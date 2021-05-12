Tagliatella Caffe: аперитивы, фонтан с негрони по имени Олег и девушки-бармены в новом проекте от El Copitas Bar

Что означает «тальятелла» вам с порога (если, конечно, хотите) расскажет каждая девушка в белом: лоскуты для нарядов артистов итальянского уличного театра или же «опивка» — то, что скапливалось под бочками с алкоголем. Тальятеллой угощали и ее подвешивали (оплачивали напиток для кого-то в будущем). Родоначальник итальянского коктейля воспроизведен и на Литейном: микс вермутов, биттеров, амаро и двух видов граппы — невыдержанной и мускатной.

Интерьером занималось агентство Paum (Forno Bravo Centrale, Italy, Litera G, Papaya, Счастье на Итальянской, Georgiani): пространство оформлено мириадами форм и текстур: огненная фольга в арке за мраморно-деревянной барной стойкой, цветная мозаика, роспись, пустые рамы и «арлекинские» расцветки от пола до потолка. Стулья в зале, будто взятые взаймы не то у Безумного Шляпника, не то в Ленинградском ДК, — все разные.

Просторный зал, открытая кухня, коридор, обеспечивающий проход на летнюю террасу, расположенную во дворе и усыпанную почти историческими граффити. Летом будет работать еще и самая маленькая веранда в мире — собственный изолированный двор-колодец на 3-4 человека с коктейльным шеф-тейблом.