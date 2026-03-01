Arny Praht, Imakebags, Misa Bags и Jenёk: кто главный по сумкам в городе

Петербургский фэшн-ответ жирафобагетам Chanel и пицца-клатчам Moschino.
Arny Praht
Кто делает: гуру экокожи Влад и Анна Прахты
Секрет производства супербренда экоустойчивых сумок Arny Praht от Влада и Анны Прахтов — микропористая пленка из полиуретана, которая наносится на тканую основу из хлопка. На волне успеха снабдили сумками готик-диву Вику Салават и суперстилиста Баю Горбунову. Преуспели в жанре хайп-коллабораций (за считаные часы распродали оливье-багеты, созданные с «ВкусВиллом»!), готовят к релизу дебютную коллекцию экообуви (читай: лоферы, сабо и туфли на каблуке вместе с фэнси-сапожниками Wysh!) и поддерживают фэшн-таланты: выпустили полотняные сумки вместе с победительницей конкурса Собака.ru «Новые имена в моде — 2025» Ниной Витковой! Запасаемся маст-хэвами бренда — лакированными боулерами Posh и мегатоутами Mirel.
Нина Виткова, дизайнер, соавтор коллаборации с Arny Praht
Основательница бренда Анна оценила мои ткани ручной работы и предложила коллаборацию. В итоге мы создали полотняный стейтмент-багет в двух оттенках: пшеничное поле и подсолнух. А еще я обожаю сумку Arny Praht в виде большого розового сердца — с уперудобная и подходит под все луки.
Imakebags
Артпис Imakebags — шоппер Crochet
Кто делает: виртуоз пэчворк-сумок Ксения Лапшова
Маст-хэв фэшн-инфлюенсеров — дофаминовая хобо Seva из кожаных пэчворк-лоскутков от петербургских мастеров Imakebags (названа в честь сына фаундера Ксении Лапшовой — Севы!). На одной модели Ксения не остановилась и отшила бохо-баулы Crochet, мини-багеты Witch (не снимает блогер Мария Червоткина!) и анималистичные багеты Wild (прижилась в коллекции Марии Миногаровой!). Одновременно с сумками в уютной кожевенной мастерской на Фонтанке создают ультрамодные бохо-пояса в духе 1970-х, кислотные чехлы для зажигалок, подвески-стикеры “I’m sorry. I can’t” (по мотивам брейкапа Кэрри Брэдшоу и Джека Бергера!).
Ксения Кудряшова, основатель Bitte Ruhe
Любая сумка Imakebags — это полноценный и самостоятельный стайлинг-трюк. Если у вас до сих пор нет Seva, то срочно исправляйте это! Плюс абсолютно каждому нужна Witch — у меня их четыре, но хочу еще.
Misa Bags
Маст-хэв Misa Bags — шоколадный тоут-трюфель Brioche
Кто делает: артизан плетеных тоутов и идеальных багетов Катерина Харитошина
Петербургские суперкожемяки создают трендовые почтальонки Posty в камерном ателье на Обводном канале под личным контролем фаундера Катерины Харитошиной (на правах выпускницы парижской академии Lesage следит за каждым стежком!). Лучше всех в городе управляются с плетеной кожей, складывая ее в замшевые интречато-тоуты Brioche и сложносочиненные багеты Vale, — заслужили респект визажистов Глаши Гурьяновой и Елены Крыгиной, фэшн-комикессы Вики Чума Вечеринка и актрисы Нино Нинидзе. В этом сезоне наши вишлисты пополнились новинкой Misa Bags — структурной camera-bag (украшена спэшл-декором в виде металлического шара!).
Катерина Харитошина, фаундер Misa Bags
Мне очень нравится то, что происходит с сумками сейчас: креативные директора модных домов, как Матье Блази в Chanel и Джонатан Андерсон в Dior, берут знакомые формы и делают их актуальными: что-то добавляют, что-то чуть меняют, доводят детали. Моя любовь — сумочные аксессуары: цепочки, шнуры, любые гранжевые элементы.
Jenёk
Кто делает: мастер кисетов Евгения Петрова
Этой весной без кисета никуда — идеальные городские сумки отшивают не в цехах Prada и Valentino, а в петроградской мастерской Jenёk. В очереди за «женьками» — стилист Аня Слоникова, фэшн-эксперт Маша Комарова, кидкор-ювелир Лили Григалашвили и фэшн-эссеист Шахри Амирханова. Одновременно с кисетами Join статусом it-bag обзавелись саквояжи Kiss Bag, багеты Merit и миниатюрные кросс-боди Stitch. В 2026 год Jenёk вошел красиво — выпустив ювелирные клатчи-кейсы в коллаборации с ювелирами 10.gran. В новом сезоне бренд делает ставку на персонализацию и индпошив (читай: заказной Jenёk с вашими инициалами).
Маша Комарова, фэшн-инфлюенсер
У Jenёk классное комьюнити девчонок — мне захотелось стать одной из них. Уважаю бренд за то, что они не копируют дизайны, а делают свои. Мне кажется, в российском сумочном бизнесе это редкость. У меня большая Vert в белом цвете — идеальная сумка для перелетов, в нее влезает абсолютно все, хотя снаружи она не кажется огромной. Из последних моделей мне нравится Kiss Bag.
