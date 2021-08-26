Ante Seafood & Bar: коллаборация года, морепродукты от Димы Блинова и «Казино» Мартина Скорсезе

Полномочия Дмитрия Блинова, чей Harvest вошел в 100 лучших ресторанов мира по версии The World 50 Best Restaurants, – меню Ante. Акценты смещены в сторону рыбы и морепродуктов, но съесть овощи, мясо (к примеру тартар из говядины с кимчи) или птицу вам тоже удастся. Сифуд-глава поделена на «черное» и «красное» – холодные и горячие блюда соответственно. Тартар из гребешка с огурцом и соусом из сливок, зеленого масла и вываренной молочной сыворотки с открытой кухни выносят также быстро, как и осьминога с копченым пюре.

Шеф себе не изменяет и почти каждое блюдо снабжает насыщенным соусом: драник из порубленных порея и шпината подается с греческим йогуртом, щучьей икрой и укропным маслом, бриошь с белыми грибами – со сливочно-грибным соусом и воздушным муссом из пармезана, а тонкие слайсы желтохвоста – с соевым соусом, трюфельным маслом, лимонным соком и свежем хреном.

Пока сезон белых грибов в зените, пробуйте рапан – тех самых моллюсков с завитыми раковинами, через которых мы в детстве слушали шум моря.