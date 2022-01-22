«Мы просто снег под ногами Беглова»: в центра Петербурга появились послания губернатору на сугробах

В частности, на снежных завалах появились следующие надписи: «Гора Беглова», «Сугроб Беглова», «Мы просто снег под ногами Беглова». Как отмечает «Бумага», после этой граффити-акции сегодня утром на улицах Адмиралтейского района вышли десятки дворников. По данным издания, активно убирались и в Прачечном переулке и переулке Пирогова, на Витебской и Псковской улицах, а также на перекрестке Английского проспекта и улицы Декабристов.