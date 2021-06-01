Новый ресторан Self Edge Japanese от команды Dreamteam: дикая рыба Японии, живой корень васаби и коллекция саке

Попасть в новый ресторан Dreamteam случайно почти невозможно: либо ты знаешь его старшего бельгийского брата – кафе «Траппист» буквально за стенкой, либо идешь целенаправленно – Self Edge Japanese гордо работает без вывески. Дверь из столетнего дуба и композиция от флориста Дмитрия Туркана просигнализируют, что вы на месте.

Внутри в многозначительном полумраке столы и стулья разных форм и отсутствие традиционной правильной геометрии. Интерьерный мастер Алексей Пенюк (прикладывал руку к заведениям Duoband) не прибегал к использованию реплик – все строго японское. Породистая мебель из ореха, мрамор, винтажные буфеты, вручную расписанная аутентичная посуда и светильники с аукционов. Неудачное высокое расположение окон нейтрализовали фальш-ставнями с подсветкой, а лишний официоз – красным столом. Под латинский и африканский грув (немного этнический, немного инструментальный, но точно «нездешний») наблюдаем глиссаду сотрудников, чья форма иероглифами гласит «все по-настоящему».