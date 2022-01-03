Петербуржцы сообщают о переполненных мусорных баках после Нового года. Возбуждено 19 административных дел

Так, переполненные контейнеры находились на Дунайском проспекте, на бульваре Алексея Толстого, проспекте Энергетиков, проспекте Космонавтов и на других улицах Петербурга. Местные жители утверждают, что после смены ответственных за вывоз мусора бывшие подрядчики вывезли старые контейнеры, при этом мусор не забрали. Новые контейнеры к тому времени не успели привезти.

В минувшее воскресенье, 2 января, «НЭО» отчитался о проделанной работе после жалоб горожан. Так, за первые сутки 2022 года региональный оператор вывез 35 580 кубометров отходов. На линию вышло более 380 мусоровозов. По информации оператора, за это время было выявлено 500 случаев отсутствия возможности подъезда к отходонакопителям.

«При этом важно понимать, что мусоровоз не может приехать по звонку, у него есть маршрут и в следующий раз он будет в этом месте только на следующий день, что сильно усложняет возможность своевременного вывоза», — пояснили в «НЭО». Также региональный оператор указал номер, по которому можно оставить жалобу на невывоз мусора: 8 (812) 303–80–90.

Сейчас государственная жилищная инспекция Петербурга возбудила 19 административных дел из-за несвоевременного ввоза мусора с контейнерных площадок рядом с жилыми домами. Общая сумма штрафных санкций составила более 2 млн рублей.

Всего было проверено более 400 многоквартирных домов. Среди основных нарушений — несвоевременный вывоз мусора, несвоевременная уборка контейнерных площадок и придомовых территорий, а также непринятие мер по устранению наледи с кровель МКД. 37% нарушений приходятся на неубранные контейнерные площадки.