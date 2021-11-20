Как устроен Mercado del Sol, двухэтажный проект Марка Лапина и Алены Мельниковой: кафе-бистро, бар и ресторан

Кафе-бистро

Пространство первого этажа занимает демократичное кафе-бистро – светлое, с расписанными стенами и завтраками с 9 утра и до позднего вечера. В витрине всегда свежая выпечка, а в кофемашине – бленд собственной обжарки, благодаря которому с раннего утра кафе наполнено ароматами черешни, миндаля, жасмина и помело.

Шеф-повар Mercado del Sol Леонид Иванов определил сюда комфортную и понятную сытную еду. Завтраки здесь отличаются от тех, к которым мы дружно привыкли! Если это сырники, то они круглые и с соусом из бобов тонка, если сосиски, то из кролика, а оладьи – из кейла. В «вечернем» меню абсолютный хит – брискет с картофельным пюре или сет мезе с питой (привет Grecco!).