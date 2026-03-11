Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

ВПЕРВЫЕ С 1703 ГОДА! Большой иллюстрированный фэшн-атлас Петербурга (в 78 главах!) — от отдела моды Собака.ru

Открываем фэшн-навигацию! Впервые (с 1703 года!) отдел моды Собака.ru начертил великую фэшн-карту Петербурга. По итогам неистового полевого ресерча составили для вас ультимативный гид (читай: контурную карту петербургских модных течений) по всему лучшему, любимому и верховному в городе (в 78 главах-брендах!):

  • топовый кутюр (с плеча Бейонсе и Джей Ло!)
  • бренды-лендмарки, бросающие вызов Рику Оуэнсу и Энтони Ваккарелло
  • эпические винтажки с музейным Maison Margiela и ультраредкими архивами Valentino
  • хайповый стритвир, который носят не снимая русские рэперы А-листа

БОНУС! Собрали амбассадоров и благодарных клиентов брендов и заручились их максимальной поддержкой. Как это было: блогер-миллионница Ида Галич призналась в любви пиджакам Autentiments, светская дива Шорена Джинали позировала в лакшери-кожанке Rockabi, диджей Кирилл Шаповалов жонглировал тапками Homies, тру-крайм-принцесса Саша Сулим восхищалась платьем Neegoosh, художники арт-рума IRNBY собрались на спонтанный совриск-перформанс, а комик — сверкающее вау Илья Куруч играл в ниндзя.

ДЛТ — главный фэшн-хаб Петербурга

Манифестирует тренды и маст-хэвы на сезоны вперед!

ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО: Parure Atelier, Feliksov Diamons, Russkaya Skazka

Хит-лист турмалинов, бриллиантов и таитянских жемчужин от петербургских титанов ювелирного искусства!

КУТЮР: Atelier Biser, Tatyana Kochnova Atelier и Ranevsky

Кутюр — главная петербургская фэшн-скрепа: доказано на «Грэмми» и «Оскаре»!

КОНЦЕПТ-СТОРЫ и УНИВЕРМАГИ: DayNight, Very, Кенгуру, «Пассаж»

Важнейшие фэшн-институции Петербурга: привозят отборный японский авангард, нарекают базой дарк-деконструкцию и возводят в модный культ панк-кутюр!

 ЛОКАЛ-ШОПЫ: Subbota, 8Store и 47 Store

Громче всех топят за русские бренды и лучше всех бустят нишевых дизайнеров!

БРЕНДЫ-ХЕДЛАЙНЕРЫ: GATE31, Autentiments, Meowshka, Ianis Chamalidy, JM Studio, Corporelle

Супергерои петербургской моды — переодевают в лучшие кожаные куртки и самые авангардные жакеты!

Как IRNBY Анастасии Мироновой стал важнейшей арт + фэшн институцией Петербурга?

За лучшими спортшик-костюмами и самыми восхитительными совриск-артписами идем к петербургской велнес-диве Анастасии Мироновой!

УКРАШЕНИЯ: Nude, Mozi J, Alvaar, Caviar Jewellery и Darkrain

We don't want деликатные! Хит-лист самых роскошных украшений петербургских ювелиров!

СУМКИ: Arny Praht, Imakebags, Misa Bags и Jenёk

Петербургский фэшн-ответ жирафобагетам Chanel и пицца-клатчам Moschino!

СТРИТВИР: .Solutions, Stenosis, «Питерский Щит», Bat Norton и Liars Collective

Вычисляем нишевого парня правильно — по худи Глеба Костина и бомберам «Питерского Щита».

ОБУВЬ: Homies, RxBshoes, Sintezia и Mark Levillen

Кутюрные flowercore-туфли Christian Dior и олдмани-мюли The Row есть у нас дома!

Как «Пиф Паф Supershop» стал главной петербургской люкс-комиссионкой и важной городской институцией?

Знакомьтесь, если не знакомы — «Пиф Паф Supershop» aka патриархи институционального винтажа в Петербурге!

Еще 4 ХИТ-ВИНТАЖКИ: Meowshka Vintage, Komilfo, Kostrov, Ambar Vintage Co.

Петербург — столица винтажа! Вам артизанальный олдкутюр Maison Margiela или архивы Валентино Гаравани?

5 лучших массмаркетов Петербурга: Zarina, Love Republic, Befree, URBANTIGER, Sela

Петербург — колыбель русского массмаркета: здесь рождаются топовые фастфэшн-хитмейкеры, снимаются вау-кампейны и тестируется экопошив (да, так можно!).

Теги:
Фэшн-карта Петербурга

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: