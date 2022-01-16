В клипе Шнуров в оранжевом жилете сотрудника коммунальных служб и две солистки стоят на фоне переполненных мусорных баков и перечисляют все проблемы, с которыми столкнулись петербуржцы этой зимой: «То сосульки, то сугробы, здесь отходы и говнище». При этом они критикуют руководство города за равнодушие к ситуации снежного и мусорного коллапса. «А бегловская лопатка? Где она и что гребет?», — звучит в куплете песни.

Также в ролика показали кадры петербургских дворов с огромными сугробами и горой неубранного мусора. «В Петербурге биеннале — инсталляция помоев», — высказывается Шнуров.