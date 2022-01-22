«Кому не лень, все ругают»: Беглов вновь ответил на критику Шнурова

Губернатор Петербурга Александр Беглов вновь рассказал о том, как относится к критике властей города, в том числе и к песням Сергея Шнурова. По его словам, «не про каждого губернатора сочиняют песни».
Как заявил губернатор в интервью 78.ru, он с благодарностью принимает конструктивную критику, однако не поддерживает «матерные частушки» — они «никогда не были доминирующим жанром» в Петербурге.
Александр Беглов
О критике властей Петербурга:
Не про каждого губернатора сочиняют песни. Ну, пишут песни, пусть и пишут, пусть и поют, это их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как он может. Но я хотел бы отметить, что в Санкт-Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром. Пусть поют. Я отношусь с уважением к конструктивной критике. С уважением отношусь к талантам. Но для нашего города это неприемлемо, нужно всё-таки считаться с культурой нашего города. Ругайте меня сколько хотите, только город не ругайте. Кому не лень, все ругают. Ещё раз хочу отметить: конструктивная критика принимается с благодарностью, а всё остальное — это уже культура других людей. Хотел бы ещё раз отметить, что на сегодняшний день в городе создана хорошая команда, правительство города — это молодые профессионалы, — подчеркнул градоначальник.
Напомним, все началось с клипа музыкальной группировки Сергея Шнурова «Ленинград» на песню «Пока так». Композиция и видеоряд на нее посвящены проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге. Ролик посмотрели более 2,5 млн человек.
После критики петербургских чиновников на его песню, которую, по мнению властей, он написал на заказ, группировка «Ленинград» снимает новый клип «Покаянная». В ролике Шнуров признается в любви к Беглову и берет на себя всю вину за горы снега, скользкие улицы и кучу неубранного мусора.
На этом история не закончилась. Сергей Шнуров также посвятил главе города стихотворение — в нем музыкант с иронией называет Беглова «выдающимся оратором». Поводом для этого стал ответ Беглова на критику властей из-за плохой уборки снега и мусора. Губернатор уверен, что происходящее — «полнейший саботаж», а сам он не трус и «на лапу» не берет. «Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина», — сказал он.
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