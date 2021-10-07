«Лобби-бар несуществующего отеля»: коктейли с видом, сало из гребешка и интерьеры Лидваля

В здании «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель» открылся «Лобби-бар несуществующего отеля». Создатели – выпускники Hamlet+Jacks от «ОПГ Добрых дел». Петербургский модерн Лидваля, тонкая мраморная лестница, 7-метровые потолки, старинный витраж, вид на канал Грибоедова – рассказываем, как устроен мистический сказочный барный триптих (да, скоро команда запустит еще два проекта!).
Александра Афлятунова, Ярослав Свинцов, Наталья Прищепова и присоединившийся к команде Артем Денисенко из бара «Компромисс» придумали историю про «заблудшего дракона и трех эльфов» – это три разных заведения, объединенных одной аллегорией: душа дракона раскололась, три брата-эльфа нашли ее части и охраняют в разных точках города. Помимо бара на наб. канала Грибоедова, будут еще заведения: с русской печью в особняке Нарышкиных на Литейном проспекте, а также портовый бар с похмельными супами и домашним вином в «Севкабель порту».
Попасть в «лобби-бар несуществующего отеля» можно со среды по воскресенье: нужно зайти в ресторан «Нобель» – слева будет дверь за тяжелой портьерой. Это двухэтажный бар с почти историческим интерьером, полукруглой и очень тонкой мраморной лестницей, плавно переходящей в каменную барную стойку, за которой не бронируют места. Здесь стоит остановиться на пару коктейлей – лаконичных, строгих, классических (говорят, братья Нобель любили водку с лимонным соком на лед), либо на порцию амаро или джина. Карта смешанных напитков включает раздел безалкогольных, легких, средних и дижестивных напитков, более плотных и мощных (вроде гимлета с шалфеем и каскарой – сушеной мякотью кофейных плодов).
Далее поднимаемся наверх, останавливаясь на изучение каждого портрета Ахматовой. Перед входом в «кабинет» стоят кожаный диван, несколько столиков и зеркала, а внутри столы с каменной отделкой, часы из Франции и буфеты, полные старинных сервизов.
Кухня лобби-бара не привязана ни к какой концепции, а меню может меняться каждую неделю (а может и нет). Сегодня пробуем халапеньо из перцев падрон, а завтра – брокколини, замаринованного так же, как маринуют папоротник на Алтае – родине шефа Ярослава Свинцова. Отдельного внимания заслуживает посуда. Винтажная советская и европейская, хрустальная или чешская с Мейсенским букетом, буквально штучная с трещинами от старости или ручной росписью.
Горячих блюд всего пара: оба на двоих и оба очень долго готовятся. Осьминога и французский пирог питивье на кухне -1 этажа готовят от начала и до конца. Местный аттракцион – сало из сахалинского гребешка. Мясо моллюсков солят так же, как и сало, и подают замороженным. Редакционный инсайд: в пару к любому блюду берите Шампань! Команда предлагает чуть ли не самую приятную цену на бокал в Петербурге – всего 700 рублей.
Фото: Евгений Жаков