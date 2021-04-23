Mama Tuta на Большой Морской: исторические хиты в новом грузинском ресторане Арама Мнацаканова

На Большой Морской, 36, открылся второй ресторан Mama Tuta Арама Мнацаканова. Помещение уже служило общепиту: то японский КИDO, то азиатский Mama Fugu Дмитрия Богачева и Эльдара Мурадова (открытый и закрытый в сложном 2020-м).
Если первое заведение в Зоологическом переулке создано для звонкого застолья, страстной дегустации и чествования семейных ценностей, второе — с приглушенным освещением, свечами, открытым винным шкафом и контактной стойкой с парящими папахами над головой — для мечтательного свидания, неспешного воскресного бранча и вдумчивого ужина непременно с вином.
Миниатюрный зал рассчитан на 28 посадок, но в теплое время будет выручать терраса еще на 22 дополнительных. Внутри всего 6 столов: один — большой, под могучей люстрой у панорамного окна, остальные — в линейку вдоль стены, которую украшает световая панель с работой Константина Тотибадзе «Спящий виноград». За основу обоев, кстати, тоже взяли творчество грузинского художника — кусок скатерти с картины «Пять хлебов и две рыбы».
Оба ресторана — хинкальный храм! Пластичное жемчужное тесто, горячий бульон, целующий в губы, и легендарная мини-версия в перечном соусе с горгондзолой и пармезаном, целиком запрыгивающая в рот. Меню у Исаакиевской площади скромнее, чем в Зоологическом, но все хиты шефа Гиа Хучуа соблюдены: комплиментарная лепешка пури в паре с ароматным кахетинским маслом, пеновани с ягненком и кинзой, аджарский хачапури, цыпленок табака, отменный тартар и маринованные джонджоли. Скоро появятся завтраки!
На десерт обязательно то, что здесь называется дудук — крохотный сэндвич из кураги в кленовом сиропе со сливочным сыром и грецким орехом.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.