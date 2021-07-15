Новый ресторан Sea, Signora Антонио Фреза: рыбная лавка, морепродукты из Сицилии и лигурийский мрамор в особняке 18 века

Вход через рыбную лавку пригодится тем, кто хочет приготовить морепродукты дома (или определиться перед пробой в ресторане) — здесь ледники, витрины и аквариумы с деликатесами со всего мира. Скампи, морской язык, тюрбо, барамунди и осьминоги — все гады и рыба приезжают каждый вторник, среду и пятницу. Основной вход провожает тебя в «лобби» заведения, где можно определиться со столом. Все пространство будто поделено на три зоны: солнечная сторона у окон возле лавки, спокойная с приглушенным светом и посадка напротив открытой кухни.

Интерьер оформляла Ксения Смирнова (Big Wine Freaks, Salone Pasta & Bar) в стиле 70-х, добавив хайтек. Союз латуни и изумрудного лигурийского мрамора Verde Polcevere, кресла Gubi в стиле mid-century, футуристичные люстры итальянской фабрики Karman и подвесные лампы Альберта Альвареса, но главное – аквариум-колонна на 2300 л., в который скоро запустят сотню африканских цихлид.