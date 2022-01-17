Фокин, Пикалев, Хомова и Боярский: известные люди Петербурга комментируют новый клип Шнурова про коммунальные проблемы города

Волна недовольства клипом фронтмена рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова про коммунальные проблемы Петербурга растет. Ранее о нем неодобрительно высказывался директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, теперь к нему присоединились вице-губернатор Петербурга, депутат Госдумы, художественный руководитель Александринского театра и генеральный директор Государственной академической капеллы Петербурга.
Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев во время пресс-конференции высказался, что не посмотрел весь клип целиком. Он считает, что у творческих людей есть право на самовыражение, но есть вещи, которые для Пикалева неприемлемы, пишет «Деловой Петербург».
Валерий Пикалев
Вице-губернатор Петербурга:
Весь клип не смотрел, начало было мною просмотрено. Творческий человек имеет право выражать свои мысли, но честно вам скажу, что есть вещи, которые для меня неприемлемы. Я бы никогда не перешел на личности, не опускался до примитивного хайпа.
Похожего мнения придерживается и депутат Госдумы РФ Сергей Боярский. Он заявил, что со всеми проблемами у властей получится справиться, а вот непозволительная песня останется.
Сергей Боярский
Депутат Госдумы РФ :
Действительно, Петербург столкнулся с саботажем и войной нескольких коммерческих структур, заложниками действий которых стала вся система обращений с отходами. Огромное количество жалоб поступает всем депутатам и по официальным каналам, и через социальные сети. Мы отрабатываем их совместно с администрациями районов, но ситуация в некоторых из них остается напряженной. Нам, конечно, предстоит тщательно проанализировать причины произошедшего, чтобы не допустить такого впредь. Однако, меня лично возмущает форма, выбранная автором. Все же смешивать мелодию гимна города с нецензурной бранью, на мой взгляд, непозволительно. Ощущения схожи с переполненными помойками. Не хочется наблюдать ни одно, ни второе, если честно. И если с помойками мы точно справимся и станет чисто, как и прежде, то похабная песенка навсегда останется на просторах интернета и за нее нам всем будет стыдно.
Генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, председатель правления Союза концертных организаций России и заслуженный работник культуры РФ Ольга Хомова в беседе с «Петербургским дневником» также высказала негативное мнение по поводу клипа Шнурова.
Ольга Хомова
Генеральный директор Государственной академической капеллы Петербурга:
Искусство всегда находится в авангарде. И во многих произведениях – песнях, рассказах, стихах, на выставках – поднимаются актуальные и сложные вопросы. Творческие люди имеют возможность высказывать свое мнение по самым острым темам. Но творцы не должны позволять себе выплескивать это в публичное пространство с употреблением ненормативной лексики, как это сделал в своем новом клипе Сергей Шнуров. Но если ты выходишь с заявлением в общество, необходимо соблюдать определенные рамки. Иначе это не будет иметь к искусству никакого отношения, как это случилось в данном случае. Поэт сказал, что «глаголом можно жечь сердца людей». Это так, но делать это надо достойно.
По мнению художественного руководителя Александринского театра Петербурга Валерия Фокина, музыкант пренебрежительно отнесся к городу, который его воспитал и прославил.
Валерий Фокин
Художественный руководитель Александринского театра Петербурга:
Горько, когда в нем [в Петербурге] трудности. Горько, когда в нем сложности. Но их надо просто преодолевать. Форма нужна другая. Мне кажется, форма очень такая пренебрежительно-хамоватая. Здесь яркий человек, так сказать, Шнуров немножко был в плену каких-то мотивов, которые им завладели, и он несколько перебрал, если грубо говорить. Каких мотивов – никто не знает, хотя можно догадаться. Но есть тут какой-то неприятный осадок именно от того, что есть пренебрежительное отношение к городу, который его воспитал и прославил.
Напомним, новый клип музыкальной группировки Сергея Шнурова «Ленинград» на песню «Пока так», опубликованный вечером 15 января, уже посмотрели более 1 миллиона человек. Композиция и видеоряд на нее посвящены проблемам плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге.
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