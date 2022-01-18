☃️В Петербурге снежно-ледовый коллапс. Посмотрите, как горожане объединяются и сами убирают снег, чистят наледь и сосули

Горожане жалуются на неубранные сугробы, сосульки и наледь. Но настоящие петербуржцы не намерены ждать, пока коммунальные службы справятся с коллапсом, и самостоятельно выходят убирать последствия непогоды. «Собака.ru» собрала подборку самых необычных инициатив жителей города: от акции возле Смольного до «скромной» добрососедской покупки — 250 (!) килограммов песка. Давайте убирать как петербуржцы!
Способ №1. Дворник-шеринг
С чего началась зима в Петербурге? С новаторского проекта — дворник-шеринг — на уборку снега в городе выходили обычные люди за плату. «Благо добровольцев отправляли не на самый сложный фронт работ: нам надо было убрать внутридомовые территории. Проспекты расчищать, сбивать сосульки нас никто не заставлял. На детской площадке, где мы работали, снег был свежий и пушистый, так что убирать его было не так сложно, во всяком случае, мне. Я спортсменка и привыкла к нагрузкам, а вот тем, кто с физкультурой не дружит, все равно было бы тяжеловато. Убирать утоптанные дорожки, по которым еще и трактор прошел, было непросто даже мне. Хотя претензий со стороны администрации не было. Начальник участка говорил, мол, получается — хорошо, не получается — ну и ладно. Наледь уже не наша работа», — сообщила участница программы в интервью с изданием «Собака.ru». Как нам сообщила откликнувшаяся, за семь часов работы участникам акции платят всего 1050 рублей.
Вскоре дворник-шеринг добрался до учеников старшей школы. Им предложили убирать снег во внеурочное время еще в декабре. С каждым заключали трудовой договор. Зарплата за день составляла 500 рублей (250 рублей — за час). Как сообщает «Деловой Петербург», за начало декабря 2021 года к программе привлекли около 50 школьников.
Способ №2. Купить 250 килограммов песка
Добрососедство Коломны недавно выпустили собственный портер. Все деньги, вырученные с продажи, они вложили не в реставрацию Венеры Коломенской, а потратили на покупку 250 килограммов (!) песка. В воскресение они организовали акцию: предложили желающим взять песок и раскидать по пешеходным дорогам. «Приходите с ведрами, мешками, совками и лопатками. Можно хоть на машине приехать и увезти много в свою часть района. Единственное условие — раскидать его по улицам и прислать нам фоточки. Понятно, что это не системное решение и все дела, но хоть что-то. А то невозможно же по улицам ходить», — говорится в посте.
Способ №3. Самостоятельно убрать улицы
В сообществе «Петроградская диаспора» в воскресение появился пост, где 86-летняя петербурженка на Гатчинской улице, 25 отбивала лед у входа в одну из парадных с помощью лома. Очевидица пишет, что пожилая женщина, ребенок войны, утром того же дня, выходя из дома, упала, но не стала ждать помощи от города, взяла волю в кулак — и пошла в жилкомсервис за ломом. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
Занятно, что в разговоре с «Фонтанкой» Администрация Петроградского района заявила, что к ним никто не обращался, а инвентарем петербурженку и вовсе не могли снабдить, поскольку это казенное имущество, к тому же лом весит более 10 килограммов.
Способ №5. Прокатиться на коньках
Зачем идти на каток, если можно просто выйти из дома? ⛸️— «Бумага» (@paperpaper_ru) January 16, 2022
Видео: «ЧТД» pic.twitter.com/2iS5hiWKB0
«Поехали!» — с такой фразой не только Юрий Гагарин отправлялся в космос, но и многие из нас выходили из дома в последнее время. Но особо изобретательные петербуржцы придумали, как лучше всего ее оправдать: они встали на коньки. На днях социальные сети взорвало видео, как люди возле жилого комплекса «Арт Квартал. Аквилон» на Парфеновской улице адаптировались к самому настоящему естественному катку — и вышли на лед на фигурных коньках. Развлечение, конечно, занятное и не более травмоопасное, чем обычная прогулка в существующих реалиях (но это не точно). «Это чисто Питер: Сережа — на коньках, люди — на лошади. Все супер», — шутит человек за кадром.
Как сообщил герой видеоролика Сергей, на следующий день после публикации около жилого комплекса улицы посыпали песком. «Я не ожидал такого резонанса в сетях, но рад, что хотя бы таким образом смог обратить внимание на проблему и решить ее хотя бы в нашем районе», — поделился герой видеоролика. Бинго!
Способ №6. Провести акцию у Смольного
В понедельник, 17 января, участники сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» поинтересовались у глав комитетов по благоустройству и дорожному хозяйству: что происходит на автомобильных дорогах и пешеходных зонах этой зимой. Днем они поехали на коньках по наледи, украсив себя главным аксессуаром сезона — бинтами. Акция длилась недолго — участников задержали. Как сообщили активисты во ВКонтакте, причина: некий гражданин пожаловался на мат. Хотя, как утверждают очевидцы, его не было.
Ближе к вечеру петербуржцев выпустили на свободу. «Будем верить и надеяться, что город все же очистится ото льда и снега. А Анатолий Пониделко (председатель Комитета по благоустройству Петербурга — Прим.ред.) возьмется за свою работу. [В отделении] изъяли коньки, бинты и костыль как вещественные доказательства проведения зрелищного мероприятия. Вишенка на торте этого абсурда. Требуем возврата!», — отмечает идеолог сообщества Ярослав Костров во ВКонтакте.
Способ №7. Привлечь курьера из «Яндекса»
Жители Центрального района подхватили эстафету «Помоги себе сам» и потратили воскресный вечер на улучшение условий, а именно — избавление от наледи любыми доступными средствами. «Ребята, не ищите сегодня соль в магазине на Разъезжей. Она у нас», — пишут участники акции в Инстаграме. Через какое-то время к ним присоединился курьер из «Яндекса». Все вместе они добились долгожданного счастья — «феличиты» — чистой и безопасной территории.
Способ №7. Оставить послание
Находчивые петербуржцы придумали способ, как предупредить друг друга о «сосульке-убийце». Жители дома на набережной Макарова прикрепили самодельную табличку к водостоку и нарисовали стрелку, указывающую наверх. А следом — оставили послание жилкомсервису: «Управленцы этого дома, вы слепые? Всем аминь».
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