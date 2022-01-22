«Выдающийся оратор петербургский губернатор»: Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное Беглову

В стихотворении он называет губернатора «выдающимся оратором». Поводом для этого стал ответ Беглова на критику властей из-за плохой уборки снега и мусора. Губернатор уверен, что происходящее — «полнейший саботаж», а сам он не трус и «на лапу» не берет. «Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина», — сказал он.

Шнуров увидел в этом заявлении уход от темы.

Ты ему про грязь и мусор. Воздух взял он ртом безусым.

За три дня доев уху,

Выдаёт, как на духу.

«Я не трус, восьмой ребёнок!

Бабушка брала Берлин!

В лапу я не брал с пелёнок,

Все в семье герои, блин!

На вопросы ваши эти,

Прямо, кажется, ответил.»

Выдающийся оратор

Петербургский губернатор.