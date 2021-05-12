Tagliatella Caffe: аперитивы, фонтан с негрони по имени Олег и девушки-бармены в новом проекте от El Copitas Bar

Самая титулованная барная команда Восточной Европы El Copitas Bar — 27 строчка престижнейшего The World’s 50 Best Bars — в полном режиме запустила свой третий проект в Петербурге. Встречайте итальянский бар Tagliatella Caffe: только девушки-барледи в белых пиджаках, традиция аперитива с 16:00 до 19:00 и фонтан с Негрони (по имени Олег!), славе которого позавидует даже петергофский «Самсон». Рассказываем что к чему во дворе Литейного, 61.
Что означает «тальятелла» вам с порога (если, конечно, хотите) расскажет каждая девушка в белом: лоскуты для нарядов артистов итальянского уличного театра или же «опивка» — то, что скапливалось под бочками с алкоголем. Тальятеллой угощали и ее подвешивали (оплачивали напиток для кого-то в будущем). Родоначальник итальянского коктейля воспроизведен и на Литейном: микс вермутов, биттеров, амаро и двух видов граппы — невыдержанной и мускатной.
Интерьером занималось агентство Paum (Forno Bravo Centrale, Italy, Litera G, Papaya, Счастье на Итальянской, Georgiani): пространство оформлено мириадами форм и текстур: огненная фольга в арке за мраморно-деревянной барной стойкой, цветная мозаика, роспись, пустые рамы и «арлекинские» расцветки от пола до потолка. Стулья в зале, будто взятые взаймы не то у Безумного Шляпника, не то в Ленинградском ДК, — все разные.
Просторный зал, открытая кухня, коридор, обеспечивающий проход на летнюю террасу, расположенную во дворе и усыпанную почти историческими граффити. Летом будет работать еще и самая маленькая веранда в мире — собственный изолированный двор-колодец на 3-4 человека с коктейльным шеф-тейблом.
Команда решила взяться за миссию привить горожанам традицию аперитива — легкого перекуса и коктейля перед полноценным ужином. Aperitivo Time длится с 16:00 до 19:00 — команда накрывает стол с закусками вокруг фонтана с Негрони. Бокал можно наполнить самостоятельно, но однократно, а вот обновлять тарелку вялеными томатами, оливками, фокаччей, пармезаном и пармской ветчиной разрешается не один раз.
Алексей Ермаков, шеф-повар всех проектов команды, составил компактное меню с двумя видами тонкой и хрустящей пиццы (сейчас это парма и руккола или груша, горгонзола и трюфель), двумя видами пасты (классической качо-э-пепе и тальятелле с рагу из говядины). На старт берем маринады и антипасти, карпаччо из выдержанного мясо и вителло тоннато с пармезаном и эстрагоном.
Барная карта – живой организм, который со временем видо- и структурно изменится. Здесь всегда будут сезонные твисты на классику типа белого Сбальято с жасмином (на основе игристого, вермута и биттера) или гранатового Американо.
Еще один фундаментальный раздел — гостевые миксы по рецептам великих и любимых женщин. Кинотто Гимлет на основе кордиала из померанца от Насти Артамоновой, специалиста по барной культуре Милана и основательницы проекта Nice and Nasty, или Олбрайт Клаб на основе мускатной граппы и малины от Яны Айдаровой (ReLab Cocktail Bar, Mitzva Bar), создавшей подкаст «Ты ж бармен!».
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