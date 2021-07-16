Сердце оленя, косуля и 300 видов вина: как устроен ресторан Recolte — первый файн-дайнинг Димы Блинова

Recolte (с французского переводится как «сбор винограда, урожая») на ул. Добролюбова, 11, расположен аккурат над Harvest («сбор урожая» с англ.): помещение, в которое все это время вела лестница-спираль, команда занимает уже три года, но только весной решили достраивать свой первый недемократичный ресторан. Мастер всех интерьеров Duoband Алексей Пенюк оформлял это пространство камнем, деревом и льном – на стенах вместо картин специальные панели с акустическим материалом, который по-умному улучшает звук. Эстетика в Recolte чувствуется во всем, и она осязаема – скандинавские винтажные столики, итальянские стулья, фарфоровые тарелки Ginori, французский хрусталь и медь.

Не стесняйтесь прийти заранее назначенного с друзьями времени ужина – вас проведут к низкому дивану, за которым можно подождать остальных, предложат снэк, аперитивный коктейль и бокал вина. Все заведение рассчитано на 45 гостей – часть столов покрыта белыми скатертями, а часть нет.