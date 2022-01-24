Илья Варламов пригласил Александра Беглова на прогулку по Петербургу

О приглашении Александра Беглова на прогулку по Петербургу:

У меня на Ютубчике есть замечательное шоу «БДСМ». Это когда мы с мэром или губернатором идем по городу и общаемся о том, как сделать его лучше. Я уверен, что если руководитель города сам по городу не ходит, то порядка быть не может. Нельзя наладить работу общественного транспорта, если ты на этом транспорте не добираешься на работу, нельзя убирать тротуары, если эти тротуары ты видишь только из окна автомобиля. В этой ситуации приглашаю господина Беглова на прогулку. Уверен, это будет конструктивно и полезно для всех. Три условия — маршрут и вопросы не согласовываем, гуляем без машины.