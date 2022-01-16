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«В Питере говно!»: Шнуров выпустил клип с критикой Беглова из-за мусора и неубранного снега в Петербурге

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Музыкант, фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню «Пока так», посвященный проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников. Ролик опубликован на YouTube.

Кадр из клипа на песню "Пока так"

В клипе Шнуров в оранжевом жилете сотрудника коммунальных служб и две солистки стоят на фоне переполненных мусорных баков и перечисляют все проблемы, с которыми столкнулись петербуржцы этой зимой: «То сосульки, то сугробы, здесь отходы и говнище». При этом они критикуют руководство города за равнодушие к ситуации снежного и мусорного коллапса. «А бегловская лопатка? Где она и что гребет?», — звучит в куплете песни.

Также в ролика показали кадры петербургских дворов с огромными сугробами и горой неубранного мусора. «В Петербурге биеннале — инсталляция помоев», — высказывается Шнуров.

Напомним, в начале года, когда вступила в силу мусорная реформа, петербуржцы столкнулись с новой проблемой — невывоз мусора. Они массово жаловались и показывали в соцсетях кадры с переполненными баками. Было возбуждено почти 40 административных дел в связи с этим, а штрафов выписали на более чем 4,5 млн рублей.

Последствия мусорного коллапса могут быть весьма неприятными. Так, жители Купчино столкнулись с нашествием крыс из-за мусорного коллапса.

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