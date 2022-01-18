☃️В Петербурге снежно-ледовый коллапс. Посмотрите, как горожане объединяются и сами убирают снег, чистят наледь и сосули

С чего началась зима в Петербурге? С новаторского проекта — дворник-шеринг — на уборку снега в городе выходили обычные люди за плату. «Благо добровольцев отправляли не на самый сложный фронт работ: нам надо было убрать внутридомовые территории. Проспекты расчищать, сбивать сосульки нас никто не заставлял. На детской площадке, где мы работали, снег был свежий и пушистый, так что убирать его было не так сложно, во всяком случае, мне. Я спортсменка и привыкла к нагрузкам, а вот тем, кто с физкультурой не дружит, все равно было бы тяжеловато. Убирать утоптанные дорожки, по которым еще и трактор прошел, было непросто даже мне. Хотя претензий со стороны администрации не было. Начальник участка говорил, мол, получается — хорошо, не получается — ну и ладно. Наледь уже не наша работа», — сообщила участница программы в интервью с изданием «Собака.ru». Как нам сообщила откликнувшаяся, за семь часов работы участникам акции платят всего 1050 рублей.

Вскоре дворник-шеринг добрался до учеников старшей школы. Им предложили убирать снег во внеурочное время еще в декабре. С каждым заключали трудовой договор. Зарплата за день составляла 500 рублей (250 рублей — за час). Как сообщает «Деловой Петербург», за начало декабря 2021 года к программе привлекли около 50 школьников.