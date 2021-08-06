Новое городское кафе Aster: брю-бар, ремесленный хлеб и очереди на завтрак

Корея feat. Дания

Сергей Глазунов и Клим Жуков (Ronny на Новой Голландии и сверхуспешный Gills на Казанской) по-прежнему увлечены Азией и, разрабатывая идею городского кафе Aster, вдохновились Южной Кореей — в Сеуле серьезнейшая культура кофе. В соавторы проекта позвали чемпионку международного The Barista League и «Лучшего кофейного энтузиаста» нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» Ирину Шарипову. Чтобы обучать и тренировать бариста, разрабатывать новые рецепты и проводить аттестацию качества, по соседству с кафе даже возвели отдельную лабораторию, где задублировали станцию и все оборудование.

В мудборде команды Aster значатся и знаменитые датские пекарни: так, в кафе появился свой цех с хлебом и выпечкой, а рядом — открытая кухня. Делать интерьер позвали архитектора Марию Качалову, знакомую нам по Gills и московскому концепт-стору KM20.