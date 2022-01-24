Илья Варламов пригласил Александра Беглова на прогулку по Петербургу

Илья Варламов пригласил губернатора Петербурга Александра Беглова на пешую прогулку по городу. Блогер и урбанист считает: «Если руководитель города сам по городу не ходит, то порядка быть не может».
Илья Варламов
О приглашении Александра Беглова на прогулку по Петербургу:
У меня на Ютубчике есть замечательное шоу «БДСМ». Это когда мы с мэром или губернатором идем по городу и общаемся о том, как сделать его лучше. Я уверен, что если руководитель города сам по городу не ходит, то порядка быть не может. Нельзя наладить работу общественного транспорта, если ты на этом транспорте не добираешься на работу, нельзя убирать тротуары, если эти тротуары ты видишь только из окна автомобиля. В этой ситуации приглашаю господина Беглова на прогулку. Уверен, это будет конструктивно и полезно для всех. Три условия — маршрут и вопросы не согласовываем, гуляем без машины.
Напомним, 21 января губернатор Петербурга Александр Беглов впервые ответил на критику в адрес Смольного из-за плохой уборки снега и мусора. По его мнению, в городе развернута настоящая «кампания по дискредитации властей» (кстати, Илья Варламов, по мнению властей, в ней тоже участвует!), а все происходящее — «полнейший саботаж». Спустя несколько дней Беглов также заявил, что самостоятельно уходить в отставку не намерен — так как «это решают жители нашего города, которые меня избрали».
Бонус! Немного мемов от иронизирующего над участием в «информационной атаке» Ильи Варламова:
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