Ante Seafood & Bar: коллаборация года, морепродукты от Димы Блинова и «Казино» Мартина Скорсезе

В Петербурге прогремела коллаборация, затмевающая даже Supreme x Louis Vuitton! Дмитрий Блинов из Duoband и Михаил Соколов, Тимур Дмитриев из Italy&co, также создавшие Salone Pasta & Bar и Atelier Tapas & Bar, вместе (!) открыли сифуд-ресторан в «Невской Ратуше». Финальное (то честь 4-ое) название проекта – Ante Seafood & Bar. В меню – акценты на рыбу и морепродукты, в интерьере – отсылки к фильму «Казино» Мартина Скорсезе: рассказываем, каким получилось одно из самых мощных открытий года.
Пока в заведение можно попасть только с 18 часов, но скоро дверь будет открываться много раньше: все-таки «Ратуша» помимо бизнес-центров заселена еще и чиновниками, которые не прочь красиво пообедать. Днем помещение ресторана освещается через огромные окна, а в них – каменные колоннады и фасады, пилястры и порталы квартала.
Интерьер Ante Seafood & Bar оформляла Ксения Смирнова, работавшая над «Ателье» и Salone (если вы в них бывали, сразу заметите связь). Визуально все отсылает к фильму «Казино» Скорсезе – глубокий рубиновый цвет, лакированное дерево, а в центре зала – большая округлая барная стойка на 19 мест, которые не бронируют. С потолка спадает алая кисея, пол вместо ковра укрыт орнаментом из реликтовых кораллов, а на стенах висят зеркала, напоминающие об Oggi на Новой Голландии – итальянское бистро Duoband. Гостей окружает мрамор, красный дуб и тончайшее стекло бокалов.
Полномочия Дмитрия Блинова, чей Harvest вошел в 100 лучших ресторанов мира по версии The World 50 Best Restaurants, – меню Ante. Акценты смещены в сторону рыбы и морепродуктов, но съесть овощи, мясо (к примеру тартар из говядины с кимчи) или птицу вам тоже удастся. Сифуд-глава поделена на «черное» и «красное» – холодные и горячие блюда соответственно. Тартар из гребешка с огурцом и соусом из сливок, зеленого масла и вываренной молочной сыворотки с открытой кухни выносят также быстро, как и осьминога с копченым пюре.
Шеф себе не изменяет и почти каждое блюдо снабжает насыщенным соусом: драник из порубленных порея и шпината подается с греческим йогуртом, щучьей икрой и укропным маслом, бриошь с белыми грибами – со сливочно-грибным соусом и воздушным муссом из пармезана, а тонкие слайсы желтохвоста – с соевым соусом, трюфельным маслом, лимонным соком и свежем хреном.
Пока сезон белых грибов в зените, пробуйте рапан – тех самых моллюсков с завитыми раковинами, через которых мы в детстве слушали шум моря.
Коктейльная карта, построенная Багратионом Гагуа (Salone Pasta & Bar, Nonino Secret Room), наполнена мартини-твистами и миксами на водке. Открывающий список коктейль Pierre Woodman подается на блюдце с ажурной салфеткой и ложкой, чтобы расправиться с маракуйей и крепкой пеной, а фирменный El Casino на основе джина, портвейна и грейпфрута отдается в бокале-птичке.
Вино в ресторан подбирал сомелье Сергей Калмыков (Salone Pasta & bar): классические образцы Европы, а также молодые нишевые производители Старого и Нового света.
К каждому напитку выносят подставку – реальную золотую игральную карту. Если душа требует азарта, пусть тот, кому попадется пиковая дама или червонный туз, оплачивает счет!
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