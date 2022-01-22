«Кому не лень, все ругают»: Беглов вновь ответил на критику Шнурова

Напомним, все началось с клипа музыкальной группировки Сергея Шнурова «Ленинград» на песню «Пока так». Композиция и видеоряд на нее посвящены проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге. Ролик посмотрели более 2,5 млн человек.

После критики петербургских чиновников на его песню, которую, по мнению властей, он написал на заказ, группировка «Ленинград» снимает новый клип «Покаянная». В ролике Шнуров признается в любви к Беглову и берет на себя всю вину за горы снега, скользкие улицы и кучу неубранного мусора.

На этом история не закончилась. Сергей Шнуров также посвятил главе города стихотворение — в нем музыкант с иронией называет Беглова «выдающимся оратором». Поводом для этого стал ответ Беглова на критику властей из-за плохой уборки снега и мусора. Губернатор уверен, что происходящее — «полнейший саботаж», а сам он не трус и «на лапу» не берет. «Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина», — сказал он.