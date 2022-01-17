От Розенбаума до Шнурова: кто, как и за что высмеивал уборку петербургских улиц в этом сезоне

В Петербурге продолжается снежный коллапс. Горожане жалуются на сугробы, гололед и сосульки. Все больше людей попадают в травмпункты, в том числе дети. На свой манер эту тему обсуждают все: от блогера Ильи Валамова до телеведущего Ивана Урганта и от московского художника Ивана Волкова до народного артиста России Ивана Краско. Собрали самые яркие высказывания этого сезона.
«В этом году не закупили снегоуборочную технику?»
Шутить о зимней уборке города в этом году начали еще в ноябре, до первых обильных снегопадов. Объектом колкостей стала новая программа «дворник-шеринг», в рамках которой власти хотели привлечь горожан к очистке улиц от снега. Об этом, в частности, рассказал в своей программе на Первом канале телеведущий Иван Ургант.
«В Петербурге запускается сервис "дворник-шеринга". Это не аренда дворника! Любой желающий помочь в уборке улиц, когда сильные снегопады (в Петербурге это каждый снегопад), может выйти, начать чистить снег у своего дома и получить за это до тысячи рублей. И у меня вопрос, означает ли, что власти города и в этом году не закупили снегоуборочную технику?», — сказал в эфире Ургант, пошутив в продолжение, что программа является «продолжением знаменитого проекта "сосуля-шеринг", который был начат еще при Валентине Матвиенко, когда любой желающий мог рассосать сосулю у себя во дворе совершенно бесплатно».
«Это чисто Питер»
На рубеже ноября и декабря на Петербург обрушился циклон «Бенедикт». Коммунальные службы не справлялись с вывозом снега. В результате город сковали 10-балльные пробки. «Питер не дождался зимы и уже несколько дней пытается справиться со снегом… как обычно [никто] никогда не ожидал этого в конце ноября», — написала по этому поводу в своем телеграм-канале Ксения Собчак.
А уже в ноябре, когда ситуация с уборкой снега не улучшилась, журналистка опубликовала в своем канале вирусное видео, где горожане катаются на коньках прямо по неубранному тротуару.
«Я видел порнофильм, который начинается абсолютно так же...»
По мере того, как снежный кризис становился все более затяжным, комментировать ситуацию стали даже те известные люди, чья жизни никогда не была тесно связана с Петербургом. Так, в середине декабря блогер и урбанист Илья Варламов высмеял сюжет ВГТРК, в котором было показано, что губернатор города Александр Беглов по телефону и на камеру(!) отругал коммунальщиков за плохую уборку улиц (многие пользователи тогда посчитали этот разговор постановочным и даже предположили, что на другом конце провода никого не было). «Я видел порнофильм, который начинается абсолютно так же…», — подписал Варламов пост.
Через несколько дней высказался об уборке снега в Петербурге еще один известный блогер, дизайнер Артемий Лебедев. В своем Instagram даже не смог удержаться от мата в адрес петербургских коммунальщиков. «Если бы в Москве были такие сугробы на дорогах и такой лед на тротуарах, Собянин был бы уволен уже завтра», — предположил он в посте с фотографией снежных гор на обочине Литейного проспекта.
«Из снежно-ледового плена»
По мере того, пострадавших на улицах становилось все больше, тон высказываний публичных людей стал все более серьезным. Так, народный артист России Иван Краско в середине декабря написал президенту России Владимиру Путину открытое письмо. В нем 91-летний артист признался, что не может выйти из дома из-за сугробов и попросил вмешаться в ситуацию с уборкой городских улиц. «Жители постоянно пишут обращения к властям Петербурга с требованием сделать город безопасным но, к сожалению, жалобы остаются без ответа. Просим вам, Владимир Владимирович, как-то повлиять на городские власти, обязав их очистить город от снега, а крыши от сосулек. А если петербургским властям это по каким-то причинам не под силу, очень просим — пришлите к нам в Петербург подмогу, чтобы наконец освободить нас из снежно-ледового плена», — написал артист.
Вскоре к возмущению Краско присоединился композитор и музыкант Александр Розенбаум. «Нехорошо выносить "сор из избы". Но еще страшнее созерцать это, передвигаться по этому и молчать. Мне интересно, когда, так называемое, градоначальство, хоть чуть-чуть подумает о людях, которые вынуждены в этом "беспределе" существовать?» — так певец подписал видео с неубранным снегом на Васильевском острове.
Также поддержала Ивана Краско и актриса Светлана Крючкова. «Я приглашаю наш аппарат руководящий пройтись от Фонтанки до канала Грибоедова через Апраксин переулок и Мучной по тротуару, если у них это получится. Боюсь, что не получится», — сказала она в интервью РИА ФАН.
А вот петербургский писатель, лауреат «Национального бестселлера» 2021 года Александр Пелевин все же смог сохранить чувство юмора, комментируя ситуацию. «Чувствовал себя лишним, ненужным и бесполезным, но потом прошелся по заснеженному Петербургу в сугробах и осколках льда и вспомнил о существовании губернатора Беглова», — написал он в своем телеграм-канале.
«Бардак в головах»
Происходящее на городских улицах ближе к концу года стали комментировать уже и ученые, впрочем их оценки, оказались чуть сдерженнее тех, что высказывали актеры и музыканты. Так, нейролингвист, профессор СПбГУ Татьяна Черниговская сказала, что уборку можно оценить «средне, скорее плохо». «Причина в бардаке в головах коммунальщиков», — приводит ее слова «Газета Daily».
Профессор факультета политических наук ЕУСПб Иван Курилла и вовсе поставил за декабрь коммунальным службам «троечку с плюсом». «В начале декабря, когда снег только выпал, все было совсем плохо. В центре города было очень тяжело пройти. Потом чуть исправились», — заявил он журналистам.
«Питер! Я к зиме готов»
Однако в начале 2022 года выяснилось, что даже такой осторожный оптимизм, который высказывали ученые, оказался преждевременным. После поочередно сменявших друг друга оттепелей и заморозков тротуары города превратились в каток. Жители все чаще жаловались на то, что дорожки не посыпали песком. В это время за тему взялись художники. Так петербургский иллюстратор Илья Тихомиров составил для горожан шуточную памятку, какие предметы пригодятся, чтобы справится с зимними погодными вызовами. Всего на десяти карточках он просит у «доброго Дедушки Мороза» принести соль, гранитную крошку, песок, альпинистские кошки, салазки, лом, строительную каску и рулон бинтов, чтобы быть готовым ко всем сюрпризам петербургской зимы.
Куда более провокационной получилась работа московского художника Ивана Волкова. На Марсовом поле он слепил из снега огромную пятиметровую какашку. Работа, созданная 13 января вызвала бурную реакцию в соцсетях. Тем не менее пробыла она в центре города сравнительно долго: убрать ее коммунальщики смогли лишь два дня спустя, 15 января.
17 ноября петербургские СМИ сообщили, что художника сняли с поезда в Москву и доставили в отдел полиции. Предположительно, на Волкова могли возбудить уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) из-за того, что инсталляция была размещена рядом с захоронениями на Марсовом поле.
«То сосульки, то сугробы»
Также в середине января слово снова взяли музыканты. Так 17 января участник Jane Air и Little Big Антон Лиссов опубликовал видео с обращением к губернатору города Александру Беглову. «Оцените, пожалуйста, шансы моей семьи выйти из дома. У меня есть супруга со сломанной ногой и маленький ребенок», — попросил в соцсетях градоначальника музыкант, живущий на Невском проспекте. Также он показал видео со своей женой, которая не решается ступить по обледеневшему двору, отмечая, что «одного перелома ей достаточно».
Но самым громким событием этой зимы стал клип группы группировки Сергея Шнурова «Ленинград» на песню «Пока так», который высмеивает действия городских властей в борьбе со снегом и мусорным кризисом, разразившимся в начале года. «А бегловская лопатка? Где она и что гребет?», — звучит в куплете песни. Также в ролике показали кадры петербургских дворов с огромными сугробами и горой неубранного мусора. «В Петербурге биеннале — инсталляция помоев», — высказывается Шнуров. Всего за два дня видео посмотрели около миллиона раз.
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