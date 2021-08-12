Osteria Betulla: итальянская столовая в подвале от команды ресторана Birch. И мы ручаемся: в таких столовых вы точно не были!

Изначально помещение на Греческом переулке Арслан Бердиев задумывал под производство, чтобы сбалансировать нагрузку ресторана Birch на Кирочной, куда забронировать стол тяжелее, чем в мишленовский ресторан. Однако стройка внесла свои коррективы: пространства хватило и на второй проект – итальянскую остерию с едой на каждый день! Обещают, что ситуации с месячным листом ожидания здесь не случится: внутри всегда есть 5 мест, которые не резервируют никогда.

Борис Львовский (DA Bureau), проектировавший Birch, считает его проектом, «радикально повлиявшим на развитие ресторанной культуры в Петербурге», поэтому и для Betulla приготовил нечто особенное. Команда провела грандиозную работу с освещением так, что кроме бродящих на улице сверху людей, которые виднеются из окон, подвала ничего не выдает. Выбеленные стены, лекальные формы, естественно освещенные своды создают ощущение вечного солнечного присутствия. В интерьере нет ничего лишнего: пол из травертина, оливковое дерево, встроенные в стену три сосуда с оливковым маслом, белым и красным вином и пушистые хризантемы, украшающие столы. Каждый «подоконник» оборудован деревянной скамейкой и столиком-подставкой, где можно подождать свою бронь с аперитивным бокалом и антипасти или выпить эспрессо после ужина.