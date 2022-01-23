Илья Варламов назвал Петербург городом, которого «насилуют странными губернаторами»

Блогер и урбанист Илья Варламов посетил Петербург, который прославился снежным и мусорным коллапсом этой зимой. Свое мнение о происходящем в городе он высказал в Instagram.
«Прибыл в Петербург! Как вы знаете, это самый красивый город, который много лет насилуют очень странными губернаторами», — заявил он. По мнению блогера, сейчас город «напоминает декорации к сериалу „Улицы разбитых фонарей“».
«Но я Петербург все равно люблю! Несмотря ни на что! Я прощаю ему муравейники на окраинах, сосульки, которые могут тебя убить в любую минуту, бардак с парковкой, нечищеные тротуары, горы мусора, словно ты в Неаполе, и многое другое», — написал он. Кроме того, Варламов опубликовал фотографии, где он залез на сугробы. Возможно, в новом видео блогер затронет проблему плохой уборки снега и мусора в Петербурге. Он также спросил у своих подписчиков, какой район поснимать.
Напомним, ранее вышел новый клип музыкальной группировки Сергея Шнурова «Ленинград» на песню «Пока так». Композиция и видеоряд на нее посвящены проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге. Его посмотрели более 2,5 млн человек.
После критики петербургских чиновников на песню «Пока так», которую, по мнению властей, он написал на заказ, группировка «Ленинград» снимает новый клип «Покаянная». В ролике Шнуров признается в любви к Беглову и берет на себя всю вину за горы снега, скользкие улицы и кучу неубранного мусора.
Музыкант продолжает критиковать Беглова и публикует стихотворение, в котором с иронией комментирует ответ губернатора на критику властей из-за плохой уборки снега и мусора. И еще одно стихотворение — в нем Шнуров заявил о том, что после выхода его песен в Петербурге начали активнее убирать улицы.
В свою очередь Беглов заявляет о том, что он с благодарностью принимает конструктивную критику, однако не поддерживает «матерные частушки» — они «никогда не были доминирующим жанром» в Петербурге. По его словам, «не про каждого губернатора сочиняют песни».
А вот как высказываются петербуржцы: посмотрите на послания Беглову, оставленные прямо на сугробах. Все они посвящены плохой уборке в городе: «Гора Беглова», «Сугроб Беглова», «Мы просто снег под ногами Беглова».
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