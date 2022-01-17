От Розенбаума до Шнурова: кто, как и за что высмеивал уборку петербургских улиц в этом сезоне

«В этом году не закупили снегоуборочную технику?»

Шутить о зимней уборке города в этом году начали еще в ноябре, до первых обильных снегопадов. Объектом колкостей стала новая программа «дворник-шеринг», в рамках которой власти хотели привлечь горожан к очистке улиц от снега. Об этом, в частности, рассказал в своей программе на Первом канале телеведущий Иван Ургант.

«В Петербурге запускается сервис "дворник-шеринга". Это не аренда дворника! Любой желающий помочь в уборке улиц, когда сильные снегопады (в Петербурге это каждый снегопад), может выйти, начать чистить снег у своего дома и получить за это до тысячи рублей. И у меня вопрос, означает ли, что власти города и в этом году не закупили снегоуборочную технику?», ​— сказал в эфире Ургант, пошутив в продолжение, что программа является «продолжением знаменитого проекта "сосуля-шеринг", который был начат еще при Валентине Матвиенко, когда любой желающий мог рассосать сосулю у себя во дворе совершенно бесплатно».