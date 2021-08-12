Osteria Betulla: итальянская столовая в подвале от команды ресторана Birch. И мы ручаемся: в таких столовых вы точно не были!

На Греческом пр., 29, Хезрет-Арслан Бердиев посадил вторую березу: в подвале жилого дома появилась остерия Betulla («береза» с итальянского) — следующий самостоятельный проект шефа после Birch («береза» с английского). Ультрасветлый минималистичный интерьер от титанов DA Bureau, понятная еда и винный чулан под лестницей – рассказываем какой получилась столовая от одного из лучших шефов страны.
Изначально помещение на Греческом переулке Арслан Бердиев задумывал под производство, чтобы сбалансировать нагрузку ресторана Birch на Кирочной, куда забронировать стол тяжелее, чем в мишленовский ресторан. Однако стройка внесла свои коррективы: пространства хватило и на второй проект – итальянскую остерию с едой на каждый день! Обещают, что ситуации с месячным листом ожидания здесь не случится: внутри всегда есть 5 мест, которые не резервируют никогда.
Борис Львовский (DA Bureau), проектировавший Birch, считает его проектом, «радикально повлиявшим на развитие ресторанной культуры в Петербурге», поэтому и для Betulla приготовил нечто особенное. Команда провела грандиозную работу с освещением так, что кроме бродящих на улице сверху людей, которые виднеются из окон, подвала ничего не выдает. Выбеленные стены, лекальные формы, естественно освещенные своды создают ощущение вечного солнечного присутствия. В интерьере нет ничего лишнего: пол из травертина, оливковое дерево, встроенные в стену три сосуда с оливковым маслом, белым и красным вином и пушистые хризантемы, украшающие столы. Каждый «подоконник» оборудован деревянной скамейкой и столиком-подставкой, где можно подождать свою бронь с аперитивным бокалом и антипасти или выпить эспрессо после ужина.
Внутри два небольших зала на 28 посадочных мест. В первом паста-стол, за которым мастер лепит нежно-розовые биголи, предназначенные для массивной креветки, тальятелле – для черного трюфеля и ньокетти для карбонары с панчеттой. Здесь и располагаются гости, пришедшие без предварительного звонка. Все остальные столы – с дырками. Не пугайтесь! Когда-нибудь в остерии появятся блюда для двоих и пицца, а в эти отверстия вставят специальные «вторые этажи», чтобы не отнимать драгоценного места.
Арслан Бердиев вывел сдержанное, но ёмкое меню. Комплиментом перед вами появляются традиционные длинные хлебные палочки с луковым муссом. Стартовать обязательно с теплой и пухлой томатной фокаччи с сицилийским оливковым маслом, затем — замаскированной под вителло тоннато телятины с соусом из печени трески и жженого баклажана с ароматными томатами и сливочным соусом из моцареллы. Цены на закуски и супы не превышают 490 рублей, а самое дорогое блюдо – горячий пирог с уткой, фуа-гра и карамелизированным абрикосом (890 руб.).
То, зачем вы сюда пришли – путешествие по всей Италии – находится в разделе десертов. На блюде с формой того самого сапога выносят сицилийские канноли с фисташкой и малиной, лимонный тарт из Амальфи, сладкую версию римской пиццы и тирамису из Ломбардии.
Напротив уборной, где вместо музыки слышатся звуки как-будто старинного рынка Катании, располагается винный зеркальный чулан под лестницей (сверху по ней ходят жители дома) с множеством бутылок. Карту разработала сомелье Вероника Вильчик: по бокалам предлагают итальянский Блан де Блан, неро д’авола, рислинг. Есть большой раздел с игристыми винами, среди которых 15 видов шампанского и 2 позиции безалкогольного европейского вина.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.