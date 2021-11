Завтраки, боулы и джус-бар: на Социалистической открылся долгожданный Nothing Fancy

На Социалистической ул., 21, открылся долгожданный кэжуал-дайнинг Nothing Fancy. Заведение с завтраками, боулами и джус-баром запустили трое друзей: Анри Бер (Georgiani), Стивен Шарма (Meow в Москве, Bolshoy Bar) и Роман Киселёв (ex. Goose Goose, 0,75 Please в Красноярске).