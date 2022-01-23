Илья Варламов назвал Петербург городом, которого «насилуют странными губернаторами»

Напомним, ранее вышел новый клип музыкальной группировки Сергея Шнурова «Ленинград» на песню «Пока так». Композиция и видеоряд на нее посвящены проблеме плохой уборки снега, мусорного коллапса и бездействию чиновников в Петербурге. Его посмотрели более 2,5 млн человек.

После критики петербургских чиновников на песню «Пока так», которую, по мнению властей, он написал на заказ, группировка «Ленинград» снимает новый клип «Покаянная». В ролике Шнуров признается в любви к Беглову и берет на себя всю вину за горы снега, скользкие улицы и кучу неубранного мусора.

Музыкант продолжает критиковать Беглова и публикует стихотворение, в котором с иронией комментирует ответ губернатора на критику властей из-за плохой уборки снега и мусора. И еще одно стихотворение — в нем Шнуров заявил о том, что после выхода его песен в Петербурге начали активнее убирать улицы.

В свою очередь Беглов заявляет о том, что он с благодарностью принимает конструктивную критику, однако не поддерживает «матерные частушки» — они «никогда не были доминирующим жанром» в Петербурге. По его словам, «не про каждого губернатора сочиняют песни».

А вот как высказываются петербуржцы: посмотрите на послания Беглову, оставленные прямо на сугробах. Все они посвящены плохой уборке в городе: «Гора Беглова», «Сугроб Беглова», «Мы просто снег под ногами Беглова».