Завтраки, боулы и джус-бар: на Социалистической открылся долгожданный Nothing Fancy

На Социалистической ул., 21, открылся долгожданный кэжуал-дайнинг Nothing Fancy. Заведение с завтраками, боулами и джус-баром запустили трое друзей: Анри Бер (Georgiani), Стивен Шарма (Meow в Москве, Bolshoy Bar) и Роман Киселёв (ex. Goose Goose, 0,75 Please в Красноярске).
В основе концепции, как следует из названия, «ничего особенного», но щедрые порции, привычные сочетания и правильные техники приготовления. Роман Киселев, шеф проекта, разработал меню, состоящее из двух основ: завтраки и боулы. Размер порции можно выбрать между normal и fancy.
Целый день подают бенедикт с прошутто котто, цельнозерновые каши с домашними конфитюрами и зеленые оладьи. Все боулы c киноа или бурым и диким рисом дополняют цыпленком, лососем, креветками и даже говяжьим стейком. На десерт — баноффи с бананами и шоколадным ганашем, лаймовый чизкейк с малиной или чиа пуддинг.
Ответственный за джус-бар — Стивен Шарма. Он собрал многокомпонентные сочетания свежевыжатых соков и смузи: гранат с гуараной и свеклой, сельдерей с кейлом и ростками пшеницы или асаи с какао и кокосовым молоком. Все представлено в формате to go, а отдельно есть раздел с концентрированными соками в объеме 55 мл.
Футуристичный интерьер заведения с хромированными деталями и мозаикой разработал Эдуард Еремчук. Это первый проект дизайнера в Петербурге после стажировки в Bureau Betak в Нью-Йорке, а также работ в Китае и Италии.
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