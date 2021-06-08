Водный кефир из капусты, комбуча из одуванчиков и овощи: на Чайковского открылось Zelenoe Bistro

Zelenoe Bistro держится на трех молодых специалистах: основатели Алексей Григорьев (бармен, работавший в Merula, «Бекицере», Terminal и Pinch) и Елена Харламова (кондитер, работавшая в Charlie, Californication, Love You So Matcha) пригласили заведовать кухней повара Никиту Голубева («СВЧ», су-шеф Антона Исакова (МА, Department57). Он обучался техникам у Дэвида Зилбера в датском ресторане Noma, а также у Диего Прадо – профессора по ферментации.

Внутри помещения много света (три больших окна, на которых тоже можно расположиться), нейтральные цвета, кирпичная кладка, текущая светло-зеленая труба под потолком и стена живых растений.