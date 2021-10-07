«Лобби-бар несуществующего отеля»: коктейли с видом, сало из гребешка и интерьеры Лидваля

Попасть в «лобби-бар несуществующего отеля» можно со среды по воскресенье: нужно зайти в ресторан «Нобель» – слева будет дверь за тяжелой портьерой. Это двухэтажный бар с почти историческим интерьером, полукруглой и очень тонкой мраморной лестницей, плавно переходящей в каменную барную стойку, за которой не бронируют места. Здесь стоит остановиться на пару коктейлей – лаконичных, строгих, классических (говорят, братья Нобель любили водку с лимонным соком на лед), либо на порцию амаро или джина. Карта смешанных напитков включает раздел безалкогольных, легких, средних и дижестивных напитков, более плотных и мощных (вроде гимлета с шалфеем и каскарой – сушеной мякотью кофейных плодов).

Далее поднимаемся наверх, останавливаясь на изучение каждого портрета Ахматовой. Перед входом в «кабинет» стоят кожаный диван, несколько столиков и зеркала, а внутри столы с каменной отделкой, часы из Франции и буфеты, полные старинных сервизов.