Новое городское кафе Aster: брю-бар, ремесленный хлеб и очереди на завтрак

Какому кофеману не случалось набивать километры по центру Петербурга в поисках действительно хорошего кофе? Команда кафе Aster в лицах Сергея Глазунова и Клима Жукова (Ronny, Gills и грузинский «Дзамико») вместе с кофе-профи Ирой Шариповой взялась сильно облегчить нам жизнь. Кофейная лаборатория с брю-баром, своя пекарня с ремесленным хлебом и еда без излишеств на каждый день — разбираемся, почему нужно строить свой ежедневный маршрут через улицу Маяковского, 23.
Корея feat. Дания
Сергей Глазунов и Клим Жуков (Ronny на Новой Голландии и сверхуспешный Gills на Казанской) по-прежнему увлечены Азией и, разрабатывая идею городского кафе Aster, вдохновились Южной Кореей — в Сеуле серьезнейшая культура кофе. В соавторы проекта позвали чемпионку международного The Barista League и «Лучшего кофейного энтузиаста» нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» Ирину Шарипову. Чтобы обучать и тренировать бариста, разрабатывать новые рецепты и проводить аттестацию качества, по соседству с кафе даже возвели отдельную лабораторию, где задублировали станцию и все оборудование.
В мудборде команды Aster значатся и знаменитые датские пекарни: так, в кафе появился свой цех с хлебом и выпечкой, а рядом — открытая кухня. Делать интерьер позвали архитектора Марию Качалову, знакомую нам по Gills и московскому концепт-стору KM20.
Мария Качалова
Архитектор, бюро Aurore
«Мы с ребятами сошлись на подходе не делать интерьер “в лоб”. Наш приоритет — ощущение от физического пребывания: свет, фактура. Локация Aster продиктовала атмосферу старого городского кафе на перекрестке. В зале много света, много дерева, практически вечный кирпичный пол, нейтральные штукатурные стены с фактурой как у масла или крема. Мебель собрали из разных эпох: здесь и классические стулья “Тонет” (не современные копии — только оригиналы!), и модернизм середины XX века в мягких креслах итальянского дизайнера Эудженио Герли, и предметы петербургского бюро Delo Design. Все это помогает размыть временные границы, создать ощущение, что Aster был здесь, на углу Маяковского и Баскова, очень давно».
Технологичный кофе
Монументальная стойка из доломита и красного шпона с неприлично дорогой флорентийской кофемашиной La Marzocco, кажется, технологичнее костюма «Железного человека». Две кофемолки для эспрессо (одна отдельно для зерна под молочные напитки!), умные весы, система подачи молока, автоматический темпер и контактный брю-бар, в котором весь ассортимент заваривается в воронке.
Выбор зерен Шарипова основывает на их сезонности: летом пьем немного кислый Сальвадор в медовой обработке, мощный Гондурас, уходящий в темную ягоду, базовую чайную фруктово-цветочную Эфиопию. Подготавливать зеленые зерна призван чемпион мира по обжарке Арсений Кузнецов.
Завтраки и еда на каждый день
Бывает, петербуржцы жалуются, что пресытились всей этой эспумой и крыльями ската. Утомленным парфе и бланманже горожанам шеф-повар Костя Булычев, трудившийся на кухне Tartarbar, обещает полный комфорт. На завтрак в Aster готовят овсянку, скрэмбл и бутерброд с лангустином, днем и вечером действует лаконичное меню из сезонных продуктов: щека с репой, жареная тыква, паста с ароматными копчеными перцами и паштет к свежеиспеченному хлебу. Важно: Костя встал на путь осознанного потребления и использует продукты целиком — готовит унаги из овощных очисток и комбучу из фруктовых.
Сомелье Виктория Малышева собрала компактную, но динамичную винную карту с шампанью по бокалам, фантастическими петнатами, оранжами и зектами — немецким жемчужным игристым.
Хлеб с мелассой
В Петербурге бум на ремесленный хлеб, и мы рекомендуем вам обратить внимание на нового мастера! Шеф-пекарь Антон Исенин — самоучка и гик, воспитанный книгами и ютуб-видео американских и европейских пекарей, тратит по 35 часов на бездрожжевой тартин, а самолепную бриошь делает на пшеничной закваске и новозеландском масле. Авторский хлеб из Aster можно попробовать на месте, а можно забрать домой, как и всю выпечку на стойке: миндальный круассан, краффин с кремом, шведские булочки с кардамоном и утренние булочки с корицей.
Антон Исенин
Пекарь
«У меня хитрый рецепт ржаного хлеба! Для его приготовления я использую свежесваренный кофе: завариваю им часть ржаной муки и использую в замесе основного теста. Вкус получается необычным еще и за счет того, что я кладу солод и тростниковую мелассу, а ее мало кто использует. Такой хлеб больше нигде в Петербурге купить нельзя — только в Aster!»
Фото: архивы пресс-служб, @ruruphoto13, @ksenyasitdikova, @evgeniya_veselyanskaya, @kkatrr_
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