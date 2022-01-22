«Мы просто снег под ногами Беглова»: в центра Петербурга появились послания губернатору на сугробах

В Адмиралтейском районе Петербурга неизвестные оставили послания губернатору Александру Беглову прямо на сугробах. Все они посвящены плохой уборке в городе. Кадры с надписями опубликовал телеграм-канал «С красной строки».
В частности, на снежных завалах появились следующие надписи: «Гора Беглова», «Сугроб Беглова», «Мы просто снег под ногами Беглова». Как отмечает «Бумага», после этой граффити-акции сегодня утром на улицах Адмиралтейского района вышли десятки дворников. По данным издания, активно убирались и в Прачечном переулке и переулке Пирогова, на Витебской и Псковской улицах, а также на перекрестке Английского проспекта и улицы Декабристов.
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