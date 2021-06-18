Новый ресторан Saro: итальянские специалитеты, вид на Лазаревский мост и очень (!) много солнца

Архитектурно-планировочным решением будущего ресторана занималась Ксения Смирнова (Salone Pasta & bar, Big Wine Freaks), но оформляли пространство создатели самостоятельно. Винтажная мебель и предметы интерьера из бетона, мрамора или дерева — все с историей и именем — добывали в галереях дизайна, на частных аукционах или производили на заказ. Феерическая конусообразная люстра из муранского стекла в центре зала, обеденный комплект из Дании 60-х годов, отреставрированные стулья итальянских брендов, диван цвета рубина и система хранения из деревянного массива.

В единственном зале 36 посадочных мест, открытая кухня, пятиметровые потолки и окна, впускающие даже слишком много солнца (иногда можно встретить обедающих в солнечных очках гостей). Вечером все окутано приятным полумраком, люстра дает направленный, но рассеянный свет, а на столах, до которых не доходит освещение, стоят небольшие светильники.

Скоро появится летняя терраса на 16 мест с уличной мебелью от петербургского бюро Delo Design и видом на сад и набережную Адмирала Лазарева.