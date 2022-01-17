Фокин, Пикалев, Хомова и Боярский: известные люди Петербурга комментируют новый клип Шнурова про коммунальные проблемы города

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев во время пресс-конференции высказался, что не посмотрел весь клип целиком. Он считает, что у творческих людей есть право на самовыражение, но есть вещи, которые для Пикалева неприемлемы, пишет «Деловой Петербург».

Валерий Пикалев Вице-губернатор Петербурга: Весь клип не смотрел, начало было мною просмотрено. Творческий человек имеет право выражать свои мысли, но честно вам скажу, что есть вещи, которые для меня неприемлемы. Я бы никогда не перешел на личности, не опускался до примитивного хайпа.

Похожего мнения придерживается и депутат Госдумы РФ Сергей Боярский. Он заявил, что со всеми проблемами у властей получится справиться, а вот непозволительная песня останется.