Новый ресторан Saro: итальянские специалитеты, вид на Лазаревский мост и очень (!) много солнца

Воспитанники значимых ресторанных команд города — повар Мария Дементьева, управляющий Назар Коломиец и сомелье Андрей Ермишкин (вместе работали в Jerome, Ezo Izakaya, Ателье Tapas&Bar) открыли в здании жилого комплекса на наб. Лазарева, 22, свой первый собственный проект – ресторан Saro с комфортной едой, итальянскими специалитетами, японскими устрицами, винтажной мебелью и избытком солнечного света.
Архитектурно-планировочным решением будущего ресторана занималась Ксения Смирнова (Salone Pasta & bar, Big Wine Freaks), но оформляли пространство создатели самостоятельно. Винтажная мебель и предметы интерьера из бетона, мрамора или дерева — все с историей и именем — добывали в галереях дизайна, на частных аукционах или производили на заказ. Феерическая конусообразная люстра из муранского стекла в центре зала, обеденный комплект из Дании 60-х годов, отреставрированные стулья итальянских брендов, диван цвета рубина и система хранения из деревянного массива.
В единственном зале 36 посадочных мест, открытая кухня, пятиметровые потолки и окна, впускающие даже слишком много солнца (иногда можно встретить обедающих в солнечных очках гостей). Вечером все окутано приятным полумраком, люстра дает направленный, но рассеянный свет, а на столах, до которых не доходит освещение, стоят небольшие светильники.
Скоро появится летняя терраса на 16 мест с уличной мебелью от петербургского бюро Delo Design и видом на сад и набережную Адмирала Лазарева.
Все меню Маша Дементьева решила посвятить поиску настоящего вкуса продукта. В разделе «спешл» найдете реальные итальянские специалитеты и никаких альтернатив: прошутто, пекорино с трюфелем (подается с медом из Абруццо), коппа, полента, перемещающая на улицы Неаполя (внутри немного трюфеля, а подается с козьим сыром шевр, фрикасе из узбекских томатов и зеленым маслом). Обнаружен новый перфект мэтч — сочетание натурального сидра и японских устриц с солоноватым вкусом моря. Тунец блюфин и лосось в охлажденном виде рейсами везут с Шри-Ланки, а в ресторане подают с маринованным дайконом и на креме из фисташек.
Горячее можно выбрать из 5 наименований. Фланк стейк с соусом на основе пекорино, мисо соусом подается с румяной хрустящей цветной капустой. Говяжья щечка идет в паре со страчателлой внутри картофельного пюре и чипсами из чеснока. А мурманская треска с фермерской морковью и соусом на основе сыворотки, которая остается после производства рикотты.
Алкогольной лицензии пока нет, но сомелье Андрей Ермишкин уже сделал подборку из прогрессивных производителей новой волны из разных стран, но не забыл и про старую школу.
Назар Коломиец
Совладелец Saro
«Мы решили дать ресторану человеческое имя: хотелось, чтобы он зажил своей жизнью и получил свой характер. Имя человека – это то, от чего ты никогда не устанешь, был у тебя плохой день или хороший. У нас было два пути – что-то из Франции или Италии. Французские показались слишком элегантными, а на второй странице итальянских имен нашли Saro – настоящее сицилийское. Но первое время мы даже его стеснялись!».
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