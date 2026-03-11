ВПЕРВЫЕ С 1703 ГОДА! Большой иллюстрированный фэшн-атлас Петербурга (в 78 главах!) — от отдела моды Собака.ru

Открываем фэшн-навигацию! Впервые (с 1703 года!) отдел моды Собака.ru начертил великую фэшн-карту Петербурга. По итогам неистового полевого ресерча составили для вас ультимативный гид (читай: контурную карту петербургских модных течений) по всему лучшему, любимому и верховному в городе (в 78 главах-брендах!):
- топовый кутюр (с плеча Бейонсе и Джей Ло!)
- бренды-лендмарки, бросающие вызов Рику Оуэнсу и Энтони Ваккарелло
- эпические винтажки с музейным Maison Margiela и ультраредкими архивами Valentino
- хайповый стритвир, который носят не снимая русские рэперы А-листа
БОНУС! Собрали амбассадоров и благодарных клиентов брендов и заручились их максимальной поддержкой. Как это было: блогер-миллионница Ида Галич призналась в любви пиджакам Autentiments, светская дива Шорена Джинали позировала в лакшери-кожанке Rockabi, диджей Кирилл Шаповалов жонглировал тапками Homies, тру-крайм-принцесса Саша Сулим восхищалась платьем Neegoosh, художники арт-рума IRNBY собрались на спонтанный совриск-перформанс, а комик — сверкающее вау Илья Куруч играл в ниндзя.
Манифестирует тренды и маст-хэвы на сезоны вперед!
Хит-лист турмалинов, бриллиантов и таитянских жемчужин от петербургских титанов ювелирного искусства!
Кутюр — главная петербургская фэшн-скрепа: доказано на «Грэмми» и «Оскаре»!
Важнейшие фэшн-институции Петербурга: привозят отборный японский авангард, нарекают базой дарк-деконструкцию и возводят в модный культ панк-кутюр!
Громче всех топят за русские бренды и лучше всех бустят нишевых дизайнеров!
Супергерои петербургской моды — переодевают в лучшие кожаные куртки и самые авангардные жакеты!
За лучшими спортшик-костюмами и самыми восхитительными совриск-артписами идем к петербургской велнес-диве Анастасии Мироновой!
We don't want деликатные! Хит-лист самых роскошных украшений петербургских ювелиров!
Петербургский фэшн-ответ жирафобагетам Chanel и пицца-клатчам Moschino!
Вычисляем нишевого парня правильно — по худи Глеба Костина и бомберам «Питерского Щита».
Кутюрные flowercore-туфли Christian Dior и олдмани-мюли The Row есть у нас дома!
Знакомьтесь, если не знакомы — «Пиф Паф Supershop» aka патриархи институционального винтажа в Петербурге!
Петербург — столица винтажа! Вам артизанальный олдкутюр Maison Margiela или архивы Валентино Гаравани?
Петербург — колыбель русского массмаркета: здесь рождаются топовые фастфэшн-хитмейкеры, снимаются вау-кампейны и тестируется экопошив (да, так можно!).
