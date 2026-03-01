Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Arny Praht, Imakebags, Misa Bags и Jenёk: кто главный по сумкам в городе

Петербургский фэшн-ответ жирафобагетам Chanel и пицца-клатчам Moschino.

ВПЕРВЫЕ С 1703 ГОДА! Большой иллюстрированный атлас по фэшн-карте Петербурга (в 78 главах!) — от отдела моды Собака.ru

Arny Praht

Кто делает: гуру экокожи Влад и Анна Прахты
Imakebags

Кто делает: виртуоз пэчворк-сумок Ксения Лапшова
Misa Bags

Кто делает: артизан плетеных тоутов и идеальных багетов Катерина Харитошина
Jenёk

Кто делает: мастер кисетов Евгения Петрова

Arny Praht

Новинка Arny Praht — кроко-саквояж Rita
Фото предоставлено пресс-службой Arny Praht

Новинка Arny Praht — кроко-саквояж Rita 

Маст-хэв Arny Praht — сливочный east-west-тоут
Фото предоставлено пресс-службой Arny Praht

Маст-хэв Arny Praht — сливочный east-west-тоут

Кто делает: гуру экокожи Влад и Анна Прахты

Секрет производства супербренда экоустойчивых сумок Arny Praht от Влада и Анны Прахтов — микропористая пленка из полиуретана, которая наносится на тканую основу из хлопка. На волне успеха снабдили сумками готик-диву Вику Салават и суперстилиста Баю Горбунову. Преуспели в жанре хайп-коллабораций (за считаные часы распродали оливье-багеты, созданные с «ВкусВиллом»!), готовят к релизу дебютную коллекцию экообуви (читай: лоферы, сабо и туфли на каблуке вместе с фэнси-сапожниками Wysh!) и поддерживают фэшн-таланты: выпустили полотняные сумки вместе с победительницей конкурса Собака.ru «Новые имена в моде — 2025» Ниной Витковой! Запасаемся маст-хэвами бренда — лакированными боулерами Posh и мегатоутами Mirel.

Большой пр. П.С., 92

Нина Виткова, дизайнер, соавтор коллаборации с Arny Praht

Основательница бренда Анна оценила мои ткани ручной работы и предложила коллаборацию. В итоге мы создали полотняный стейтмент-багет в двух оттенках: пшеничное поле и подсолнух. А еще я обожаю сумку Arny Praht в виде большого розового сердца — с уперудобная и подходит под все луки.

Imakebags

Артпис Imakebags — шоппер Crochet
Фото предоставлено пресс-службой Imakebags

Артпис Imakebags — шоппер Crochet

Кто делает: виртуоз пэчворк-сумок Ксения Лапшова

Маст-хэв фэшн-инфлюенсеров — дофаминовая хобо Seva из кожаных пэчворк-лоскутков от петербургских мастеров Imakebags (названа в честь сына фаундера Ксении Лапшовой — Севы!). На одной модели Ксения не остановилась и отшила бохо-баулы Crochet, мини-багеты Witch (не снимает блогер Мария Червоткина!) и анималистичные багеты Wild (прижилась в коллекции Марии Миногаровой!). Одновременно с сумками в уютной кожевенной мастерской на Фонтанке создают ультрамодные бохо-пояса в духе 1970-х, кислотные чехлы для зажигалок, подвески-стикеры “I’m sorry. I can’t” (по мотивам брейкапа Кэрри Брэдшоу и Джека Бергера!).

Наб. р. Фонтанки, 54

Ксения Кудряшова, основатель Bitte Ruhe

Любая сумка Imakebags — это полноценный и самостоятельный стайлинг-трюк. Если у вас до сих пор нет Seva, то срочно исправляйте это! Плюс абсолютно каждому нужна Witch — у меня их четыре, но хочу еще.

Misa Bags

Маст-хэв Misa Bags — шоколадный тоут-трюфель Brioche
Фото предоставлено пресс-службой Misa Bags

Маст-хэв Misa Bags — шоколадный тоут-трюфель Brioche

Кто делает: артизан плетеных тоутов и идеальных багетов Катерина Харитошина

Петербургские суперкожемяки создают трендовые почтальонки Posty в камерном ателье на Обводном канале под личным контролем фаундера Катерины Харитошиной (на правах выпускницы парижской академии Lesage следит за каждым стежком!). Лучше всех в городе управляются с плетеной кожей, складывая ее в замшевые интречато-тоуты Brioche и сложносочиненные багеты Vale, — заслужили респект визажистов Глаши Гурьяновой и Елены Крыгиной, фэшн-комикессы Вики Чума Вечеринка и актрисы Нино Нинидзе. В этом сезоне наши вишлисты пополнились новинкой Misa Bags — структурной camera-bag (украшена спэшл-декором в виде металлического шара!).

Наб. Обводного кан., 136/1Б

Катерина Харитошина, фаундер Misa Bags

Мне очень нравится то, что происходит с сумками сейчас: креативные директора модных домов, как Матье Блази в Chanel и Джонатан Андерсон в Dior, берут знакомые формы и делают их актуальными: что-то добавляют, что-то чуть меняют, доводят детали. Моя любовь — сумочные аксессуары: цепочки, шнуры, любые гранжевые элементы.

Jenёk

Архитектурная такса 12.2Stitch Medium Lamb от сумочных профи Jenёk
Фото предоставлено пресс-службой Jenek

Архитектурная такса 12.2Stitch Medium Lamb от сумочных профи Jenёk

Это база — томатный кисет Jenёk
Фото предоставлено пресс-службой Jenek

Это база — томатный кисет Jenёk

Кто делает: мастер кисетов Евгения Петрова

Этой весной без кисета никуда — идеальные городские сумки отшивают не в цехах Prada и Valentino, а в петроградской мастерской Jenёk. В очереди за «женьками» — стилист Аня Слоникова, фэшн-эксперт Маша Комарова, кидкор-ювелир Лили Григалашвили и фэшн-эссеист Шахри Амирханова. Одновременно с кисетами Join статусом it-bag обзавелись саквояжи Kiss Bag, багеты Merit и миниатюрные кросс-боди Stitch. В 2026 год Jenёk вошел красиво — выпустив ювелирные клатчи-кейсы в коллаборации с ювелирами 10.gran. В новом сезоне бренд делает ставку на персонализацию и индпошив (читай: заказной Jenёk с вашими инициалами).

Пр. Медиков, 3А

Маша Комарова, фэшн-инфлюенсер

У Jenёk классное комьюнити девчонок — мне захотелось стать одной из них. Уважаю бренд за то, что они не копируют дизайны, а делают свои. Мне кажется, в российском сумочном бизнесе это редкость. У меня большая Vert в белом цвете — идеальная сумка для перелетов, в нее влезает абсолютно все, хотя снаружи она не кажется огромной. Из последних моделей мне нравится Kiss Bag.

Теги:
Фэшн-карта Петербурга
Материал из номера:
Март
Люди:
Влад Прахт, Анна Прахт, Женя Петрова

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: