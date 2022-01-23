«Поорал немножко матом — стали убирать»: Шнуров заявил, что его песни смотивировали на уборку снега в Петербурге

Напомним, все началось с нового клипа музыкальной группировки Сергея Шнурова «Ленинград» на песню «Пока так». Композиция и видеоряд на нее посвящены проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге. Его посмотрели более 2,5 млн человек.

После критики петербургских чиновников на песню «Пока так», которую, по мнению властей, он написал на заказ, группировка «Ленинград» снимает новый клип «Покаянная». В ролике Шнуров признается в любви к Беглову и берет на себя всю вину за горы снега, скользкие улицы и кучу неубранного мусора. Но это еще не все! Музыкант продолжает критиковать Беглова и публикует стихотворение, в котором с иронией комментирует ответ губернатора на критику властей из-за плохой уборки снега и мусора.

В свою очередь Беглов заявляет о том, что он с благодарностью принимает конструктивную критику, однако не поддерживает «матерные частушки» — они «никогда не были доминирующим жанром» в Петербурге. По его словам, «не про каждого губернатора сочиняют песни».