Люкс-шаверма, три архитектора и сет-меню: культовое кафе «Рубинштейн» скоро откроется около БДТ

Больше не беспокоимся за Теодора Курентзиса, Ксению Раппопорт и Данилу Козловского — им опять есть где встречаться: культовое кафе «Рубинштейн» празднует новоселье на набережной Фонтанки, переехав от МДТ к БДТ!
«Историю цивилизации можно составить из одних только Рубинштейнов», — так говорят основатели «Рубинштейна», рестораторы Митя Борисов, Эдуард Мурадян и директор агентства Principe PR Media Наталья Плеханова. И да, так и есть: историю культурной цивилизации Петербурга конца 2010-х можно было наблюдать в кафе на Рубика. Вот художник Анатолий Белкин завтракает с искусствоведом и писателем Александром Боровским, вот отмечает премьеру «Тесноты» Кантемир Балагов, вот Лиза Боярская соседствует с возмутителем петербургского спокойствия Яном Фабром за легендарным рубинштейновским воскресным бранчем, а вот куратор всего Дмитрий Озерков читает лекцию.
В конце 2020 года наше Cafe des Artistes на Рубинштейна закрылось, обозначив закат главной ресторанной улицы Петербурга. Закрылось, чтобы возродиться с видом на Фонтанку — в доме 67/69 в приятном соседстве с БДТ: теперь у окошка с люкс-шавермой от шеф-повара Глеба Герасимова (такое стритфуд-расширение появится у кафе на новом месте!) встречаемся (ну, по крайней мере, надеемся, что встречаемся!) с Андреем Могучим и Мусей Тотибадзе.
Михаил Бархин
Архитектор
«То, что нас здесь окружает, — совершенно натуральный Петербург в том виде, в котором он есть сейчас. Убитый. Рядом театр, и ты как будто в декорациях, но декорации — подлинные, нет ничего фальшивого. Мне нравятся и балки, и остатки кирпича, фактура, многослойность. Хотелось минимально вмешиваться в этот фон. И мы не стали вмешиваться».
Пространство в бывшем доме Римско-католического общества поделили на три части. Большой зал Эдуарда Мурадяна обустраивает дизайнер Михаил Бархин. Закрытую «гостиную» с роялем Наташи Плехановой проектирует декоратор Максим Лангуев, а бар «Митя» Мити Борисова — архитектор Александр Бродский, автор интерьеров в Музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского. Из прежнего «Рубинштейна» переехали хрустальная люстра и коммунальный деревянный стол. А вот легендарные двери из дома Бака, атрибутированные в 2017 году, отправлены на реставрацию — они будут торжественно установлены в родной парадной.
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