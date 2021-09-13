Люкс-шаверма, три архитектора и сет-меню: культовое кафе «Рубинштейн» скоро откроется около БДТ

«Историю цивилизации можно составить из одних только Рубинштейнов», — так говорят основатели «Рубинштейна», рестораторы Митя Борисов, Эдуард Мурадян и директор агентства Principe PR Media Наталья Плеханова. И да, так и есть: историю культурной цивилизации Петербурга конца 2010-х можно было наблюдать в кафе на Рубика. Вот художник Анатолий Белкин завтракает с искусствоведом и писателем Александром Боровским, вот отмечает премьеру «Тесноты» Кантемир Балагов, вот Лиза Боярская соседствует с возмутителем петербургского спокойствия Яном Фабром за легендарным рубинштейновским воскресным бранчем, а вот куратор всего Дмитрий Озерков читает лекцию.

В конце 2020 года наше Cafe des Artistes на Рубинштейна закрылось, обозначив закат главной ресторанной улицы Петербурга. Закрылось, чтобы возродиться с видом на Фонтанку — в доме 67/69 в приятном соседстве с БДТ: теперь у окошка с люкс-шавермой от шеф-повара Глеба Герасимова (такое стритфуд-расширение появится у кафе на новом месте!) встречаемся (ну, по крайней мере, надеемся, что встречаемся!) с Андреем Могучим и Мусей Тотибадзе.