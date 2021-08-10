Oy! Bar: как команда панков от коктейльной гастрономии женит устрицы с сухим мартини, а английский паб с берлинским сквотом

Остальные напитки – твисты на классику, тоже крепкие и готовятся из-под ножа. «Негрони» – фруктовый и с коньяком; «Порто-Ронко» с портвейном, агриколем и грейпфрутово-пряным перцем Тимур (сородич сычуаньского перца с непальских высокогорий); Rusty Garden, в котором небанально сочетаются херес с мескалем, а томатная вода с банановым ликером.

Бокалы для коктейлей охлаждаются в морозильной камере холодильника у входа, а в основной своего часа ждут пилснеры и стауты.