три дня доев уху,
Выдаёт, как на духу.
«Я не трус, восьмой ребёнок!
Бабушка брала Берлин!
В лапу я не брал с пелёнок,
Все в семье герои, блин!
На вопросы ваши эти,
Прямо, кажется, ответил.»
Выдающийся оратор
Петербургский губернатор.
Напомним, ранее вышел новый клип музыкальной группировки Сергея Шнурова «Ленинград» на песню «Пока так». Композиция и видеоряд на нее посвящены проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге. Его посмотрели более 2,5 млн человек.
После критики петербургских чиновников на его песню, которую, по мнению властей, он написал на заказ, группировка «Ленинград» снимает новый клип «Покаянная». В ролике Шнуров признается в любви к Беглову и берет на себя всю вину за горы снега, скользкие улицы и кучу неубранного мусора.
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