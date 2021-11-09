Завтраки, боулы и джус-бар: на Социалистической открылся долгожданный Nothing Fancy

В основе концепции, как следует из названия, «ничего особенного», но щедрые порции, привычные сочетания и правильные техники приготовления. Роман Киселев, шеф проекта, разработал меню, состоящее из двух основ: завтраки и боулы. Размер порции можно выбрать между normal и fancy.

Целый день подают бенедикт с прошутто котто, цельнозерновые каши с домашними конфитюрами и зеленые оладьи. Все боулы c киноа или бурым и диким рисом дополняют цыпленком, лососем, креветками и даже говяжьим стейком. На десерт — баноффи с бананами и шоколадным ганашем, лаймовый чизкейк с малиной или чиа пуддинг.