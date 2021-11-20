Как устроен Mercado del Sol, двухэтажный проект Марка Лапина и Алены Мельниковой: кафе-бистро, бар и ресторан

На Белинского появился солнечный рынок! Именно так переводится с испанского Mercado del Sol, недавно открывшийся в 5-м доме с открыточным фасадом. Это большой двухэтажный проект с тремя заведениями внутри: кафе-бистро с завтраками и комфортной едой, бар и ресторан с видом на храм Симеона и Анны. «Меркадо» запустили авторы Grecco – гастрогении Марк Лапин и Алена Мельникова в центре Петербурга торгуют свежайшими тюрбо и барамунди, фиолетовыми креветками и черной паэльей.
Кафе-бистро
Пространство первого этажа занимает демократичное кафе-бистро – светлое, с расписанными стенами и завтраками с 9 утра и до позднего вечера. В витрине всегда свежая выпечка, а в кофемашине – бленд собственной обжарки, благодаря которому с раннего утра кафе наполнено ароматами черешни, миндаля, жасмина и помело.
Шеф-повар Mercado del Sol Леонид Иванов определил сюда комфортную и понятную сытную еду. Завтраки здесь отличаются от тех, к которым мы дружно привыкли! Если это сырники, то они круглые и с соусом из бобов тонка, если сосиски, то из кролика, а оладьи – из кейла. В «вечернем» меню абсолютный хит – брискет с картофельным пюре или сет мезе с питой (привет Grecco!).
Стены украсила художница Наталья Занчевская, чьи работы находятся в частных коллекциях не только в России, но и США, Германии, Испании, Великобритании и Франции. Сложные движения каждой изображенной фигурой компенсируются простотой цветовой гаммы и плоскими силуэтами.
Ресторан
Латунные перила приведут вас на второй этаж, где расположены бар и ресторан. Вся концепция проекта выстроена вокруг Средиземноморья с явным тяготением к Испании. Здесь графичные, ярко-монохромные залы, в которых прячутся аквариумы и витрины с рыбой, secret-комната, замаскированная под книжную полку (еще не открыта, но скоро!). Дизайнер Анастасия Хальчицкая, когда-то оформлявшая Charlie, Grecco и Friends of Friends, выкрасила стены ресторана в ярко-алый, на бирюзовый потолок поместила световую инсталляцию, напоминающую мерцающее небо, а на деревянные панели посадила бра, точь в точь «звезды по имени Солнце».
Сюда можно приходить вместо музея, арт-объекты ровно повсюду! Работы итальянского фотографа Альберто Аликата – это фотопроект «Границы» с портретами самых разных женщин с вырезками из глянцевых журналов. А картины на лестнице – это эротическая фантасмагория художницы Алисы Гореловой.
Шеф с большим трепетом относится к проявлению испанской культуры в блюдах. В крокеты вообще не добавляет картофель – горячую закуску готовит с мелко порубленной копченой курицей или хамоном. Гребешки в жанре «крудо» подаются с белым трюфелем, а карпаччо из рибая, для которого мясо предварительно опаливают, с заправкой из каперсов.
Основным курсом – черная паэлья (берите на двоих!), рибай, только уже на кости, с соусом бернез и печеная цветная капуста с ним же. Нужно сказать, что Леонид прекрасно справляется с осьминогом: в «Меркадо» он готовится в печи в специальном пакете, затем поливается копченым маслом, после чего жарится на решетке в хоспере. Удивительно, но его совсем не солят, а цвет готового осьминога остается фиолетовым.
Бар
За широкой лакированной стойкой бартендеры смешивают сауэры с чили или идеальный «Беллини», в составе которого только просекко и пюре из белого персика (идеальную пропорцию искали месяц!). В баре также действует совершенно иное меню. Здесь в почете небольшие закуски вроде батата фри с айоли из маракуйи, креветок или фрито мисто с соусом из зеленого лука.
Небольшое пространство арт тоже не обошел. Здесь можно увидеть картину Даниила Архипенко – на круглый холст перенесена природа, стихия, личные воспоминания и аллюзия на «Большой взрыв».
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