Arny Praht, Imakebags, Misa Bags и Jenёk: кто главный по сумкам в городе

У Jenёk классное комьюнити девчонок — мне захотелось стать одной из них. Уважаю бренд за то, что они не копируют дизайны, а делают свои. Мне кажется, в российском сумочном бизнесе это редкость. У меня большая Vert в белом цвете — идеальная сумка для перелетов, в нее влезает абсолютно все, хотя снаружи она не кажется огромной. Из последних моделей мне нравится Kiss Bag.