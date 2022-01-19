«Я теперь люблю Беглова!»: Шнуров «покаялся» за сугробы, гололед и мусор в Петербурге в новом клипе

В видео Шнуров поет с заклеенным ртом, а на его фоне танцуют полуголые мужчины. В этом ролике музыкант отвечает на критику петербургских чиновников на его предыдущую песню, которую, по мнению властей, он написал на заказ. В новом клипе Шнуров иронично заявляет о любви к Беглову, признается, что это он сам намусорил в городе, раскидал снег и превратил тротуары в каток.

«Не лишайте звания петербуржца — Питер самый чистый город в мире», — спел Шнуров, ссылаясь на предложение депутата Дмитрия Панова, который предложил отобрать у музыканта статус жителя города.

В конце ролика Шнуров иронично попросил прощения у градоначальника и заявил, что теперь одобряет все его действия.

Напомним, новый клип музыкальной группировки Сергея Шнурова «Ленинград» на песню «Пока так», опубликованный вечером 15 января, посмотрели более 1 миллиона человек. Композиция и видеоряд на нее посвящены проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге.

После этого волна недовольства клипом фронтмена рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова про коммунальные проблемы Петербурга выросла. Ранее о нем неодобрительно высказывался директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, теперь к нему присоединились вице-губернатор Петербурга, депутат Госдумы, художественный руководитель Александринского театра и генеральный директор Государственной академической капеллы Петербурга.