Oy! Bar: как команда панков от коктейльной гастрономии женит устрицы с сухим мартини, а английский паб с берлинским сквотом

В нетусовочной части ул. Ломоносова между Фонтанкой и Садовой бывалые барные старатели Владимир Николаев и Иван Ляшук («Полторы Комнаты», «Цветочки», «Такты», Ultramen!) открыли Oy! Bar – место, где возрождают моду на крепкие коктейли, делают устрицы стритфудом и соединяют стиль английского паба с немецким лофтом.
Первые дни открытия доказали ребятам их же экспертность: вместо гастрономичного вина и пива, выбор которых здесь значительнее, чем в остальных проектах команды (только из семейства игристых стоят и петнаты, и зект, и креман!), гость чаще обращается к коктейлю. В меню от руки вписаны особенные 6 видов мартини – средне или очень крепких. Кроме классических есть Lazy c французским хинным аперитивом и грюнером, Neat c джином и мескалем, Dolphin с голубичной водкой и голубым апельсиновым ликером. Для тех, кто хочет попробовать все, но боится уйти раньше времени, есть опция взять половину любого коктейля из «мартинного» меню – образец за 200 рублей нальют в очаровательный мини-бокал на 2-3 глотка.
Остальные напитки – твисты на классику, тоже крепкие и готовятся из-под ножа. «Негрони» – фруктовый и с коньяком; «Порто-Ронко» с портвейном, агриколем и грейпфрутово-пряным перцем Тимур (сородич сычуаньского перца с непальских высокогорий); Rusty Garden, в котором небанально сочетаются херес с мескалем, а томатная вода с банановым ликером.
Бокалы для коктейлей охлаждаются в морозильной камере холодильника у входа, а в основной своего часа ждут пилснеры и стауты.
В Oy! Bar нет кухни, поэтому бриошь для паштета из утки или мясного галантина шеф Александр Плеханов печет в баре «Полторы Комнаты», заготовки делает в цеху на наб. Фонтанки, а непосредственно за стойкой комплектует тарелки с тапенадами из артишоков или вяленых томатов.
Рядом неоновая станция с аквариумом, где живут устрицы: солоноватая французская «Фин де Клер», новозеландская «Черный Жемчуг» или мясистая кремово-сливочная «Святой Патрик» из Ирландии. Каждую можно сдобрить парой капель ферментированного соуса из бакинских томатов или белых грибов. Важно: устрицы, конечно, продаются поштучно, но брать сразу дюжину – дешевле!
Оформлять панково-пролетраский бар призвали Майю Губайдуллину, работавшую над интерьерами «Цветочков» на Некрасова, «Тактов» и обновленных «Полутора Комнат». Образы английского паба и берлинского сквота свободных художников соединяют сводчатые потолки, исторические колонны, монументальная деревянная барная стойка.
Каждый элемент приковывает взгляд: массивный выставочный буфет конца 19 века, отреставрированная мраморная столешница с барахолки, бельгийский диван темно-изумрудного цвета и даже советский ковер. А на стенах – экспрессия в виде побитой плитки, граффити, цветных клякс и «пасхалок» к предыдущим проектам.
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