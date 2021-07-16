Сердце оленя, косуля и 300 видов вина: как устроен ресторан Recolte — первый файн-дайнинг Димы Блинова

Самый гастрономический ансамбль Петербурга – Duoband – потрясли город дважды: открыв свой первый файн-дайнинг ресторан Recolte прямо над Harvest (вверх по белоснежной винтовой лестнице) и пригласив возглавить кухню шеф-повара Алексея Алексеева из ресторана Nordic. Винная карта-фантастика, итальянский фарфор, французский хрусталь, эстетский минимализм и намеки на скандинавскую кухню – рассказываем, каким получился шестой ресторан Дмитрия Блинова и Рената Маликова.
Recolte (с французского переводится как «сбор винограда, урожая») на ул. Добролюбова, 11, расположен аккурат над Harvest («сбор урожая» с англ.): помещение, в которое все это время вела лестница-спираль, команда занимает уже три года, но только весной решили достраивать свой первый недемократичный ресторан. Мастер всех интерьеров Duoband Алексей Пенюк оформлял это пространство камнем, деревом и льном – на стенах вместо картин специальные панели с акустическим материалом, который по-умному улучшает звук. Эстетика в Recolte чувствуется во всем, и она осязаема – скандинавские винтажные столики, итальянские стулья, фарфоровые тарелки Ginori, французский хрусталь и медь.
Не стесняйтесь прийти заранее назначенного с друзьями времени ужина – вас проведут к низкому дивану, за которым можно подождать остальных, предложат снэк, аперитивный коктейль и бокал вина. Все заведение рассчитано на 45 гостей – часть столов покрыта белыми скатертями, а часть нет.
Алексей Пенюк
Дизайнер Recolte
«Интерьер в таких ресторанах не должен много на себя брать, но в нем должно быть очень качественное наполнение. Поэтому вся мебель от топовых брендов — диваны DePadova, стулья Cassina, Niels Otto Moller, Kristia Solmer Vedel, свет Viabizzuno, Lumina, Space Copenhagen. Освещение устроено только напольным и настольным светом — на потолке нет ни одного светильника (кроме подсветки стены сверху). В отделке использовалось дерево, камень, штукатурка, много натурального льна в текстиле и в акустических панелях. Внутрь холстов вставлен специальный материал, который улучшает звук.
В целом, это такой взрослый минимализм немного в скандинавской, немного в бельгийской эстетике».
«У меня был полный карт-бланш, я начал готовить в своем стиле и все!», – говорит шеф-повар Алексей Алексеев про кухню нового ресторана, намекая на северные и скандинавские оттенки. Лаконичное меню состоит всего из 24 блюд и 4 основных разделов: снэки, старты, основное и десерты, но когда-нибудь, как и полагает файн-дайнингу, здесь будут накрывать сеты.
За нас уже подумали, как пробовать блюда, поэтому гастропрограмму нужно открывать со снэков – закусок вроде небольших датских пончиков с черной икрой, внутри которых сердце (!) оленя или мороженого из копченой стружки тунца на сладкой бриоши. Далее переходим к стартам: разноцветные томаты с томатной водой и укропным маслом, отменный тартар из косули с мисо и кампотским перцем, японская вагю или сашими из дальневосточного сладкого гребешка с сорбетом из кумквата и грейпфрута с шисо.
Главным курсом утка, которая выдерживается от 7 до 12 дней, а в тарелке оказывается вместе со свеклой, черешней в вине и кейлом, или треска, приготовленная на углях, с лисичками и соусами на основе сыра.
Сомелье Duoband Кристина Веселова (обе головы банды считают ее лучшей в Петербурге и небезосновательно: в 2020 г. Кристина была номинанткой ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Прорыв года среди молодых профессионалов») собрала «винную карту своей мечты» именно в Recolte. Акцент сделан на премиальные образцы, есть раздел из 37 вин из Шампани (присутствует даже представитель дома Луи Родерера за 55 000 руб.). Всего около 300 позиций: Эльзас, Луара, Бургундия, Жюра, Савойя и ни одного российского производителя.
Непьющим остается только чай, кофе или впечатляющая подборка минеральной воды из Франции, Испании, Германии или России.
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